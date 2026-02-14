Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Valentine’s Day 2026 : ‘व्हॅलेंटाईन डे’ निमित्त जोडीदारासाठी घरीच तयार करा ‘हार्ट शेप कुकीज’, पाहूनच होईल खुश

Heart Shape Cookies Recipe : नेहमी नेहमी विकतच्या भेटवस्तू कशाला? यंदा आपल्या पार्टनरला व्हॅलेंटाईन निमित्त गिफ्ट करा घरी बनवलेले टेस्टी, खुशखुशीत कुकीज. आपल्या हातांनी बनवलेली ही डिश तुमच्या जोडीदाराला नक्कीच आवडेल.

Updated On: Feb 14, 2026 | 09:35 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • १४ फेब्रुवारी हा दिवस व्हॅलेंटाईन डे म्हणून साजरा केला जातो.
  • या दिवसानिमित्त कपल्स आपल्या पार्टनरला सुंदर भेटवस्तू गिफ्ट करतात.
  • तुम्हाला काही हटके गिफ्ट आपल्या जोडीदाराला द्यायचे असेल तर घरीच त्याच्यासाठी कुकीज बनवा.
व्हॅलेंटाईन डे म्हणजे प्रेम, आपुलकी आणि छोट्या-छोट्या गोड सरप्राइजेसचा दिवस. या दिवशी महागडी गिफ्ट्स देण्यापेक्षा स्वतःच्या हाताने काहीतरी खास बनवून देणं जास्त मनाला भिडणारं असतं. घरच्या घरी तयार केलेल्या मिनी हार्ट शेप कुकीज केवळ दिसायला सुंदर नसतात, तर त्यात आपली भावना आणि प्रेमही मिसळलेलं असतं.
या कुकीज खास बनतात कारण त्यांचा आकार हृदयासारखा असतो आणि त्यांची चव खमंग, बटरयुक्त आणि हलकीशी कुरकुरीत असते.

विकेंड स्पेशल : घरी बनवा क्रिमी ‘कोकोनट चिकन करी’, गरमा गरम भातासोबत लागेल मजेदार

चहा, कॉफी किंवा गरम दुधासोबत या कुकीज खूप छान लागतात. तुम्ही या कुकीजवर हलकी आयसिंग, चॉकलेट ड्रिझल किंवा रंगीत स्प्रिंकल्स घालून त्यांना अजून आकर्षक बनवू शकता. विशेष म्हणजे ही रेसिपी खूप सोपी आहे आणि कमी साहित्यामध्ये तयार होते. जर तुम्हाला आपल्या जोडीदारासाठी, मित्र-मैत्रिणीसाठी किंवा कुटुंबासाठी काहीतरी गोड आणि खास बनवायचं असेल, तर ही मिनी हार्ट शेप कुकीज उत्तम पर्याय आहे. चला तर मग पाहूया ही सोपी आणि स्वादिष्ट रेसिपी.

साहित्य

  • १ कप मैदा
  • १/२ कप पिठीसाखर
  • १/२ कप बटर
  • १/२ टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स
  • १-२ टेबलस्पून दूध
  • चिमूटभर मीठ
1 वाटी तांदळाच्या पिठापासून बनतील 1 किलोचे पापड, एकदाच बनवा आणि महिनाभर साठवा

कृती

  • सर्वप्रथम एका भांड्यात बटर आणि पिठीसाखर एकत्र घेऊन हलक्या हाताने फेटून घ्या, जोपर्यंत मिश्रण हलकं आणि क्रीमी होत नाही.
  • त्यात व्हॅनिला इसेन्स घालून पुन्हा एकदा नीट मिसळा.
  • आता मैदा आणि चिमूटभर मीठ चाळून या मिश्रणात घाला आणि हलक्या हाताने एकत्र करा.
  • आवश्यक असल्यास १-२ टेबलस्पून दूध घालून मऊसर पीठ तयार करा.
  • तयार पीठ १५-२० मिनिटे फ्रीजमध्ये ठेवून सेट होऊ द्या.
  • नंतर पीठ लाटून हार्ट शेप कटरने लहान हार्टच्या आकाराच्या कुकीज कापून घ्या.
  • बेकिंग ट्रेवर बटर पेपर ठेवून त्यावर या कुकीज ठेवा.
  • आधीच १८०°C वर प्रीहीट केलेल्या ओव्हनमध्ये १०-१२ मिनिटे किंवा कडा हलक्या सोनेरी होईपर्यंत बेक करा.
  • कुकीज थंड झाल्यावर हवे असल्यास त्यावर चॉकलेट किंवा आयसिंगने सजावट करा.
  • गरमागरम आणि कुरकुरीत मिनी हार्ट शेप कुकीज तयार आहेत.
  • या गोड कुकीजने तुमचा व्हॅलेंटाईन डे नक्कीच अधिक खास आणि संस्मरणीय बनेल.
 

Published On: Feb 14, 2026 | 09:30 AM

