Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Shani Aasta 2026 Unlucky Zodiac Signs Face Problems Money Crisis Health Issues

Shani Asta 2026 : 13 मार्चपासून शनीची चाल बदलणार; ‘या’ 3 राशींच्या अडचणी वाढणार…

लवकरच न्यायदेवता आणि कर्माचा दाता मानला जाणारा 'शनिदेव' आपली स्थिती बदलणार आहे. 13 मार्च 2026 रोजी शनिदेव मीन राशीत 'अस्त' होणार आहेत.

Updated On: Mar 10, 2026 | 06:33 PM
(फोटो सौजन्य-AI)

(फोटो सौजन्य-AI)

Follow Us:
Follow Us:
  • शनिदेव मीन राशीत ‘अस्त’ होणार
  • शनी अस्त होणं म्हणजे काय?
  • नकारात्मक परिणाम विशेषतः तीन राशींवर 
Shani Asta 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांच्या स्थितीत होणारे बदल मानवी जीवनावर खोलवर परिणाम करत असतात. त्यामुळे मानवी आयुष्यात बरेच चांगले वाईट बदल घडत असतात. आता लवकरच न्यायदेवता आणि कर्माचा दाता मानला जाणारा ‘शनिदेव’ आपली स्थिती बदलणार आहे. 13 मार्च 2026 रोजी शनिदेव मीन राशीत ‘अस्त’ होणार आहेत. शनीची ही अवस्था तब्बल 41 दिवस चालणार असून, काही राशींसाठी हा काळ अग्निपरीक्षेचा ठरू शकतो.  त्यामुळे काही राशींसाठी हा काळ आव्हानांचाही असणार आहे.

Chaitra Navratri Special : मां कालीचे ‘हे’ मंदिर आहे अतिशय खास; 1800 पायऱ्या चढून गेल्यावर मिळते तंत्र-मंत्रापासून मुक्ती!

शनी अस्त होणं म्हणजे काय?

जेव्हा एखादा ग्रह सूर्याच्या अत्यंत जवळ येतो, तेव्हा त्याचे तेज सूर्याच्या प्रकाशामुळे लुप्त होते, यालाच ग्रहाचा ‘अस्त’ होणे म्हणतात. 13 मार्च 2026  रोजी संध्याकाळी 7.13 वाजता शनि अस्त होईल आणि 22 एप्रिलपर्यंत याच स्थितीत राहील. शनीच्या अस्तामुळे त्याची शक्ती काही प्रमाणात क्षीण होते, ज्याचा नकारात्मक परिणाम विशेषतः तीन राशींवर दिसून येणार आहे.

कर्क राशी / Cancer :निर्णयांमध्ये सावधगिरी

कर्क राशीच्या लोकांसाठी शनीचा अस्त काळ मानसिक तणाव वाढवणारा ठरू शकतो. सावध राहणं फार गरजेचं आहे.  या काळात तुम्ही घेतलेला एक चुकीचा निर्णय मोठे आर्थिक नुकसान करू शकतो.  राग आणि अहंकार यावर नियंत्रण ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. घरातील मोठ्यांशी किंवा वरिष्ठांशी बोलताना शब्द जपून वापरा. करिअरमध्ये मोठे बदल घडू शकतात. नोकरीत काही आव्हाने उभी राहू शकतात, ज्यामुळे कामाचा ताण वाढेल. संयम राखणे हाच यावर एकमेव उपाय आहे.

कन्या राशी /Virgo: संयमाची ठरणार परीक्षा

कन्या राशीच्या व्यक्तींसाठी शनीची ही स्थिती फारशी अनुकूल नाही. आयुष्यात अडथळे वाढू शकतात. तुमच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यात कामात विनाकारण अडथळे येऊ शकतात. तुम्ही केलेल्या मेहनतीचे फळ मिळण्यास विलंब होईल. आर्थिक स्थिती चंचल राहणार आहे. या 41 दिवसांत खर्चावर नियंत्रण ठेवा. नवीन गुंतवणूक करणे किंवा कोणालाही पैसे उधार देणे टाळा. उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्यासाठी हा काळ संघर्षाचा असू शकतो.

 मकर राशी / Capricorn : आरोग्याकडे द्या लक्ष

मकर राशीचा स्वामी स्वतः शनिदेव आहे, त्यामुळे त्यांच्या अस्ताचा सर्वाधिक परिणाम या राशीवर होतो. प्रगती संथ असू शकते. तुमच्या कामाचा वेग मंदावू शकतो. जे काम सहज पूर्ण व्हायला हवे होते, त्यासाठी जास्त कष्ट उपसावे लागतील. आरोग्य आणि नातेसंबंधांमध्ये अडथळा निर्माण होणार आहे. आरोग्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नका. तसेच, जोडीदारासोबत विनाकारण वाद टाळा, अन्यथा वैवाहिक जीवनात तणाव निर्माण होऊ शकतो. आर्थिक गुंतवणूक करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्याशिवाय पाऊल टाकू नका.

Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

संकटातून वाचण्यासाठी उपाय:

शनीच्या अस्तामुळे येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी दर शनिवारी शनि चालीसा वाचा किंवा ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करा. तसेच गरीब आणि गरजू लोकांना मदत केल्याने शनीची वक्रदृष्टी कमी होण्यास मदत होते.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Shani aasta 2026 unlucky zodiac signs face problems money crisis health issues

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 06:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chaitra Navratri Special : मां कालीचे ‘हे’ मंदिर आहे अतिशय खास; 1800 पायऱ्या चढून गेल्यावर मिळते तंत्र-मंत्रापासून मुक्ती!
1

Chaitra Navratri Special : मां कालीचे ‘हे’ मंदिर आहे अतिशय खास; 1800 पायऱ्या चढून गेल्यावर मिळते तंत्र-मंत्रापासून मुक्ती!

Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!
2

Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

Weekly Horoscope: पुढच्या पाच दिवसात होणार ग्रहांची कृपा ; प्रेम, करियर पैसा आणि नोकरी ‘या’ राशीच्या लोकांची होणार भरभराट
3

Weekly Horoscope: पुढच्या पाच दिवसात होणार ग्रहांची कृपा ; प्रेम, करियर पैसा आणि नोकरी ‘या’ राशीच्या लोकांची होणार भरभराट

Shukra Shani Yuti 2026: शुक्र आणि शनीची दुर्मिळ युती; ‘या’ 4 राशींना मिळणार करिअरमध्ये मोठे यश
4

Shukra Shani Yuti 2026: शुक्र आणि शनीची दुर्मिळ युती; ‘या’ 4 राशींना मिळणार करिअरमध्ये मोठे यश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shani Asta 2026 : 13 मार्चपासून शनीची चाल बदलणार; ‘या’ 3 राशींच्या अडचणी वाढणार…

Shani Asta 2026 : 13 मार्चपासून शनीची चाल बदलणार; ‘या’ 3 राशींच्या अडचणी वाढणार…

Mar 10, 2026 | 06:33 PM
Modi Cabinet Decision: मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! ८.८ लाख कोटींच्या ६ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी; असा असेल मेगा प्लॅन

Modi Cabinet Decision: मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! ८.८ लाख कोटींच्या ६ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी; असा असेल मेगा प्लॅन

Mar 10, 2026 | 06:29 PM
Arun Tupe Death: मराठमोळ्या रिलस्टारचं निधन, घरात आढळला मृतदेह; मृत्यूचं कारण अद्याप असप्ष्ट

Arun Tupe Death: मराठमोळ्या रिलस्टारचं निधन, घरात आढळला मृतदेह; मृत्यूचं कारण अद्याप असप्ष्ट

Mar 10, 2026 | 06:29 PM
Kolhapur News : हॉटेल व्यावसायिकांचा पर्यावरणाशी ‘खेळ’ सुरू ;शहरातील हॉटेल्समुळे होतंय जलप्रदुषण!

Kolhapur News : हॉटेल व्यावसायिकांचा पर्यावरणाशी ‘खेळ’ सुरू ;शहरातील हॉटेल्समुळे होतंय जलप्रदुषण!

Mar 10, 2026 | 06:22 PM
“शासकीय कामकाजात AI चा वापर…”; ‘इंडिया ग्लोबल फोरम’मध्ये CM Devendra Fadnavis यांचे विधान

“शासकीय कामकाजात AI चा वापर…”; ‘इंडिया ग्लोबल फोरम’मध्ये CM Devendra Fadnavis यांचे विधान

Mar 10, 2026 | 06:14 PM
हिटमॅन Rohit Sharma च्या ताफ्यात सुपरहिट कार्स! Tesla पासून Lamborghini पर्यंत, जाणून घ्या एकापेक्षा एक गाड्यांबद्दल

हिटमॅन Rohit Sharma च्या ताफ्यात सुपरहिट कार्स! Tesla पासून Lamborghini पर्यंत, जाणून घ्या एकापेक्षा एक गाड्यांबद्दल

Mar 10, 2026 | 06:10 PM
Indian Railway News: भारतीय रेल्वेसाठी ७६५ कोटींचा बूस्टर डोस; मुंबईसह अनेक विभागांचे होणार आधुनिकीकरण

Indian Railway News: भारतीय रेल्वेसाठी ७६५ कोटींचा बूस्टर डोस; मुंबईसह अनेक विभागांचे होणार आधुनिकीकरण

Mar 10, 2026 | 06:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM