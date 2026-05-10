Rahu-Ketu Yuti: राहू आणि केतूच्या युतीमुळे या ४ राशींच्या अडचणी वाढणार, करिअर व्यवसायात येऊ शकतात चढ उतार

ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू आणि केतूची युती तसेच कालसर्प योगाचा काही विशिष्ट राशींवर अधिक प्रभाव पडू शकतो. या काळात काही राशींच्या लोकांनी काळजी सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

Updated On: May 10, 2026 | 12:50 PM
  • राहू आणि केतू करणार युती
  • राहू आणि केतूच्या युतीमुळे या राशींच्या वाढणार अडचणी
  • कोणत्या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मेमध्ये राहू आणि केतूच्या विशेष स्थितीमुळे कालसर्प योग तयार होणार आहे. द्रिक पंचांगानुसार, सोमवार ११ मे रोजी राहू कुंभ राशीत आणि केतू सिंह राशीत असेल, ज्यामुळे हा योग तयार होईल. ही स्थिती अंदाजे २६ मेर्यंत टिकण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, कालसर्प योग हा मानसिक ताण, कामातील अडथळे आणि जीवनातील चढ-उतारांशी संबंधित आहे. त्यामुळे, काही राशींना या काळात विशेष सावधगिरी बाळगण्याचा आणि संयम ठेवण्याचा सल्ला राहू आणि केतूच्या युतीदिला जातो. राहू आणि केतूच्या युतीमुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे ते जाणून घ्या

राहू आणि केतूच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी कामाच्या ठिकाणी हा काळ थोडा तणावपूर्ण असू शकतो. तुम्हाला तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायातील विरोधकांपासून सावध राहण्याची आणि कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवणे टाळण्याची गरज आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमानंतरही, परिणामांना विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. या काळात आर्थिक बाबतीत सावध राहणे गरजेचे आहे. तसेच आरोग्याची काळजी घ्यावी.

कर्क रास

हा काळ कर्क राशीच्या लोकांसाठी काही प्रमाणात मानसिक अस्थिरता आणू शकतो. लहानसहान गोष्टींवरून चिंता आणि तणाव वाढू शकतो. कामाच्या ठिकाणी किंवा व्यवसायात वाद निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे शांत राहणे महत्त्वाचे आहे. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा, कारण रागाच्या भरात घेतलेले निर्णय नातेसंबंधांवर परिणाम करू शकतात. या काळात संयम आणि समजूतदारपणा ही तुमची सर्वात मोठी शक्ती असेल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी आपल्या कौटुंबिक आणि वैयक्तिक जीवनासंबंधीच्या निर्णयांचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. घाईने घेतलेले निर्णय नंतर समस्या निर्माण करू शकतात. खर्चात अचानक होणारी वाढ तुमचे आर्थिक संतुलन बिघडवू शकते, त्यामुळे तुमच्या बजेटकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. प्रवास करताना आणि वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगा आणि अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवणे टाळा. या काळात आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे देखील आवश्यक आहे.

कुंभ रास

कुंभ राशींच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. या काळात आर्थिक बाबतीत सावध राहणे गरजेचे आहे. लहान चुकांमुळेही नुकसान होऊ शकते, त्यामुळे प्रत्येक निर्णय काळजीपूर्वक घ्या. कामात अनपेक्षित व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे, ज्यासाठी संयम बाळगणे आवश्यक आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती गोळा करणे महत्त्वाचे आहे. या काळात आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: राहू आणि केतू युती म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रात जेव्हा राहू आणि केतू विशिष्ट ग्रहस्थितीमुळे प्रभाव निर्माण करतात, तेव्हा त्याला राहू-केतू युतीचा प्रभाव मानला जातो.

  • Que: राहू-केतू युतीचा राशींवर कसा प्रभाव पडतो?

    Ans: या युतीमुळे काही राशींच्या लोकांच्या करिअर, आर्थिक स्थिती आणि मानसिक शांततेवर परिणाम होऊ शकतो, असे ज्योतिष मानते.

  • Que: राहू केतुच्या युतीमुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: राहू केतुच्या युतीमुळे वृषब, कर्क, वृश्चिक आणि कुंभ राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

Published On: May 10, 2026 | 12:50 PM

