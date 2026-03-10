Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

या सणाच्या एक दिवस आधी शीतला सप्तमी साजरी केली जाते. त्या दिवशी घरी डाळ-भात, पुरी, दही, लस्सी आणि हिरव्या भाज्या असे विविध पदार्थ बनवले जातात. परंपरेनुसार, हे सर्व पदार्थ थंड करून दुसऱ्या दिवशी शिळे खाल्ले जातात. शीतला अष्टमीला, हे पदार्थ शीतला देवीला अर्पण केले जातात आणि नंतर कुटुंबाकडून सेवन केले जातात.
शीतला अष्टमीला घरात चुली किंवा गॅस पेटवू नये असे मानले जाते. म्हणून, कोणताही अन्न तयार करायचा असेल तर तो एक दिवस आधीच तयार केला जातो. या दिवशी थंड आणि शिळे अन्न खाण्याची परंपरा आहे, कारण ते शरीराला थंडावा देणारे मानले जाते.
या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि शीतला देवीच्या मंदिरात दर्शन घ्यावे. पूजेदरम्यान तिला हळद, दही आणि बाजरी अर्पण केली जाते. अनेक ठिकाणी लोक कडुलिंबाच्या पानांना विशेष महत्त्व देतात, कारण ते आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात आणि रोगांपासून संरक्षण करतात.
शीतला अष्टमीचा सण आपल्याला उन्हाळ्याच्या काळात स्वच्छता, थंड पाणी आणि आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यास शिकवतो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी शेवटचे शिळे अन्न खाल्ले जाते. त्यानंतर, शिळे अन्न दीर्घकाळ टाळावे, कारण त्याचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
या दिवशी घरी पूजा करण्यासोबतच, शीतला मातेच्या मंदिरात जाणे देखील शुभ मानले जाते. भगवान शिवाची पूजा करण्याची देखील शिफारस केली जाते. असे मानले जाते की खऱ्या मनाने पूजा केल्याने आई शीतलाचा आशीर्वाद मिळतो आणि कुटुंबाचे आजारांपासून रक्षण होते.