Pradosh Vrat: माघ महिन्यातील प्रदोष व्रत आहे खास, शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण 

हिंदू धर्मात त्रयोदशी तिथीला पाळला जाणारा प्रदोष व्रत विशेष महत्त्वाचा आहे. हा दिवस भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांना समर्पित आहे. प्रदोषाच्या दिवशी खऱ्या मनाने केलेली पूजा आणि शिवलिंगावर योग्य पद्धतीने अभिषेक केल्याने महादेव लवकर प्रसन्न होतात असे मानले जाते. यामुळे जीवनातील समस्या, मानसिक ताण आणि नकारात्मक ऊर्जा हळूहळू कमी होऊ लागते. प्रदोष व्रताच्या दिवशी शुभ मुहूर्तावर महादेवांची पूजा करणे फायदेशीर मानले जाते. प्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात जाणून घेऊया
पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथी 15 जानेवारी रोजी रात्री 8.16 वाजता सुरू होणार आहे आणि 16 जानेवारी रोजी रात्री 10.21 पर्यंत असणार आहे. यावेळी माघ महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत 16 जानेवारी रोजी पाळले जाणार आहे. शिवपूजेचा शुभ काळ संध्याकाळी 5.47 ते रात्री 8.29 पर्यंत असेल.
धार्मिक मान्यतेनुसार, प्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर अभिषेक केल्याने नशीब बळकट होते आणि जीवनातील अडथळे दूर होतात. हे व्रत विशेषतः अशा लोकांसाठी फलदायी मानले जाते जे दीर्घकाळापासून आर्थिक, कौटुंबिक किंवा मानसिक समस्यांशी झुंजत आहेत.
माघ महिन्याच्या पहिल्या प्रदोषा व्रताच्या वेळी शिवलिंगावर गहू आणि धतुराने अभिषेक करा. असे केल्याने शांती आणि आनंद मिळते. संतती होण्याची शक्यता निर्माण होते.
जर आर्थिक अडचणी कायम राहिल्या तर शिवलिंगावर तांदूळ अर्पण करा. असे मानले जाते की यामुळे आर्थिक लाभाचे दार उघडते.
शिवलिंगावर तीळ अर्पण केल्याने पापांपासून मुक्तता मिळते आणि जीवनात सकारात्मक बदल येतात.
लाल चंदन अर्पण केल्याने कुंडलीत सूर्य बलवान होतो, आदर वाढतो आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतात.
माघ महिन्यातील पहिला प्रदोष व्रत हा वर्षाच्या सुरुवातीला एक विशेष प्रसंग असतो. जर या दिवशी योग्य विधींनी शिवाची पूजा केली तर महादेवाचे आशीर्वाद दीर्घकाळ टिकतात. प्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी अर्पण करणे शुभ मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: प्रदोष व्रत हे भगवान शिवाला समर्पित व्रत असून त्रयोदशी तिथीला सूर्यास्तानंतर प्रदोष काळात केलेली शिवपूजा अत्यंत फलदायी मानली जाते.
Ans: माघ महिना पवित्र मानला जातो. या महिन्यात केलेली शिवआराधना लवकर फळ देणारी असते आणि पापांचा नाश करते, असे शास्त्रात सांगितले आहे.
Ans: गहू आणि धतुरा, तांदूळ, तीळ, लाल चंदन अर्पण करावे