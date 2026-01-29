मेंदू तल्लख करेल, हाडेही होतील मजबूत... रोज चमचाभर खा डिंकाचा पाक; नोट करा रेसिपी

Green Chili Achar Recipe : विना तेल घरी बनवा ‘हिरव्या मिरचीचं लोणचं’, चटकदार चव जेवणाची मजा करेल द्विगुणित
डिंक पाक हा जरी गोड पदार्थ असला, तरी तो मर्यादित प्रमाणातच खाल्ला पाहिजे. वयानुसार दररोज एक किंवा दोन चमचे डिंकाचा पाक घेतल्यास शरीराला ऊर्जा मिळते आणि ताकद वाढण्यास मदत होते. डिंक पाक सेट करून त्याच्या वड्या किंवा बर्फीही बनवता येतात, ज्यामुळे रोज एक तुकडा खाणे सोपे जाते. काही जण तो स्टीलच्या डब्यात साठवून गरजेनुसार चमच्याने घेतात. योग्य पद्धतीने साठवणूक केल्यास डिंकाचा पाक बराच काळ टिकतो. चला तर मग याची रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य
View this post on Instagram
पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटपटे आलू, साध्या मसाल्यांपासून बनवलेली चविष्ट रेसिपी
कृती