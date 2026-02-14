Google Doodle Today: होमपेजवरच उमललं प्रेम… रोमँटिक अंदाजात Google ने यूजर्सना दिलं खास गिफ्ट, सादर केलं नवं डूडल

Free Fire Max: गेमर्ससाठी लाईव्ह झाला नवा Top-Up इव्हेंट, मोफत क्लेम करा No Sweat ईमोट आणि बरंच काही
आजचे गूगल डूडल प्रत्येक यूजरला नक्कीच आवडेल यात काही शंकाच नाही. असं म्हटलं जातं, की एखादा व्यक्ती प्रेमात असेल तर त्याला आजूबाजूचे वातावरण गुलाबी रंगाचे दिसू लागते. हीच थीम आता गुगलने देखील लक्षात ठेवली आहे. म्हणजेच आजचे व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल गुगल डूडल गुलाबी रंगात सादर करण्यात आले आहे. या गुगलमध्ये काय खास आहे, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Google)
गुगलने आज सादर केलेल्या डूडलमध्ये भेटवस्तू, वैयक्तिक नोट्स आणि स्वादिष्ट मिठाई अशा काही गोष्टी पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे आजचे डूडल अशा गोष्टींवर जास्त फोकस करते की, तुमचे प्रेम व्यक्त करण्याची सर्वात सोपी पद्धत म्हणजेच हातांनी तयार केलेल्या वस्तू समोरच्या व्यक्तीला गिफ्ट देणं. मग यामध्ये तुम्ही प्रेमाने लिहीलेली चिठ्ठी असो किंवा घरी तयार केलेली मिठाई किंवा एखाद्या खास प्रसंगी तयार केलेले जेवणं… या सर्वांमुळे तुमचे नाते अधिक मजबूत होते आणि नात्यामधील प्रेम वाढते.
व्हॅलेंटाईन डे म्हणजेच 14 फेब्रुवारीआधी संपूर्ण 1 आठवडा व्हॅलेंटाईन वीक साजरा केला जातो. यामध्ये लोग रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे सारखे छोटे-छोटे उत्सव साजरे केले जातात आणि आपल्या आवडत्या व्यक्तीला गिफ्ट दिले जाते. गुगलचे डूडल ही परंपरा पुढे नेत आहे आणि भेटवस्तूंची भाषा प्रेमाचे प्रतीक बनवत आहे.
Apple iPhone 17e vs Google Pixel 10a: मिड रेंजमध्ये होणार शर्यत! ग्राहक कोणाला पसंती देणार? कोणाचे फीचर्स बेस्ट? वाचा सविस्तर
हे खास डूडल भारत, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलँड, चीन, ताइवान, थाईलँड, अर्जेंटीना, उरुग्वेसह अनेक यूरोपीय आणि मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये दिसणार आहेत. हे स्पष्ट आहे की गुगलने ते एका जागतिक प्रेम महोत्सवात रूपांतरित केले आहे.