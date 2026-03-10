Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Chaitra Navratri Special Story Of 51 Shakti Peeth Maa Kalika Temple Gujarat Know History And Significance Of Maa Kalika Mandir

Chaitra Navratri Special : मां कालीचे ‘हे’ मंदिर आहे अतिशय खास; 1800 पायऱ्या चढून गेल्यावर मिळते तंत्र-मंत्रापासून मुक्ती!

प्रत्येक मंदिराची अशी अख्यायिका आहे. 51 शक्तीपीठांमध्ये समाविष्ट असलेले गुजरातमधील पंचमहल जिल्ह्यात बांधलेले माँ कालिका मंदिर स्वतःमध्ये विशेष आहे. नवरात्रीत, भाविक 800 मीटर उंचीवर पायी चढून आईचे दर्शनासाठी पोहोचतात.

Updated On: Mar 10, 2026 | 04:39 PM
(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

  • गुजरातमधील पंचमहल जिल्ह्यातील माँ कालिका मंदिर विशेष
  • काळ्या जादूच्या प्रभावाने ग्रस्त असलेल्यांना देवी आराम देते
  • 1800 पायऱ्या चढल्यानंतरच देवीचे दर्शन
Chaitra Navratri Special : देशातील प्रत्येक मंदिराचा इतिहास आपल्या पुराणांशी जोडलेला आहे. प्रत्येक मंदिराचे महत्त्व आणि इतिहास दर्शविणाऱ्या पौराणिक कथा आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक मंदिर इतर मंदिरांपेक्षा वेगळं ठरतं.  प्रत्येक मंदिराची अशी अख्यायिका आहे. 51 शक्तीपीठांमध्ये समाविष्ट असलेले गुजरातमधील पंचमहल जिल्ह्यात बांधलेले माँ कालिका मंदिर स्वतःमध्ये विशेष आहे. नवरात्रीत, भाविक 800 मीटर उंचीवर पायी चढून आईचे दर्शन घेण्यासाठी या मंदिरात पोहोचतात. असं मानलं जातं की मनापासून दर्शन घेण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताच्या सर्व इच्छा आई पूर्ण करते. यावेळी चैत्र नवरात्र गुरुवार, 19 मार्चपासून सुरु होत आहे. नवरात्रीला मां कालीच्या मंदिरात मोठी गर्दी होते.

Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

काळ्या जादूच्या प्रभावाने ग्रस्त असलेल्यांना देवी आराम देते

देवी कालीला समर्पित प्रसिद्ध कालिका मंदिर, गुजरातमधील पंचमहल जिल्ह्यातील पावगढ येथे आहे, जे सर्वात प्रमुख आणि प्राचीन शक्तीपीठांपैकी एक आहेसंपूर्ण गुजरातमध्ये ते पूजनीय आहे. कालिका मंदिर हे भारतातील सर्वात प्रमुख आणि प्राचीन शक्तीपीठांपैकी एक आहे, जिथे प्रत्येक इच्छा पूर्ण होते. काळ्या जादूच्या प्रभावाने ग्रस्त असलेल्यांना देवी कालिका दर्शन घेतल्यानेही आराम मिळतो. असे मानले जाते की देवी काली शारीरिक आणि मानसिक आजारांपासून मुक्तता देते आणि म्हणूनच शारीरिक आणि मानसिक समस्यांनी ग्रस्त लोक मोठ्या संख्येने या मंदिरात येतात.

1800 पायऱ्या चढल्यानंतरच देवीचे दर्शन

चैत्र आणि शारदीय नवरात्रात लाखो भाविक मंदिरात येतात आणि त्यांच्या दुःखांपासून मुक्ती मिळावी म्हणून आई भवानीला प्रार्थना करतात. तथापि, मंदिरात पोहोचण्याचा मार्ग कठीण नाही. मंदिरात पोहोचण्यासाठी अंदाजे 1800 पायऱ्या चढाव्या लागतात, तर भाविकांच्या सोयीसाठी रोपवेची व्यवस्था देखील आहे. नवरात्रात येथे विशेष पूजा, संकीर्तन आणि यज्ञ भव्य पद्धतीने आयोजित केले जातात, ज्यामध्ये लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात.

मंदिराची वास्तुकला दक्षिण भारतीय

माँ काली मंदिर 800 मीटर उंचीवर एका टेकडीवर बांधलेले आहे, ज्यावरून पावगढचे विहंगम दृश्य दिसते. मंदिराची वास्तुकला दक्षिण भारतीय वास्तुशैली प्रतिबिंबित करते. असे मानले जाते की जेव्हा भगवान शिव सतीच्या मृतदेहावर दुःखाने तांडव विधी करत होते, तेव्हा विश्वाला विनाशापासून वाचवण्यासाठी भगवान विष्णूने आपल्या सुदर्शन चक्राने तिच्या शरीराचे तुकडे केले.

असे मानले जाते की माता सतीचा उजवा पाय

याच ठिकाणी पडला होता. त्यांची छातीही अनेक ठिकाणी पडल्याचे म्हटले जाते. म्हणूनच हे ठिकाण एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र मानले जाते. मंदिरात प्रवेश केल्यावर भाविकांना अलौकिक शक्तींचा अनुभव येतो. या वर्षी चैत्र नवरात्र गुरुवार, 19 मार्च रोजी सुरू होत आहे आणि शुक्रवार, 27मार्च रोजी संपेल.

Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Published On: Mar 10, 2026 | 04:33 PM

