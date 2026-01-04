Numberlogy: मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

आजचा दिवस चढ उताराचा राहील. अंक 4 असणाऱ्याचा स्वामी ग्रह राहू आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर राहू ग्रहाचा प्रभाव राहील. आज रविवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे आणि सूर्याचा अंक 1 आहे. आज मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांना आर्थिक लाभ होऊ शकतो आणि तर मूलांक 4 असलेल्या लोकांनी सावध राहावे दुखापत होऊ शकते. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक बाबतीत लाभ होऊ शकतो. व्यवसायात यश मिळेल. समाजामध्ये मान सन्मान वाढेल. एखाद्या गोष्टीवरून भावंडांसोबत चर्चा करा.
मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रीत राहील. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची चिंता वाटू शकते. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. दीर्घकाळापासून अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळू शकतात. रागावर नियंत्रण ठेवा.
मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कोणत्याही व्यक्तीवर जास्त विश्वास ठेवू नका. स्वतःवर विश्वास ठेवून पुढे जाणे चांगले. कुटुंबाच्या बाबतीत आजचा दिवस सामान्य राहील. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.
मूलांक 4 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस समस्यांनी भरलेला राहील. तुम्हाला दुखापत होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी कोणतेही काम करताना सावध रहा. तुम्हाला अस्वस्थ वाटू शकते. घरात धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते.
मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांना नशिबाची साथ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी.
मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. व्यवसायाशी संबंधित असलेल्यांना काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे. कोणावरही जास्त विश्वास ठेवू नका नाहीतर नुकसान होऊ शकते.
मूलांक 7 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस समस्यांनी भरलेला राहील. कोणतेही काम सांभाळून करा दुखापत होण्याची शक्यता आहे. आरोग्याची काळजी घ्यावी. आर्थिक समस्या जाणवू शकतात. जोडीदारासोबत वाद होऊ शकतात.
मूलांक 8 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. एखाद्या गोष्टीवरून तुमची चिंता वाढू शकते. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील.
मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. घरामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. जोडीदाराचा पाठिंबा मिळेल. तुम्ही बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करू शकता.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)