Pakistan Airstrike : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर हवाई हल्ला; सात दहशतवादी अड्ड्यांना केलं उद्ध्वस्त

इस्लामाबाद : पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील भागात दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. हा हल्ला आज पहाटे करण्यात आला. ही गुप्तचर यंत्रणेवर आधारित, निवडक कारवाई होती ज्यामध्ये बंदी घातलेल्या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) आणि त्यांच्याशी संबंधित गटांच्या सात अड्ड्यांवर हल्ला करण्यात आला.
सीमावर्ती भागात इस्लामिक स्टेटशी संबंधित गटाच्या अड्ड्यांवरही हल्ला करण्यात आला. मात्र, अफगाणिस्तानच्या कोणत्या भागात हे हल्ले झाले हे लगेच स्पष्ट झाले नाही. काबूलकडून त्वरित अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. पाकिस्तानी हवाई दलाने अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतातील बारमल जिल्ह्यातील एका धार्मिक मदरशावर हवाई हल्ला केल्याचे वृत्त आहे. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, लढाऊ विमानांनी बारमल तसेच नांगरहार प्रांतातील खोग्यानी जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी हवाई हल्ला केला.