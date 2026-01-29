Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Instead Of Applying Expensive Creams Use These Products From The Kitchen For Skin The Face Will Have A Bright Glow

महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा त्वचेसाठी वापर, चेहऱ्यावर येईल तेजस्वी ग्लो

चेहऱ्यावर वाढलेले काळे डाग किंवा इतर त्वचेच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी खोबरेल तेलाचा आणि दह्याचा वापर करावा. यामुळे त्वचेची गुणवत्ता सुधारते आणि त्वचा सुंदर दिसते.

Updated On: Jan 29, 2026 | 09:47 AM
महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थांचा करा त्वचेसाठी वापर, चेहऱ्यावर येईल तेजस्वी ग्लो

महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थांचा करा त्वचेसाठी वापर, चेहऱ्यावर येईल तेजस्वी ग्लो

Follow Us:
Follow Us:

सर्वच महिलांना आपली त्वचा कायमच सुंदर आणि चमकदार हवी असते. त्वचेच्या सौंदर्यात भर पाडण्यासाठी कायमच वेगवेगळ्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा आणि महागड्या गोष्टींचा वापर केला जातो. पण सतत वापरले जाणारे केमिकल युक्त स्किन प्रॉडक्ट कालांतराने त्वचेचे नुकसान करतात. धूळ, माती, प्रदूषण इत्यादींमुळे त्वचेवर घाण जमा होते. चेहऱ्यावर जमा झालेली धूळ माती योग्य वेळी स्वच्छ न केल्यास चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स किंवा मुरूम येण्याची जास्त शक्यता असते. त्वचेसंबंधित समस्या वाढण्यामागे केवळ स्किन केअर प्रॉडक्टच नाहीतर आहारात होणारे बदल, जंक फूडचे अतिसेवन, पोषक घटकांचा अभाव, बिघडलेली पचनक्रिया इत्यादी कारणामुळे सुद्धा चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स येतात. वारंवार चेहऱ्यावरील एकाच भागात पिंपल्स येत असतील तर दुर्लक्ष न करता डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत.(फोटो सौजन्य – istock)

व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ज्ञांंचा इशारा

त्वचेच्या समस्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी महिला कायमच महागड्या क्रीम, फेसवॉश किंवा इतर वेगवेगळ्या प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण सतत केमिकल युक्त स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर केल्यामुळे त्वचा निस्तेज होऊन जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी स्वयंपाक घरातील कोणत्या पदार्थांचा वापर करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. स्वयंपाक घरातील पदार्थ त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो आणतात आणि त्वचा कायमच चमकदार ठेवण्यासाठी मदत करतात.

फेशवॉश ऐवजी दह्याचा वापर:

चेहऱ्यावर जमा झालेली घाण आणि धूळ माती स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्याही केमिकलयुक्त फेशवॉशचा वापर करण्याऐवजी दह्याचा वापर करावा. दही वापरून त्वचा स्वच्छ करावी. थोडस दही संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून हलक्या हाताने मसाज करून नंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून घ्यावी. यामुळे चेहऱ्यावर वाढलेल्या सुरकुत्या, टॅनिंग आणि त्वचेच्या सर्वच समस्यांपासून सुटका मिळेल. दही केवळ आरोग्यासाठीच नाहीतर संपूर्ण त्वचेसाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. दही शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी मदत करते. यामध्ये असलेले लॅक्टिक ऍसिड त्वचा एक्सफोलिएट करून चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड स्किन घालवण्यासाठी मदत करते. त्यामुळे दह्याचा वापर चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी करावा.

