Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या

आज गुरुवार, 15 जानेवारी. ज्याचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे आणि आज गुरुवार असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर गुरु ग्रहाचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 15, 2026 | 08:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आजचा दिवस सामान्य राहील. अंक 6 असणाऱ्याचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर शुक्र ग्रहाचा प्रभाव राहील. आज गुरुवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह गुरू आहे. गुरूचा अंक 3 आहे. आज मूलांक 3 असलेले लोक व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन योजना आखतील. तर मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांना काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक बाबतीत तुम्ही गुंतवणूक कराल त्यात तुम्हाला भविष्यात यश मिळेल. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबासोबत धार्मिक ठिकाणी जाण्याची शक्यता. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 2

मूलांक 2 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस आनंदाने भरलेला राहील. आर्थिक समस्या दूर होतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांना नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक लाभाची संधी. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस उत्तम राहील. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन संधी मिळतील.

Pradosh Vrat: माघ महिन्यातील प्रदोष व्रत आहे खास, शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण 

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत गुंतवणूक विचारपूर्वक करावी. व्यवसायात कोणताही निर्णय घेण्याच्या पहिले वडिलांचा सल्ला घ्या. कुटुंबामध्ये मतभेद होण्याची शक्यता.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. व्यवसायाशी संबंधित काही समस्या असल्यास त्या दूर होतील. भागीदारीमध्ये कामाची सुरुवात करू शकता. नोकरी करणाऱ्या लोकांची पदोन्नती होईल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत गुंतवणूक करण्यापासून सावध राहा अन्यथा नुकसान होईल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबामध्ये एखाद्या जोडीदारासोबत वाद होऊ शकतो. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही सकारात्मक विचाराने पुढे जाऊ शकता. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

Grah Gochar: 29 ते 31 जानेवारीदरम्यान ‘हे’ ग्रह एकामागून एक बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीचे लोक होणार मालामाल

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक बाबतीत तुम्ही मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करू शकता. त्याचा तुम्हाला भविष्यात फायदा होईल. नवीन व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील. नातेसंबंध चांगले राहतील.

मूलांक 9

मूलांक 9 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक समस्या जाणवू शकते. व्यवसायात समस्या येऊ शकतात. मानसिक तणाव वाढू शकतो. कुटुंबामध्ये भावडांसोबत वादविवाद होऊ शकतात. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Numberlogy astrology radical 15 january 1 to 9

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 08:05 AM

Topics:  

