Chaitra Navratri Special : मां कालीचे ‘हे’ मंदिर आहे अतिशय खास; 1800 पायऱ्या चढून गेल्यावर मिळते तंत्र-मंत्रापासून मुक्ती!

देवी कालीला समर्पित प्रसिद्ध कालिका मंदिर, गुजरातमधील पंचमहल जिल्ह्यातील पावगढ येथे आहे, जे सर्वात प्रमुख आणि प्राचीन शक्तीपीठांपैकी एक आहेसंपूर्ण गुजरातमध्ये ते पूजनीय आहे. कालिका मंदिर हे भारतातील सर्वात प्रमुख आणि प्राचीन शक्तीपीठांपैकी एक आहे, जिथे प्रत्येक इच्छा पूर्ण होते. काळ्या जादूच्या प्रभावाने ग्रस्त असलेल्यांना देवी कालिका दर्शन घेतल्यानेही आराम मिळतो. असे मानले जाते की देवी काली शारीरिक आणि मानसिक आजारांपासून मुक्तता देते आणि म्हणूनच शारीरिक आणि मानसिक समस्यांनी ग्रस्त लोक मोठ्या संख्येने या मंदिरात येतात.
चैत्र आणि शारदीय नवरात्रात लाखो भाविक मंदिरात येतात आणि त्यांच्या दुःखांपासून मुक्ती मिळावी म्हणून आई भवानीला प्रार्थना करतात. तथापि, मंदिरात पोहोचण्याचा मार्ग कठीण नाही. मंदिरात पोहोचण्यासाठी अंदाजे 1800 पायऱ्या चढाव्या लागतात, तर भाविकांच्या सोयीसाठी रोपवेची व्यवस्था देखील आहे. नवरात्रात येथे विशेष पूजा, संकीर्तन आणि यज्ञ भव्य पद्धतीने आयोजित केले जातात, ज्यामध्ये लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात.
माँ काली मंदिर 800 मीटर उंचीवर एका टेकडीवर बांधलेले आहे, ज्यावरून पावगढचे विहंगम दृश्य दिसते. मंदिराची वास्तुकला दक्षिण भारतीय वास्तुशैली प्रतिबिंबित करते. असे मानले जाते की जेव्हा भगवान शिव सतीच्या मृतदेहावर दुःखाने तांडव विधी करत होते, तेव्हा विश्वाला विनाशापासून वाचवण्यासाठी भगवान विष्णूने आपल्या सुदर्शन चक्राने तिच्या शरीराचे तुकडे केले.
याच ठिकाणी पडला होता. त्यांची छातीही अनेक ठिकाणी पडल्याचे म्हटले जाते. म्हणूनच हे ठिकाण एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र मानले जाते. मंदिरात प्रवेश केल्यावर भाविकांना अलौकिक शक्तींचा अनुभव येतो. या वर्षी चैत्र नवरात्र गुरुवार, 19 मार्च रोजी सुरू होत आहे आणि शुक्रवार, 27मार्च रोजी संपेल.
