Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Budh Gochar 2026 People Of This Zodiac Sign Will Benefit From The Change In The Constellation Of Mercury

Budh Gochar 2026: बुध ग्रहाच्या नक्षत्र परिवर्तनामुळे या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, करिअर, पैसा आणि प्रगतीत होईल वाढ

बुधवार, 7 जानेवारी रोजी पूर्वाषाढा नक्षत्रात बुध ग्रहाचे संक्रमण होणार आहे. या ग्रहाला बुद्धिमत्ता, व्यवसाय आणि संपत्तीसाठी नवीन संधी तयार होणार आहे. नक्षत्र परिवर्तनाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Jan 03, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • बुध ग्रहाचे नक्षत्र परिवर्तन
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
  • ज्योतिषशास्त्रातील संक्रमणाचे महत्त्व
 

ज्योतिषशास्त्रामध्ये बुध ग्रहाचे नक्षत्रातील बदल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. कारण बुध ग्रहाचा व्यक्तीच्या बुद्धिमत्तेवर, भाषणावर, व्यवसायावर आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर थेट परिणाम होतो. बुध हा व्यवसाय, पैसा आणि व्यवहारांशी संबंधित ग्रह आहे. नक्षत्रातील बदलामुळे व्यवसायाला गती मिळते, प्रलंबित कामे पूर्ण होतात आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडतात. पंचांगानुसार, बुधवार, 7 जानेवारी रोजी मध्यरात्री 12.4 वाजता बुध ग्रह मूळ नक्षत्रापासून पूर्वाषाढा नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे.

ज्योतिषशास्त्रानुसार पूर्वाषाढा नक्षत्राचा स्वामी शुक्र आहे, म्हणून बुधाचे संक्रमण बुद्धिमत्ता आणि संपत्तीचा सुंदर मिलाफ निर्माण करते. हे संक्रमण संवाद कौशल्य, व्यवसाय समज आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये विशेष फायदे आणते, विशेषतः माध्यम, शिक्षण आणि व्यवसायाशी संबंधित लोकांना याचा अधिक फायदा होतो. बुधाच्या या संक्रमणाचा परिणाम सर्व राशींवर होणार असला तरी काही राशीच्या लोकांवर याचा परिणाम जास्त होताना दिसून येईल. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मिथुन रास

मिथुन राशीतील बुध ग्रहाचे संक्रमण या राशीच्या लोकांसाठी एक नवीन दिशा घेऊन येणार आहे. विचार करण्याची क्षमता सुधारेल आणि निर्णय योग्य ठरतील. रखडलेले करिअर प्रकल्प गती घेतील आणि नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. संभाषण आणि संपर्कातून चांगल्या संधी निर्माण होतील. परदेश किंवा दूरच्या ठिकाणांशी संबंधित बाबींमध्येही प्रगती शक्य आहे. अपेक्षित यश मिळाल्याने तुम्ही आनंदी राहाल.

Visphotak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये राहू-मंगळाच्या युतीमुळे तयार होणार विस्फोटक योग, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात अडचणी

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण खूप फायदेशीर राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचा समजूतदारपणा आणि नियोजनाचे कौतुक केले जाईल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येऊ शकतात आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. शिक्षण, लेखन किंवा विश्लेषणात गुंतलेल्यांना लक्षणीय यश मिळू शकते. आत्मविश्वास वाढेल आणि भविष्याबद्दल स्पष्टता येईल. स्पर्धा परीक्षा किंवा मुलाखतींमध्ये यश लवकरच मिळेल. कुटुंबाचा पाठिंबा तुमच्या निर्णयांना आणखी बळकटी देईल.

Vastu Tips: चुकीच्या ठिकाणी खिडकी असेल तर वाढतात तणाव आणि खर्च, जाणून घ्या योग्य दिशा

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी बुधाचे हे संक्रमण प्रगती आणि विस्ताराचे संकेत देते. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि नवीन योजना आकार घेतील. व्यवसाय किंवा नोकरीत फायदेशीर बदल होऊ शकतात. आर्थिक निर्णय योग्य दिशेने होतील. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि सकारात्मक बातम्या येण्याची शक्यता आहे. प्रवास किंवा संपर्क नवीन संधी आणू शकतात. आत्मविश्वास आणि सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे सर्वकाही सोपे होईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध ग्रहाचे नक्षत्र परिवर्तन म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा बुध ग्रह एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला नक्षत्र परिवर्तन म्हणतात. याचा प्रभाव बुद्धी, संवाद, करिअर, व्यापार आणि आर्थिक स्थितीवर पडतो.

  • Que: बुध नक्षत्र परिवर्तनामुळे कोणत्या राशींचे नशीब चमकू शकते?

    Ans: मिथुन, कन्या आणि तुला या राशींच्या लोकांसाठी बुधाचे नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत शुभ मानले जाते. या राशींना करिअर, पैसा आणि प्रगतीत वाढ होऊ शकते.

  • Que: बुध गोचराचा आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होईल?

    Ans: उत्पन्नाचे नवे स्रोत तयार होणे, अडकलेले पैसे मिळणे आणि बचतीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत. गुंतवणुकीतही फायदा होऊ शकतो.

Web Title: Budh gochar 2026 people of this zodiac sign will benefit from the change in the constellation of mercury

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
1

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय
2

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ
3

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम
4

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM