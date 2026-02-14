Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कोणता फिरकीपटू खरा मिस्ट्रीस्पिनर? कोणाच्या फिरकीत फसणार फलंदाज, वरूण चक्रवर्ती की उस्मान तारिक?

भारत पाकिस्तान सामना हा कोलंबोतील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. वरुण चक्रवर्ती, अबरार अहमद आणि उस्मान तारिक यांना नक्कीच खेळपट्टीचा फायदा होणार आहे. कोणाची फिरकी चालणार याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 10:10 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

जर ‘गूढ फिरकीपटू’ वरुण चक्रवर्ती, अबरार अहमद आणि उस्मान तारिक यांनी कोलंबोतील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलिया आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील टी-२० विश्वचषक २०२६ चा सामना पाहिला असेल, तर ते रविवारी त्याच मैदानावर खेळवण्यात येणाऱ्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यासाठी खूप उत्सुक असतील. प्रेमदासा येथील नवीन खेळपट्टीवर, झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना रोखण्यासाठी हळू चेंडूंचा वापर केला आणि २३ धावांनी निराशाजनक विजय मिळवला.

अशा खेळपट्टीवर चक्रवर्ती, अहमद आणि तारिक हे “गूढ” फिरकीपटू कसे काम करतील याची कल्पना करणे कठीण आहे. गेल्या वर्षीच्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये चक्रवर्तीचा साइडस्पिनऐवजी ओव्हरस्पिनकडे बदल सुधारला. कोनात थोडासा फरक असल्याने, चक्रवर्ती इतर अनेक फिरकीपटूंपेक्षा वेगवान गोलंदाजी करतो (सरासरी ९५ किमी प्रतितास). तथापि, या ट्रॅकमुळे त्याला गती कमी करावी लागू शकते.

भारताचे माजी फिरकी गोलंदाज सुनील जोशी म्हणाले, “एवढ्या वेगाने आणि कोनात, लांबी महत्त्वाची असते. वरुणची लांबी आदर्श आहे त्यामुळे फलंदाज आरामात मागे हटू शकत नाहीत आणि मोठे शॉट्स खेळण्यासाठी बाहेर येऊ शकत नाहीत. तो त्याच्या लांबीने फलंदाजांच्या मनात अनेक शंका निर्माण करू शकतो.”

बाबर आझमसारख्या फलंदाजासाठी हे चांगले संकेत नाही, जो चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो आणि चक्रवर्तीच्या गोलंदाजीविरुद्ध संघर्ष करत आहे. पाकिस्तानचा माजी कर्णधार सुरुवातीपासूनच अजूनही संघर्ष करत आहे आणि आधुनिक खेळाशी जुळवून घेण्यास त्याचा संकोच अमेरिकेविरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यात स्पष्ट झाला. परंतु पाकिस्तानकडे तारिकच्या रूपात चक्रवर्तीचा मजबूत सामना आहे. त्याच्या ‘पॉज अँड स्लिंग’ गोलंदाजी शैलीने आधीच क्रिकेट वर्तुळात बरीच चर्चा निर्माण केली आहे. आता, रविवारी, ऑफ-स्पिनर भारताच्या मजबूत फलंदाजी रांगेला रोखण्याचा प्रयत्न करेल.

काहींना त्याच्यात माजी श्रीलंकेचा गोलंदाज लसिथ मलिंगाची झलक दिसू शकते. तारिकच्या पाकिस्तान सुपर लीग संघ क्वेटा ग्लॅडिएटर्सचे जनरल मॅनेजर नबील हाश्मी म्हणाले, “त्याच्या अ‍ॅक्शनमुळे तो चेंडू फलंदाजाच्या नजरेखाली ठेवण्यास मदत करतो. त्यामुळे, त्याला मारणे सोपे नाही. जणू काही तुम्ही प्रत्येक चेंडूवर यॉर्कर टाकत आहात, पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, तारिक हा एक प्रौढ व्यक्ती आहे जो त्याचा खेळ समजतो आणि फलंदाजाला चांगल्या प्रकारे वाचतो. तो काही प्रतिकूल परिस्थितींमधून गेला आहे. संपूर्ण अ‍ॅक्शन आणि त्याच्याकडे असलेले गूढ त्याच्या गोलंदाजीला बळकटी देते.”

अबरारला थोडे कमी लेखले जाते आणि भारतीय फलंदाज त्याच्याविरुद्ध काही वेळा खेळले आहेत, परंतु प्रेमदासासारख्या खेळपट्टीवर, लेग-स्पिनर अजूनही कठीण असू शकतो. २७ वर्षीय खेळाडू खेळाडूंना आश्चर्यचकित करण्यासाठी गुगली आणि कॅरम बॉलवर अवलंबून असतो आणि त्याच्या ४९ टी-२० आंतरराष्ट्रीय विकेट्सपैकी ३४ विकेट्स या दोन चेंडूंनी घेतल्या आहेत.

श्रीलंकेचा माजी फिरकी गोलंदाज उपुल चंदना म्हणाला, “प्रेमादासा अनेकदा फिरकी गोलंदाजांना चांगली मदत करू शकतो. जर तुम्ही या ठिकाणी श्रीलंकेचे फिरकी गोलंदाज कसे खेळतात हे पाहिले असेल, तर तुम्हाला फक्त योग्य क्षेत्रात चेंडू टाकावा लागेल आणि बाकीचे काम ट्रॅक करेल. जर फिरकी गोलंदाजांनी योग्य लांबी शोधली तर ते सहजपणे बोल्ड किंवा एलबीडब्ल्यू होऊ शकतात.”

