Shani Asta 2026 : 13 मार्चपासून शनीची चाल बदलणार; ‘या’ 3 राशींच्या अडचणी वाढणार…

जेव्हा एखादा ग्रह सूर्याच्या अत्यंत जवळ येतो, तेव्हा त्याचे तेज सूर्याच्या प्रकाशामुळे लुप्त होते, यालाच ग्रहाचा ‘अस्त’ होणे म्हणतात. 13 मार्च 2026 रोजी संध्याकाळी 7.13 वाजता शनि अस्त होईल आणि 22 एप्रिलपर्यंत याच स्थितीत राहील. शनीच्या अस्तामुळे त्याची शक्ती काही प्रमाणात क्षीण होते, ज्याचा नकारात्मक परिणाम विशेषतः तीन राशींवर दिसून येणार आहे.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी शनीचा अस्त काळ मानसिक तणाव वाढवणारा ठरू शकतो. सावध राहणं फार गरजेचं आहे. या काळात तुम्ही घेतलेला एक चुकीचा निर्णय मोठे आर्थिक नुकसान करू शकतो. राग आणि अहंकार यावर नियंत्रण ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. घरातील मोठ्यांशी किंवा वरिष्ठांशी बोलताना शब्द जपून वापरा. करिअरमध्ये मोठे बदल घडू शकतात. नोकरीत काही आव्हाने उभी राहू शकतात, ज्यामुळे कामाचा ताण वाढेल. संयम राखणे हाच यावर एकमेव उपाय आहे.
कन्या राशीच्या व्यक्तींसाठी शनीची ही स्थिती फारशी अनुकूल नाही. आयुष्यात अडथळे वाढू शकतात. तुमच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यात कामात विनाकारण अडथळे येऊ शकतात. तुम्ही केलेल्या मेहनतीचे फळ मिळण्यास विलंब होईल. आर्थिक स्थिती चंचल राहणार आहे. या 41 दिवसांत खर्चावर नियंत्रण ठेवा. नवीन गुंतवणूक करणे किंवा कोणालाही पैसे उधार देणे टाळा. उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्यासाठी हा काळ संघर्षाचा असू शकतो.
मकर राशीचा स्वामी स्वतः शनिदेव आहे, त्यामुळे त्यांच्या अस्ताचा सर्वाधिक परिणाम या राशीवर होतो. प्रगती संथ असू शकते. तुमच्या कामाचा वेग मंदावू शकतो. जे काम सहज पूर्ण व्हायला हवे होते, त्यासाठी जास्त कष्ट उपसावे लागतील. आरोग्य आणि नातेसंबंधांमध्ये अडथळा निर्माण होणार आहे. आरोग्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नका. तसेच, जोडीदारासोबत विनाकारण वाद टाळा, अन्यथा वैवाहिक जीवनात तणाव निर्माण होऊ शकतो. आर्थिक गुंतवणूक करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्याशिवाय पाऊल टाकू नका.
शनीच्या अस्तामुळे येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी दर शनिवारी शनि चालीसा वाचा किंवा ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करा. तसेच गरीब आणि गरजू लोकांना मदत केल्याने शनीची वक्रदृष्टी कमी होण्यास मदत होते.
टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.