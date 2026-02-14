Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Valentines Day Special Google Doodle On The Homepage Users Are Getting Happy Tech News Marathi

Google Doodle Today: होमपेजवरच उमललं प्रेम… रोमँटिक अंदाजात Google ने यूजर्सना दिलं खास गिफ्ट, सादर केलं नवं डूडल

Valentine's Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे आणखी खास व्हावा यासाठी गुगलने एक नवीन आणि आकर्षक डूडल सादर केला आहे. हे डूडल प्रेमाचे प्रतिक आहे आणि यूजर्स गूगलने सादर केलेल्या नवीन डूडलला पसंती देत आहेत.

Updated On: Feb 14, 2026 | 09:31 AM
Google Doodle Today: होमपेजवरच उमललं प्रेम… रोमँटिक अंदाजात Google ने यूजर्सना दिलं खास गिफ्ट, सादर केलं नवं डूडल

Google Doodle Today: होमपेजवरच उमललं प्रेम… रोमँटिक अंदाजात Google ने यूजर्सना दिलं खास गिफ्ट, सादर केलं नवं डूडल

Follow Us:
Follow Us:
  • Google चे खास व्हॅलेंटाईन सरप्राइज! प्रेमदिनानिमित्त नवे डूडल सादर
  • प्रेमदिन झाला आणखी खास! Google च्या नव्या डूडलने जिंकली नेटिझन्सची मने
  • फक्त मेसेज नाही, आज Google देखील म्हणतंय – Happy Valentine’s Day!
14 फेब्रुवारी म्हणजेच आज सर्वत्र व्हॅलेंटाईन डे चा उत्सव साजरा केला जात आहे. व्हॅलेंटाईन डे निमित्त जोडीदार एकमेकांना प्रेमाची कबुली देतात आणि आयुष्यभरासाठी एकत्र राहण्याचे वचन देतात. व्हॅलेंटाईन डे ला प्रेमाचा उत्सव देखील म्हटलं जातं. हाच प्रेमाचा उत्सव आता सर्च इंजिन गुगलने आणखी खास केला आहे. गुगलने त्यांच्या यूजर्ससाठी होमपेजवर एक खास डूडल सादर केलं आहे. गुगलने व्हॅलेंटाईन डे आणखी खास व्हावा यासाठी एक नवीन आणि सुंदर डूडल सादर केले आहे. या वर्षीचे डूडल प्रेमाच्या त्या अनोख्या पद्धतीला सलाम करते ज्यामध्ये लोक हाताने बनवलेल्या भेटवस्तू, वैयक्तिक नोट्स आणि स्वादिष्ट मिठाई देऊन त्यांचे नाते अधिक घट्ट करतात.

Free Fire Max: गेमर्ससाठी लाईव्ह झाला नवा Top-Up इव्हेंट, मोफत क्लेम करा No Sweat ईमोट आणि बरंच काही

आजचे गूगल डूडल प्रत्येक यूजरला नक्कीच आवडेल यात काही शंकाच नाही. असं म्हटलं जातं, की एखादा व्यक्ती प्रेमात असेल तर त्याला आजूबाजूचे वातावरण गुलाबी रंगाचे दिसू लागते. हीच थीम आता गुगलने देखील लक्षात ठेवली आहे. म्हणजेच आजचे व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल गुगल डूडल गुलाबी रंगात सादर करण्यात आले आहे. या गुगलमध्ये काय खास आहे, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Google)

हाताने तयार केलेल्या भेटवस्तूंचे महत्त्व

गुगलने आज सादर केलेल्या डूडलमध्ये भेटवस्तू, वैयक्तिक नोट्स आणि स्वादिष्ट मिठाई अशा काही गोष्टी पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे आजचे डूडल अशा गोष्टींवर जास्त फोकस करते की, तुमचे प्रेम व्यक्त करण्याची सर्वात सोपी पद्धत म्हणजेच हातांनी तयार केलेल्या वस्तू समोरच्या व्यक्तीला गिफ्ट देणं. मग यामध्ये तुम्ही प्रेमाने लिहीलेली चिठ्ठी असो किंवा घरी तयार केलेली मिठाई किंवा एखाद्या खास प्रसंगी तयार केलेले जेवणं… या सर्वांमुळे तुमचे नाते अधिक मजबूत होते आणि नात्यामधील प्रेम वाढते.

व्हॅलेंटाईन वीकची परंपरा

व्हॅलेंटाईन डे म्हणजेच 14 फेब्रुवारीआधी संपूर्ण 1 आठवडा व्हॅलेंटाईन वीक साजरा केला जातो. यामध्ये लोग रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे सारखे छोटे-छोटे उत्सव साजरे केले जातात आणि आपल्या आवडत्या व्यक्तीला गिफ्ट दिले जाते. गुगलचे डूडल ही परंपरा पुढे नेत आहे आणि भेटवस्तूंची भाषा प्रेमाचे प्रतीक बनवत आहे.

Apple iPhone 17e vs Google Pixel 10a: मिड रेंजमध्ये होणार शर्यत! ग्राहक कोणाला पसंती देणार? कोणाचे फीचर्स बेस्ट? वाचा सविस्तर

कोणत्या देशांमध्ये दिसणार आहे हे गुगल डूडल

हे खास डूडल भारत, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलँड, चीन, ताइवान, थाईलँड, अर्जेंटीना, उरुग्वेसह अनेक यूरोपीय आणि मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये दिसणार आहेत. हे स्पष्ट आहे की गुगलने ते एका जागतिक प्रेम महोत्सवात रूपांतरित केले आहे.

Web Title: Valentines day special google doodle on the homepage users are getting happy tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 09:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Fire Max: गेमर्ससाठी लाईव्ह झाला नवा Top-Up इव्हेंट, मोफत क्लेम करा No Sweat ईमोट आणि बरंच काही
1

Free Fire Max: गेमर्ससाठी लाईव्ह झाला नवा Top-Up इव्हेंट, मोफत क्लेम करा No Sweat ईमोट आणि बरंच काही

लक्झरीचा नवीन ट्रेंड सुरु! तब्बल 8000mAh बॅटरी अन् अनोखी डिझाईन, Tecno डिव्हाईसच्या एंट्रीने प्रिमियम स्मार्टफोन्सही पडले फिके
2

लक्झरीचा नवीन ट्रेंड सुरु! तब्बल 8000mAh बॅटरी अन् अनोखी डिझाईन, Tecno डिव्हाईसच्या एंट्रीने प्रिमियम स्मार्टफोन्सही पडले फिके

मुंबईत मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू होणार AI सेंटर, आयआयटी बॉम्बेने कोलंबिया विद्यापीठासोबत केला सामंजस्य करार
3

मुंबईत मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू होणार AI सेंटर, आयआयटी बॉम्बेने कोलंबिया विद्यापीठासोबत केला सामंजस्य करार

I Love You… मेसेज वाचताच रिप्लाय करताय? थांबा, प्रेमाच्या नावाखाली सुरु आहेत हे धोकादायक स्कॅम्स
4

I Love You… मेसेज वाचताच रिप्लाय करताय? थांबा, प्रेमाच्या नावाखाली सुरु आहेत हे धोकादायक स्कॅम्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google Doodle Today: होमपेजवरच उमललं प्रेम… रोमँटिक अंदाजात Google ने यूजर्सना दिलं खास गिफ्ट, सादर केलं नवं डूडल

Google Doodle Today: होमपेजवरच उमललं प्रेम… रोमँटिक अंदाजात Google ने यूजर्सना दिलं खास गिफ्ट, सादर केलं नवं डूडल

Feb 14, 2026 | 09:31 AM
Valentine’s Day 2026 : ‘व्हॅलेंटाईन डे’ निमित्त जोडीदारासाठी घरीच तयार करा ‘हार्ट शेप कुकीज’, पाहूनच होईल खुश

Valentine’s Day 2026 : ‘व्हॅलेंटाईन डे’ निमित्त जोडीदारासाठी घरीच तयार करा ‘हार्ट शेप कुकीज’, पाहूनच होईल खुश

Feb 14, 2026 | 09:30 AM
Mahashivratri 2026: पारधी आणि हरणाची महाशिवरात्रीशी जोडलेली कथा तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

Mahashivratri 2026: पारधी आणि हरणाची महाशिवरात्रीशी जोडलेली कथा तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

Feb 14, 2026 | 09:30 AM
Budapest Fire : हंगेरीत भीषण अग्नितांडव! कामगारांच्या निवासी इमारतीला लागलेल्या आगीत ३ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Budapest Fire : हंगेरीत भीषण अग्नितांडव! कामगारांच्या निवासी इमारतीला लागलेल्या आगीत ३ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Feb 14, 2026 | 09:26 AM
Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…

Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…

Feb 14, 2026 | 09:14 AM
दुबईच्या ‘किंग’ची भारतीय कुटुंबाशी अनपेक्षित भेट, मग पुढे जे घडलं… संपूर्ण इंटरनेट पाहून भारावलं; Video Viral

दुबईच्या ‘किंग’ची भारतीय कुटुंबाशी अनपेक्षित भेट, मग पुढे जे घडलं… संपूर्ण इंटरनेट पाहून भारावलं; Video Viral

Feb 14, 2026 | 09:01 AM
Zodiac Sign: सिद्धी योगामुळे वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

Zodiac Sign: सिद्धी योगामुळे वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

Feb 14, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM