भारतात पाकिस्तानी सायबर नेटवर्कचा पर्दाफाश; ग्वाल्हेरमधून ४ एजंटना घेतलं ताब्यात

बुलडाण्यात सात वर्षांच्या मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; नराधमाने बालिकेला घरात बोलावले अन् नंतर…
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे आरोपी हाॅटेल्च्या रुममधून सर्व नेटवर्क चालवत होते. त्यांनी हाॅटेल रुमला कंट्रोल रुममध्ये बदलले होते. पोलिसांनी तिथून लॅपटाॅप आणि अनेक मोबाईल फोन्स जप्त केले. या उपकरणांच्या मदतीनेच देशव्यापी फसवणूकीचे जाळे चालवले जात होते. आरोपी बऱ्याच काळापासून हाॅटेलमध्ये राहत होते.
बऱ्याचकाळ हाॅटेलमध्ये थांबलेल्या या तरुणांची हालचाली संशयास्पद वाटत होत्या ज्यामुळे एसएसपी धर्मवीर सिंग यांनी खबरींनी याची माहिती दिली. या माहितीच्या आधारावरच पोलिस पथकाने शिताफिने हाॅटेलवर छापा टाकला आणि सर्व तरुणांना आपल्या ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीमध्ये सर्वांनी आपला गुन्हा स्वीकारत ते सायबर फसवणूकीत सामील असल्याची कबुली दिली.
तपासात पाकिस्तान कनेक्शन उघड
पोलिसांच्या तपासादरम्यान हे उघड झाले की, हाॅटेल रुममध्ये सापडलेल्या मोबाईल फोन्सवर ९२ हून अधिक पाकिस्तानी कंट्री कोडद्वारे वारंवार व्हॉट्सॲप कॉल्स आणि मेसेजेस येत होते. इतकेच काय तर एका पाकिस्तानी नंबरवरुन आरोपींनी फसवणूकीतील रकमेची मागणी केली जायची ज्यानंतर लगेच फसवणुकीची रक्कम त्या नंबरवर ट्रान्सफर केली जायची.
पुण्यातील प्रसिद्ध बिल्डरसह 40 जणांविरोधात गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही टोळी लोकांना आमिष दाखवून त्यांच्या नावावर बँक खाती उघडत होती. त्यानंतर या खात्यांचा वापर फसवणुकीचे पैसे जमा करण्यासाठी केला जात होता. थेट स्वतःच्या खात्यात पैसे न घेता, ही रक्कम इतर खात्यांमधून परदेशात पाठवली जात होती. आरोपींना हाॅटेलमधून ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांनी या खोलीतून लॅपटॉप, अनेक मोबाईल फोन, एटीएम कार्ड, पासबुक आणि अनेक चेकबुक जप्त केले. आरोपींची पोलिसांद्वारे आता चाैकशी सुरु असून आतापर्यंत किती कोटी रुपयांची फसवणूक केली गेली आहे याचा शोध पोलिस घेत आहेत.