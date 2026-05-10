Hormuz Attack : होर्मुझमध्ये पुन्हा तणाव! भारतीय जहाजावर गोळीबाराने जगभरात खळबळ, एकाचा मृत्यू, ५ जखमी

Hormuz Attack : होर्मुझमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे. एका भारतीय जहाजावर गोळीबार करण्यात आला असून यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 12:13 PM
Indian Ship attacked in hormuz

Hormuz Attack : होर्मुझमध्ये पुन्हा तणाव! भारतीय जहाजावर गोळीबाराने जगभरात खळबळ, एकाचा मृत्यू, ५ जखमी

  • होर्मुझमध्ये खळबळ
  • भारतीय जहाजावर भीषण हल्ला
  •  गुजतरातच्या नाविकाचा मृत्यू, ५ जखमी
Hormuz Attack : वॉशिंग्टन/तेहरान : इराण-अमेरिका संघर्षाने आता तीव्र रुप धारण केले आहे. याचा फटका भारताला बसला आहे. या संघर्षामुळे होर्मुझमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे. नुकतेच एका भारतीय जहाजावर भीषण गोळीबार करण्यात आल्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे. या गोळीबारात १ भारतीय नाविकाचा मृत्यू झाला आहे, तर ५ नाविक गंभीर जखमी झाले आहेत.

नेमकी काय घटना आहे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताच्या अल-फैज-नूर-ए-सुलेमानी १’ या लाकडी व्यापारी जहाजावर हल्ला झाला आहे. या जहाजावर १८ कर्मचारी होते. हे जहाजा ०७ मे रोजी दुबईहून येमेनच्या दिशेने रवाना झाले होते. यावेळी मध्यरात्री (०८ मे) १ च्या सुमारास जहाज होर्मुझ सामुद्रधुनी पार करत असताना अचानक हल्ला झाला. यामुळे जहाजावर मोठा गोंधळ उडाला होता. हा हल्ला अमेरिका-इराण संघर्षाचा परिणाम असल्याचे म्हटले जात आहे.

बचाव कार्याला तातडीने सुरुवात

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग’च्या अधिकाऱ्यांनी या घटनेला अधिकृत दुजोरा दिला आहे. सध्या बचाव कार्य सुरु करण्यात आले असून १३ कर्मचाऱ्यांची सुटका करण्यात आली आहे. त्यांना दुबई बंदरावर सुरक्षितपणे दुबईवर पोहोचवले असून जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. याशिवाय भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनीही नागरिकांची भेट घेतली आहे. या हल्ल्यात जहाजावरली इंजिन ड्रायव्हर अल्ताफ तालाब केर यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.

इराण अमेरिका तणावाचा फटका

होर्मुझची सामुद्रधुनी जागतिक खनिज तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे हा मार्ग युद्धाची भूमी बनला आहे. हा मार्ग बंद झाल्याने जागतिक स्तरावर तेल आणि वायू पुरवठ्यात अडथळ निर्माण झाला आहे. परिणामी इधन दर गगनाला भिडले आहे. जगभराच गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा फटका भारतालाही बसला आहे.

भारताची प्रतिक्रिया

भारतीय जहाजावर झालेल्या हल्लयामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. या हल्ल्यामुळे कच्चा तेलाच्या किमती वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले आहे. तसेच आतापर्यंत भारताची ११ जहाजे सुखरुप परतील असून उर्वरित १३ जहाजांच्या सुरक्षेवरही सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे. परंतु या घटनेमुळे पुन्हा एकदा भारतीय तेल पुरवठ्याच्या सुरक्षेचा आणि भारतीय नाविकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Published On: May 10, 2026 | 12:13 PM

