Grah Gochar: 29 ते 31 जानेवारीदरम्यान ‘हे’ ग्रह एकामागून एक बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीचे लोक होणार मालामाल

पंचांगानुसार, 29 ते 31 जानेवारी या कालावधीमध्ये मंगळ, गुरू, बुध आणि शुक्र सलग दोन वेळा आपले नक्षत्र बदलणार आहे. या ग्रहांच्या हालचालींचा करिअर, व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Updated On: Jan 14, 2026 | 02:32 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • 29 ते 31 जानेवारीदरम्यान ग्रहांचे होणार संक्रमण
  • एकामागून एक बदलणार आपले नक्षत्र
  • या राशीच्या लोकांना होणारा फायदा
 

ज्योतिषशास्त्रात ग्रहांचे एकामागोमाग नक्षत्रातील बदल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. कारण त्यांचा व्यक्तीवर सतत आणि तीव्र प्रभाव पडतो. ग्रहाची ऊर्जा व्यक्तीवर सतत सक्रिय राहते, ज्याचा त्याच्या जीवनातील प्रत्येक कामावर आणि क्षेत्रावर खोलवर परिणाम होतो. जानेवारीच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये चार ग्रह दुर्मिळ युती करत आहे. पंचांगानुसार, मंगळ, गुरू, बुध आणि शुक्र हे चार ग्रह आपले नक्षत्र बदलणार आहे. या नक्षत्र बदलाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

गुरुवार, 29 जानेवारी रोजी मध्यरात्री 12.46 वाजता मंगळ उत्तराषाढाहून श्रावण नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे.

शुक्रवार, 30 जानेवारी रोजी सकाळी 10.53 वाजता गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्राच्या दुसऱ्या स्थानावरून पहिल्या स्थानात प्रवेश करेल.

बुध आणि शुक्र ग्रह शनिवार, 31 जानेवारी रोजी एकाच नक्षत्रात संक्रमण करतील. ब्रह्म मुहूर्ताच्या आधी पहाटे 3.27 वाजता बुध ग्रह धनिष्ठेत प्रवेश करेल आणि शुक्र संध्याकाळी 5.41 वाजता धनिष्ठेत प्रवेश करेल.

ग्रहांच्या नक्षत्र बदलांचा राशीवर होणारा परिणाम

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ, गुरु, बुध आणि शुक्र हे सर्व शक्तिशाली ग्रह आहेत. या ग्रहांच्या सलग नक्षत्र बदलांमुळे विशेष योग आणि शुभ युती तयार होणार आहेत. 29 ते 31 जानेवारीदरम्यान होणारे ग्रहांचे नक्षत्र बदल काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरु शकते. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Lucky Gemstones: धनसंपत्तीची कमतरता दूर करण्यासाठी परिधान करा ‘ही’ रत्न, बदलेल तुमचं नशीब

वृषभ रास

29 जानेवारी ते 31 जानेवारी या कालावधीत वृषभ राशीच्या ग्रहांचे नक्षत्र संक्रमण अत्यंत शुभ राहील. मंगळ आणि गुरूचे अनुकूल संक्रमण कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी आणेल. संपत्ती आणि नफा मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नोकरी आणि व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. आरोग्य सामान्य राहील आणि मानसिक शांती राहील. नवीन गुंतवणूक आणि योजनांसाठी देखील हा दिवस चांगला आहे.

मिथुन रास

मिथुन राशीसाठी हा काळ फायदेशीर राहील. गुरु आणि बुध यांच्या युतीमुळे अभ्यास, ज्ञान आणि नोकरीशी संबंधित बाबींमध्ये यश मिळेल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ शकतात. आरोग्य सामान्य राहील आणि मानसिक ऊर्जा वाढेल.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी ग्रहांचे संक्रमण फायदेशीर राहणार आहे. मंगळाच्या सक्रिय प्रभावामुळे धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढेल. गुरु आणि शुक्र यांच्या संक्रमणामुळे आर्थिक वाढ आणि सौभाग्य मिळेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावारण राहील. नोकरी किंवा व्यवसायात तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या आणि संधी मिळतील. आरोग्य सामान्य राहील. मानसिक चिंता कमी होईल.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हे नक्षत्र संक्रमण सामान्य राहील. यश आणि सन्मान मिळण्याची शक्यता आहे. मंगळ आणि गुरूच्या संक्रमणामुळे कामाच्या ठिकाणी प्रगती आणि आदर मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्ही शिक्षण आणि ज्ञानात प्रगती कराल. आरोग्य सामान्य राहील.

Shattila Ekadashi 2026: षट्तिला एकादशीच्या दिवशी दान, स्नान आणि तिळाचे सेवन केल्याने मिळते सुख समृद्धी

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहणार आहे. बुधाच्या संक्रमणामुळे बुद्धी आणि ज्ञान वाढेल. शुक्राच्या संक्रमणामुळे आर्थिक लाभ आणि सौभाग्य मिळेल. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी आणि प्रगतीचे संकेत आहेत. आरोग्य सामान्य राहील आणि मानसिक शांती राहील. गुंतवणूक करण्यासाठी हा काळ चांगला राहील.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सुख समृद्धीचा राहील. या काळात आर्थिक लाभ होऊ शकतो. गुरु आणि मंगळाच्या संक्रमणामुळे कामाच्या ठिकाणी यश आणि प्रतिष्ठा वाढेल. आरोग्य सामान्य राहील. शिक्षण, प्रवास आणि नवीन गुंतवणुकीसाठीही हा काळ अनुकूल आहे.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी काळ अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर राहणार आहे. बुध आणि शुक्र राशीचे संक्रमण तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. मंगळ आणि गुरु ग्रहाच्या युतीमुळे कामाच्या ठिकाणी यश आणि आदर मिळेल. कौटुंबिक जीवन चांगले राहील. आरोग्य सामान्य राहील. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: 29 ते 31 जानेवारीदरम्यान काय विशेष घडणार आहे?

    Ans: या कालावधीत काही प्रमुख ग्रह एकामागून एक आपले नक्षत्र बदलणार आहेत, त्यामुळे अनेक राशींवर सकारात्मक व नकारात्मक दोन्ही प्रकारचे परिणाम दिसू शकतात.

  • Que: नक्षत्र परिवर्तनाचा काय प्रभाव पडतो?

    Ans: नक्षत्र बदलल्यामुळे ग्रहांची ऊर्जा बदलते. यामुळे धन, करिअर, नोकरी, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनावर परिणाम होतो.

  • Que: ग्रह गोचर म्हणजे काय

    Ans: ग्रह गोचर म्हणजे ग्रहांचे एका राशीतून किंवा नक्षत्रातून दुसऱ्या राशीत/नक्षत्रात होणारे संक्रमण. याचा मानवी जीवनावर, राशींवर आणि घटनांवर प्रभाव पडतो.

Published On: Jan 14, 2026 | 02:32 PM

