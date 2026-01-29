Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मेंदू तल्लख करेल, हाडेही होतील मजबूत… रोज चमचाभर खा डिंकाचा पाक; नोट करा रेसिपी

Dink Pak Recipe : डिंकामध्ये अनेक पौष्टिक गुणधर्म आढळून येतात जे आपल्या आरोग्यासाठी फायद्याचे ठरतात. आपण डिंकाचा लाडू तर बऱ्याचदा खाल्ला आहे पण तुम्ही कधी डिंकाचा पाक करून खाल्ला आहे का? जाणून घ्या रेसिपी.

Jan 29, 2026
मेंदू तल्लख करेल, हाडेही होतील मजबूत... रोज चमचाभर खा डिंकाचा पाक; नोट करा रेसिपी

  • डिंकाचे सेवन आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायद्याचे ठरते.
  • यातील कॅल्शियमचा स्रोत हाडे मजबूत करतो तर ओमेगा ३ मेंदूचे आरोग्य सुधारतो.
  • डिंकाचे लाडू आपण बऱ्याचदा खाल्ले आहेत पण कधी डिंकाचा पाक तुम्ही खाल्ला आहे का?
भारतीय स्वयंपाकघरात तयार होणारे पारंपरिक पदार्थ केवळ चवीपुरते मर्यादित नसतात, तर त्यामागे प्रेमासोबतच भरपूर पोषणही दडलेले असते. योग्य प्रमाणात आणि संतुलित पद्धतीने साहित्य वापरले, तर असे पदार्थ आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरतात. हिवाळ्याच्या दिवसांत डिंकाचा पाक हा खास करून खाल्ला जाणारा पदार्थ आहे. डिंक हा कॅल्शियमचा उत्तम स्रोत मानला जातो आणि प्राचीन काळापासून भारतीय आहारात त्याचा वापर केला जात आहे. मेवा, दूध आणि तुपाच्या मिश्रणामुळे डिंकाचा पाक पौष्टिक तर असतोच, शिवाय चवीलाही खूप छान लागतो.

Green Chili Achar Recipe : विना तेल घरी बनवा ‘हिरव्या मिरचीचं लोणचं’, चटकदार चव जेवणाची मजा करेल द्विगुणित

डिंक पाक हा जरी गोड पदार्थ असला, तरी तो मर्यादित प्रमाणातच खाल्ला पाहिजे. वयानुसार दररोज एक किंवा दोन चमचे डिंकाचा पाक घेतल्यास शरीराला ऊर्जा मिळते आणि ताकद वाढण्यास मदत होते. डिंक पाक सेट करून त्याच्या वड्या किंवा बर्फीही बनवता येतात, ज्यामुळे रोज एक तुकडा खाणे सोपे जाते. काही जण तो स्टीलच्या डब्यात साठवून गरजेनुसार चमच्याने घेतात. योग्य पद्धतीने साठवणूक केल्यास डिंकाचा पाक बराच काळ टिकतो. चला तर मग याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • अर्धा कप डिंक
  • दोन कप डिंक
  • एक कप मिक्स सुकामेवा (बदाम, काजू, अक्रोड, मखाणे आणि पिस्ते)
  • अर्धा कप बारीक किसलेले खोबरे
  • पाव कप खसखस
  • एक मोठा चमचा सुंठाची पावडर
  • अर्धा छोटा चमचा जायफळ पावडर
  • एक छोटा चमचा हिरवी वेलची पावडर
  • अर्धा कप साजूक तूप
  • गूळ
 
पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटपटे आलू, साध्या मसाल्यांपासून बनवलेली चविष्ट रेसिपी

कृती

  • डिंकाचा पाक बनवताना सर्वप्रथम डिंक मिक्सरमध्ये बारीक दळून पावडर डिंकाचा घ्यावी. कढईत थोडे तूप गरम करून बदाम, काजू, अक्रोड आणि मखाणे मंद आचेवर भाजून घ्यावेत.
  • भाजलेले सुकामेवे थोडेसे भरड दळून ठेवावेत, त्यामुळे पाकाला छान दाणेदार पोत येतो. त्याच कढईत थोडे तूप घालून खोबरे आणि खसखस हलक्या आचेवर परतावीत. त्या किंचित सोनेरी रंगाच्या झाल्यावर बाजूला काढून ठेवाव्यात.
  • यानंतर कढईत पुन्हा तूप घालून त्यात डिंकाची पावडर टाकावी आणि सतत हलवत मंद आचेवर भाजावी. डिंक नीट भाजला गेला की त्यात आधी उकळून थंड केलेले दूध घालावे.
  • दूध आणि डिंक एकत्र करून मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजवावे. त्यानंतर भाजलेले खोबरे, खसखस आणि सुकामेव्याची पूड यात मिसळावी.
  • गोडीसाठी किसलेला किंवा पूड केलेला गूळ घालावा, जेणेकरून तो पटकन विरघळेल आणि गाठी पडणार नाहीत. मिश्रण सतत ढवळत शिजवावे, जोपर्यंत त्यातून तूप सुटू लागेल.
  • शेवटी सुंठाची पावडर, वेलची पावडर आणि जायफळ पावडर घालून सर्व साहित्य नीट एकत्र करावे. अशा प्रकारे घरगुती, पौष्टिक आणि स्वादिष्ट डिंकाचा पाक तयार होतो.

Jan 29, 2026

