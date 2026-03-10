Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Sheetla Ashtami 2026 Date Puja Vidhi Rules Dos And Donts Shitala Mata Puja

Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

बदलत्या ऋतूंमध्ये विविध आजारांचा धोका वाढतो असे मानले जाते, म्हणून शीतला मातेची पूजा केल्याने आरोग्य चांगले राहावे अशी प्रार्थना केली जाते. यावर्षी शीतला अष्टमी बुधवार, ११ मार्च रोजी साजरी केली जाणार आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:58 PM
(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • चैत्र महिन्यात शीतला अष्टमीचा सण साजरा केला जातो
  • कुटुंबाचं आजारांपासून रक्षण होतं अशी मान्यता
  • आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यास शिकवतो
Sheetla Ashtami 2026: दरवर्षी चैत्र महिन्यात शीतला अष्टमीचा सण साजरा केला जातो. या दिवशी शीतला देवीची पूजा केली जाते. या देवीची आराधना केल्याने कुटुंबाचं आजारांपासून रक्षण होतं अशी मान्यता आहे. त्यामुळे या दिवशी कुटुंबासाठी त्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली जाते. जसे तिथी बदलतात त्याचप्रमाणे ऋतूही बदलतात. त्यामुळे बदलत्या ऋतूंमध्ये विविध आजारांचा धोका वाढतो असे मानले जाते, म्हणून शीतला मातेची पूजा केल्याने आरोग्य चांगले राहावे अशी प्रार्थना केली जाते. यावर्षी शीतला अष्टमी बुधवार, ११ मार्च रोजी साजरी केली जाणार आहे.

Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

कशी साजरी केली जाते शीतला सप्तमी?

या सणाच्या एक दिवस आधी शीतला सप्तमी साजरी केली जाते. त्या दिवशी घरी डाळ-भात, पुरी, दही, लस्सी आणि हिरव्या भाज्या असे विविध पदार्थ बनवले जातात. परंपरेनुसार, हे सर्व पदार्थ थंड करून दुसऱ्या दिवशी शिळे खाल्ले जातात. शीतला अष्टमीला, हे पदार्थ शीतला देवीला अर्पण केले जातात आणि नंतर कुटुंबाकडून सेवन केले जातात.

शीतला अष्टमीला ‘या’ चुकांपासून राहा सावध

घरात चुली किंवा गॅस पेटवू नये

शीतला अष्टमीला घरात चुली किंवा गॅस पेटवू नये असे मानले जाते. म्हणून, कोणताही अन्न तयार करायचा असेल तर तो एक दिवस आधीच तयार केला जातो. या दिवशी थंड आणि शिळे अन्न खाण्याची परंपरा आहे, कारण ते शरीराला थंडावा देणारे मानले जाते.

देवीच्या मंदिरात दर्शन घ्यावे

या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि शीतला देवीच्या मंदिरात दर्शन घ्यावे. पूजेदरम्यान तिला हळद, दही आणि बाजरी अर्पण केली जाते. अनेक ठिकाणी लोक कडुलिंबाच्या पानांना विशेष महत्त्व देतात, कारण ते आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात आणि रोगांपासून संरक्षण करतात.

आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यास शिकवतो

शीतला अष्टमीचा सण आपल्याला उन्हाळ्याच्या काळात स्वच्छता, थंड पाणी आणि आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यास शिकवतो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी शेवटचे शिळे अन्न खाल्ले जाते. त्यानंतर, शिळे अन्न दीर्घकाळ टाळावे, कारण त्याचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

कुटुंबाचे आजारांपासून रक्षण

या दिवशी घरी पूजा करण्यासोबतच, शीतला मातेच्या मंदिरात जाणे देखील शुभ मानले जाते. भगवान शिवाची पूजा करण्याची देखील शिफारस केली जाते. असे मानले जाते की खऱ्या मनाने पूजा केल्याने आई शीतलाचा आशीर्वाद मिळतो आणि कुटुंबाचे आजारांपासून रक्षण होते.

Shukra Shani Yuti 2026: शुक्र आणि शनीची दुर्मिळ युती; ‘या’ 4 राशींना मिळणार करिअरमध्ये मोठे यश

Web Title: Sheetla ashtami 2026 date puja vidhi rules dos and donts shitala mata puja

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 03:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Weekly Horoscope: पुढच्या पाच दिवसात होणार ग्रहांची कृपा ; प्रेम, करियर पैसा आणि नोकरी ‘या’ राशीच्या लोकांची होणार भरभराट
1

Weekly Horoscope: पुढच्या पाच दिवसात होणार ग्रहांची कृपा ; प्रेम, करियर पैसा आणि नोकरी ‘या’ राशीच्या लोकांची होणार भरभराट

Shukra Shani Yuti 2026: शुक्र आणि शनीची दुर्मिळ युती; ‘या’ 4 राशींना मिळणार करिअरमध्ये मोठे यश
2

Shukra Shani Yuti 2026: शुक्र आणि शनीची दुर्मिळ युती; ‘या’ 4 राशींना मिळणार करिअरमध्ये मोठे यश

Sun Transit 2026: मीन राशीत सूर्य गोचर, सूर्य-शनिच्या युतीने कहर; 4 राशींवर संकटाची चाहूल, प्रभाव आणि उपाय
3

Sun Transit 2026: मीन राशीत सूर्य गोचर, सूर्य-शनिच्या युतीने कहर; 4 राशींवर संकटाची चाहूल, प्रभाव आणि उपाय

Budh Nakshatra Parivartan: बुध ग्रह राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
4

Budh Nakshatra Parivartan: बुध ग्रह राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

Mar 10, 2026 | 03:58 PM
नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

Mar 10, 2026 | 03:49 PM
US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

Mar 10, 2026 | 03:45 PM
Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

Mar 10, 2026 | 03:40 PM
Raigad News: निर्यात माल अडकू नये म्हणून JNPA ची विशेष टीम; बंदरातील स्थितीत सुधारणा, कंटेनरची संख्या 5000 वरून 3200

Raigad News: निर्यात माल अडकू नये म्हणून JNPA ची विशेष टीम; बंदरातील स्थितीत सुधारणा, कंटेनरची संख्या 5000 वरून 3200

Mar 10, 2026 | 03:36 PM
मराठवाड्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत क्रांती होणार! ‘घाटी’ला आता ‘एम्स’चा दर्जा मिळणार? राज्य सरकारचा केंद्राकडे मोठा पाठपुरावा

मराठवाड्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत क्रांती होणार! ‘घाटी’ला आता ‘एम्स’चा दर्जा मिळणार? राज्य सरकारचा केंद्राकडे मोठा पाठपुरावा

Mar 10, 2026 | 03:34 PM
TETमध्ये इंग्रजी सक्तीची करा! मराठी माध्यमातील शिक्षकांसाठी पळवाटा रोखण्यासाठी परिपत्रक

TETमध्ये इंग्रजी सक्तीची करा! मराठी माध्यमातील शिक्षकांसाठी पळवाटा रोखण्यासाठी परिपत्रक

Mar 10, 2026 | 03:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM