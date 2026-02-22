Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Deputy Speaker Of Maharashtra Legislative Council Dr Neelam Gorhe Visits Maharashtra Mandal London

Neelam Gorhe: डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची ‘महाराष्ट्र मंडळ लंडन’ला भेट; सुमारे ९४ वर्षे ही संस्था…

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्र मंडळ लंडनच्या ९४ वर्षांच्या वाटचालीतील कार्य, प्रगती आणि समाजासाठी दिलेल्या योगदानाचे विशेष कौतुक केले.

Updated On: Feb 22, 2026 | 02:35 AM
Neelam Gorhe: डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची 'महाराष्ट्र मंडळ लंडन'ला भेट; सुमारे ९४ वर्षे ही संस्था...

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची महाराष्ट्र मंडळ लंडनला भेट

Follow Us:
Follow Us:

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली महाराष्ट्र मंडळाला भेट
मराठी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी जुनी संस्था
गेली सुमारे ९४ वर्षे ही संस्था मराठी समाजासाठी कार्यरत

पुणे: महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या लंडन दौऱ्यादरम्यान दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र मंडळ लंडन येथे भेट दिली. महाराष्ट्र मंडळ लंडन ही युनायटेड किंगडममधील मराठी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी अत्यंत प्रतिष्ठित व जुनी संस्था असून, गेली सुमारे ९४ वर्षे ही संस्था मराठी संस्कृतीचे जतन, सामाजिक कार्यांना चालना देणे तसेच यूकेमधील मराठी समाजाला एकत्र बांधण्याचे कार्य सातत्याने करत आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांचे महाराष्ट्र मंडळ लंडन येथे मंडळाचे अध्यक्ष वृषाल खांडके, विश्वस्त वैभव खांडगे व डॉ. गोविंद कणेगावकर, उपाध्यक्ष  अनिल कुलकर्णी, खजिनदार रेणुका फडके तसेच ज्येष्ठ नागरिक व मंडळाचे सदस्य यांनी स्वागत केले. कार्यक्रमाची सुरुवात नुकतेच दिवंगत झालेले महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करून करण्यात आली.

आसावरी जगदाळे यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय; नीलम गोऱ्हेंनी मानले एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाचे आभार

यानंतर मंडळाच्या काही सदस्यांनी गेल्या काही वर्षांतील सामाजिक उपक्रमांची माहिती दिली. विशेषतः डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या २०२३ मधील महाराष्ट्र मंडळ लंडन भेटीनंतर राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचा आढावा सादर करण्यात आला. तसेच यूकेमधील मराठी समाजाच्या विविध उपक्रमांबाबत व त्यांच्या योगदानाबाबत डॉ. गोऱ्हे यांना माहिती देण्यात आली. गेल्या एका वर्षातील मंडळाच्या कार्याचा संक्षिप्त आढावा सादरीकरणाद्वारे मांडण्यात आला.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करत मंडळाच्या भविष्यातील कार्याबाबत अपेक्षा आणि दिशा स्पष्ट केली. त्यांनी महाराष्ट्र मंडळ लंडनच्या ९४ वर्षांच्या वाटचालीतील कार्य, प्रगती आणि समाजासाठी दिलेल्या योगदानाचे विशेष कौतुक केले. या बैठकीत महिलांच्या कल्याण, प्रगती आणि आरोग्यविषयक उपक्रमांसाठी दर दोन महिन्यांनी होणाऱ्या ऑनलाइन बैठकींमध्ये महाराष्ट्र मंडळ लंडनचे प्रतिनिधित्व असावे, असा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावास मंडळाने मान्यता दिली असून, मंडळातील दोन महिला सदस्य या उपक्रमासाठी प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतील, असे निश्चित करण्यात आले.

हे सुद्धा वाचा : शिवनेरी किल्ल्यावर रंगणार शिवजन्म सोहळा; देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार अन् एकनाथ शिंदे राहणार उपस्थित

नीलम गोऱ्हेंनी मानले शिंदेंच्या निर्णयाचे आभार

विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शिंदेंच्या निर्णयाचे स्वागत करत आभार व्यक्त केले आहेत. डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले की, दहशतवादी हल्ल्यात कुटुंबप्रमुख गमावलेल्या कुटुंबाला शासनाकडून मिळणारा हा दिलासा अत्यंत महत्त्वाचा असून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनेक प्रशासकीय अडचणींवर मात करून हा निर्णय तडीस नेला आहे. अशा संवेदनशील आणि सहानुभूतीपूर्ण भूमिकेमुळे पीडित कुटुंबाला आधार मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

Web Title: Deputy speaker of maharashtra legislative council dr neelam gorhe visits maharashtra mandal london

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक
1

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Maharashtra Politics: “हा घात की अपघात…”; संजय शिरसाटांचे पवारांच्या विमान अपघातावर भाष्य
2

Maharashtra Politics: “हा घात की अपघात…”; संजय शिरसाटांचे पवारांच्या विमान अपघातावर भाष्य

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?
3

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!
4

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Neelam Gorhe: डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची ‘महाराष्ट्र मंडळ लंडन’ला भेट; सुमारे ९४ वर्षे ही संस्था…

Neelam Gorhe: डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची ‘महाराष्ट्र मंडळ लंडन’ला भेट; सुमारे ९४ वर्षे ही संस्था…

Feb 22, 2026 | 02:35 AM
35 हजारांची लाच घेणं भोवलं; पौड पोलीस ठाण्यातील सहायक फौजदाराला रंगेहात पकडले

35 हजारांची लाच घेणं भोवलं; पौड पोलीस ठाण्यातील सहायक फौजदाराला रंगेहात पकडले

Feb 22, 2026 | 12:30 AM
“तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी पोहोचता…”, चाहत्यासोबत गौतम गंभीरचा मजेशीर संवाद; सोशल मीडियावर Video तुफान व्हायरल

“तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी पोहोचता…”, चाहत्यासोबत गौतम गंभीरचा मजेशीर संवाद; सोशल मीडियावर Video तुफान व्हायरल

Feb 21, 2026 | 10:25 PM
MG Windsor EV Vs Maruti e Vitara: मिडल क्लास कुटुंबासाठी कोणती इलेक्ट्रिक कार एकदम सोयीस्कर? जाणून घ्या

MG Windsor EV Vs Maruti e Vitara: मिडल क्लास कुटुंबासाठी कोणती इलेक्ट्रिक कार एकदम सोयीस्कर? जाणून घ्या

Feb 21, 2026 | 10:11 PM
आम्ही येत आहोत! भारतात Royal Enfield ची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक Flying Flea ची टेस्टिंग सुरु

आम्ही येत आहोत! भारतात Royal Enfield ची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक Flying Flea ची टेस्टिंग सुरु

Feb 21, 2026 | 09:42 PM
आमचे दाराशी हाय शिमगा! कोकणकरांसाठी ‘लालप’री सज्ज; तब्बल ‘इतक्या’ फेऱ्यांचे नियोजन

आमचे दाराशी हाय शिमगा! कोकणकरांसाठी ‘लालप’री सज्ज; तब्बल ‘इतक्या’ फेऱ्यांचे नियोजन

Feb 21, 2026 | 09:40 PM
गुन्हेगारांचा ‘गेम’ ओव्हर! ‘या’ राज्यात उभारली जाणार हाय-सिक्युरिटी जेल; ‘कालापाणी’सारखी मिळणार शिक्षा

गुन्हेगारांचा ‘गेम’ ओव्हर! ‘या’ राज्यात उभारली जाणार हाय-सिक्युरिटी जेल; ‘कालापाणी’सारखी मिळणार शिक्षा

Feb 21, 2026 | 09:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM