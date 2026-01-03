Budh Gochar 2026: बुध ग्रहाच्या नक्षत्र परिवर्तनामुळे या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, करिअर, पैसा आणि प्रगतीत होईल वाढ

ज्योतिषशास्त्रामध्ये बुध ग्रहाचे नक्षत्रातील बदल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. कारण बुध ग्रहाचा व्यक्तीच्या बुद्धिमत्तेवर, भाषणावर, व्यवसायावर आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर थेट परिणाम होतो. बुध हा व्यवसाय, पैसा आणि व्यवहारांशी संबंधित ग्रह आहे. नक्षत्रातील बदलामुळे व्यवसायाला गती मिळते, प्रलंबित कामे पूर्ण होतात आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडतात. पंचांगानुसार, बुधवार, 7 जानेवारी रोजी मध्यरात्री 12.4 वाजता बुध ग्रह मूळ नक्षत्रापासून पूर्वाषाढा नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे.
ज्योतिषशास्त्रानुसार पूर्वाषाढा नक्षत्राचा स्वामी शुक्र आहे, म्हणून बुधाचे संक्रमण बुद्धिमत्ता आणि संपत्तीचा सुंदर मिलाफ निर्माण करते. हे संक्रमण संवाद कौशल्य, व्यवसाय समज आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये विशेष फायदे आणते, विशेषतः माध्यम, शिक्षण आणि व्यवसायाशी संबंधित लोकांना याचा अधिक फायदा होतो. बुधाच्या या संक्रमणाचा परिणाम सर्व राशींवर होणार असला तरी काही राशीच्या लोकांवर याचा परिणाम जास्त होताना दिसून येईल. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या
मिथुन राशीतील बुध ग्रहाचे संक्रमण या राशीच्या लोकांसाठी एक नवीन दिशा घेऊन येणार आहे. विचार करण्याची क्षमता सुधारेल आणि निर्णय योग्य ठरतील. रखडलेले करिअर प्रकल्प गती घेतील आणि नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. संभाषण आणि संपर्कातून चांगल्या संधी निर्माण होतील. परदेश किंवा दूरच्या ठिकाणांशी संबंधित बाबींमध्येही प्रगती शक्य आहे. अपेक्षित यश मिळाल्याने तुम्ही आनंदी राहाल.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण खूप फायदेशीर राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचा समजूतदारपणा आणि नियोजनाचे कौतुक केले जाईल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येऊ शकतात आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. शिक्षण, लेखन किंवा विश्लेषणात गुंतलेल्यांना लक्षणीय यश मिळू शकते. आत्मविश्वास वाढेल आणि भविष्याबद्दल स्पष्टता येईल. स्पर्धा परीक्षा किंवा मुलाखतींमध्ये यश लवकरच मिळेल. कुटुंबाचा पाठिंबा तुमच्या निर्णयांना आणखी बळकटी देईल.
धनु राशीच्या लोकांसाठी बुधाचे हे संक्रमण प्रगती आणि विस्ताराचे संकेत देते. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि नवीन योजना आकार घेतील. व्यवसाय किंवा नोकरीत फायदेशीर बदल होऊ शकतात. आर्थिक निर्णय योग्य दिशेने होतील. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि सकारात्मक बातम्या येण्याची शक्यता आहे. प्रवास किंवा संपर्क नवीन संधी आणू शकतात. आत्मविश्वास आणि सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे सर्वकाही सोपे होईल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा बुध ग्रह एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला नक्षत्र परिवर्तन म्हणतात. याचा प्रभाव बुद्धी, संवाद, करिअर, व्यापार आणि आर्थिक स्थितीवर पडतो.
Ans: मिथुन, कन्या आणि तुला या राशींच्या लोकांसाठी बुधाचे नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत शुभ मानले जाते. या राशींना करिअर, पैसा आणि प्रगतीत वाढ होऊ शकते.
Ans: उत्पन्नाचे नवे स्रोत तयार होणे, अडकलेले पैसे मिळणे आणि बचतीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत. गुंतवणुकीतही फायदा होऊ शकतो.