चेहऱ्यावर वाढलेले पिगमेंटेशन होईल कायमचे गायब! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा फेस क्रीम

खोबरेल तेलाचा वापर:

चेहऱ्यावर वाढलेला कोरडेपणा घालवण्यासाठी खोबरेल तेलाचा वापर करावा. खोबरेल तेलात असलेले गुणकारी घटक त्वचा आतून हायड्रेट ठेवते. त्यामुळे रात्री झोपण्याआधी खोबरेल तेल हातांवर घेऊन संपूर्ण चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज करावा. त्यानंतर हलक्या मसाज करून झाल्यानंतर शांत झोप लागेल. खोबरेल तेलाचा वापर त्वचा आणि केसांसाठी केला जातो. खोबरेल तेलाचा वापर केल्यामुळे त्वचा आतून हायड्रेट राहते.

Web Title: Instead of applying expensive creams use these products from the kitchen for skin the face will have a bright glow

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 09:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चेहऱ्यावर वाढलेले पिगमेंटेशन होईल कायमचे गायब! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा फेस क्रीम
1

चेहऱ्यावर वाढलेले पिगमेंटेशन होईल कायमचे गायब! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा फेस क्रीम

कमकुवत झालेल्या केसांना पोषण देण्यासाठी खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, वयाच्या ५० व्या वर्षी होतील केस घनदाट
2

कमकुवत झालेल्या केसांना पोषण देण्यासाठी खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, वयाच्या ५० व्या वर्षी होतील केस घनदाट

चेहऱ्यावरील पिंपल्स आणि व्रण कायमचे होतील गायब! जायफळ जेष्ठमधापासून घरीच तयार करा डार्कस्पॉट रिमूव्हल क्रीम
3

चेहऱ्यावरील पिंपल्स आणि व्रण कायमचे होतील गायब! जायफळ जेष्ठमधापासून घरीच तयार करा डार्कस्पॉट रिमूव्हल क्रीम

Dark Circles Remedies: रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा ‘हे’ आयुर्वेदिक सीरम, देसी उपाय करून घालवा डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग
4

Dark Circles Remedies: रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा ‘हे’ आयुर्वेदिक सीरम, देसी उपाय करून घालवा डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा त्वचेसाठी वापर, चेहऱ्यावर येईल तेजस्वी ग्लो

महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा त्वचेसाठी वापर, चेहऱ्यावर येईल तेजस्वी ग्लो

Jan 29, 2026 | 09:47 AM
WhatsApp च्या प्रायव्हसीवर मोठा वाद; एलोन मस्कांचा थेट आरोप – “WhatsApp सुरक्षित नाही”

WhatsApp च्या प्रायव्हसीवर मोठा वाद; एलोन मस्कांचा थेट आरोप – “WhatsApp सुरक्षित नाही”

Jan 29, 2026 | 09:39 AM
शरद पवार पुन्हा पितामह ! आता ठरवतील राष्ट्रवादीच्या भविष्याचा मार्ग

शरद पवार पुन्हा पितामह ! आता ठरवतील राष्ट्रवादीच्या भविष्याचा मार्ग

Jan 29, 2026 | 09:38 AM
IND vs NZ : पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केले मोठे विधान, सांगितले कोणत्या टप्प्यावर सामना हातातून निसटला?

IND vs NZ : पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केले मोठे विधान, सांगितले कोणत्या टप्प्यावर सामना हातातून निसटला?

Jan 29, 2026 | 09:36 AM
Angarak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये तयार होणार अंगारक योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Angarak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये तयार होणार अंगारक योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Jan 29, 2026 | 09:30 AM
25 दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती अजित पवारांच्या मृत्यूची भविष्यवाणी; ज्योतिषाचा तो Video Viral

25 दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती अजित पवारांच्या मृत्यूची भविष्यवाणी; ज्योतिषाचा तो Video Viral

Jan 29, 2026 | 09:30 AM
Ajit Pawar Funeral: …तर अपघात टळला असता; धावपट्टीवर अंधार आणि तांत्रिक मर्यादा

Ajit Pawar Funeral: …तर अपघात टळला असता; धावपट्टीवर अंधार आणि तांत्रिक मर्यादा

Jan 29, 2026 | 09:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM