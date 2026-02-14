Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs PAK : भारताचा संघ महामुकाबल्यासाठी पोहोचला कोलंबोला! Hardik Pandya दिसला त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत, Video Viral

भारताचा संघ कोलंबोला पोहोचला आहे, भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही संघ कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर एकमेकांसमोर येतील. दरम्यान, हार्दिक पंड्या त्याच्या मैत्रिणीसोबत दिसला.

Updated On: Feb 14, 2026 | 09:32 AM
फोटो सौजन्य - PTI सोशल मिडिया

Team India reached Colombo : १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक मोठी लढत होणार आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील हा सर्वात मोठा सामना असेल. दोन्ही संघ कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर एकमेकांसमोर येतील. या सामन्यापूर्वी टीम इंडिया कोलंबोमध्ये दाखल झाली आहे. त्यांच्या स्वागताचा व्हिडिओ नुकताच समोर आला आहे. भारतीय संघाचे श्रीलंकेत पारंपारिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले. दरम्यान, हार्दिक पंड्या त्याच्या मैत्रिणीसोबत दिसला. 

पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी टीम इंडिया कोलंबोमध्ये पोहोचली

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील सर्वात मोठ्या सामन्यासाठी भारतीय संघ दिल्लीहून कोलंबोला रवाना झाला. १३ फेब्रुवारीच्या रात्री सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ कोलंबोमध्ये पोहोचले. त्यांचे श्रीलंकेच्या परंपरेने स्वागत करण्यात आले. सर्व खेळाडू लांब प्रवासानंतर थकलेले दिसत होते, परंतु अर्शदीप सिंग नेहमीप्रमाणे उर्जेने भरलेला होता. त्याने ढोल वाजवताना काही प्रभावी चाली दाखवल्या. व्हिडिओमध्ये हार्दिक पंड्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले, तो त्याची मैत्रीण महिका शर्मासोबत दिसला. संघातील कोणीही त्यांच्या जोडीदारांसोबत नव्हता; फक्त हार्दिक त्याच्या मैत्रिणीसोबत दिसला.

बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर राहुल द्रविड आणि अनिल कुंबळे यांना मिळाला खास विशेष सन्मान

टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानविरुद्ध टीम इंडियाचा रेकॉर्ड प्रभावी आहे. या मोठ्या स्पर्धेत दोन्ही देश आतापर्यंत आठ सामने खेळले आहेत, त्यापैकी सात सामने भारताने जिंकले आहेत. या टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानने फक्त एकदाच भारताला हरवले आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तानने आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत, दोन्ही सामने जिंकले आहेत. १५ फेब्रुवारी रोजी, एका संघाची विजयी मालिका अखेर संपुष्टात येईल. चाहते एका रोमांचक सामन्याची वाट पाहत आहेत.

पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी भारताचा स्टार सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माच्या पुनरागमनावर सर्वांचे लक्ष आहे. याबाबतचा निर्णय शनिवारी, १४ फेब्रुवारी रोजी टीम इंडियाच्या सराव सत्रानंतर घेतला जाईल. शिवाय, इतर सर्व खेळाडू पूर्णपणे तंदुरुस्त आहेत. सर्वांचे लक्ष पुन्हा एकदा इशान किशनवर असेल, ज्याने नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात फलंदाजीने उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. भारत आणि पाकिस्तान दोघांचेही सध्या चार गुण आहेत, परंतु त्यांच्या चांगल्या नेट रन रेटमुळे टीम इंडिया अव्वल स्थानावर आहे.

