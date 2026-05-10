Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Anil Kochhar Education Loan Repayment Nc State University Graduation Gift

Education Loan : १७६ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज माफ! भारतीय वंशाच्या दातृत्वाने अमेरिका का भारावली? पाहा एका क्लिकवर..

भारतीय-अमेरिकन अनिल कोचर यांनी १७६ पदवीधरांचे Anil Kochhar Education Loan स्वतः भरण्याची घोषणा केली आहे. वडिलांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ त्यांनी दिलेल्या या ऐतिहासिक भेटीमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य कर्जमुक्त झाले आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 12:43 PM
Anil Kochhar Education Loan

फोटो सैौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

Anil Kochhar Education Loan: नॉर्थ कॅरोलिना स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या विल्सन कॉलेज ऑफ टेक्सटाईलच्या दीक्षांत समारंभात जेव्हा भारतीय-अमेरिकन वंशाचे अनिल कोजर मंचावर आले. तेव्हा १७६ पदवीधारकांचे आयुष्य कायमचे बदलणार आहे, याचा विचारही कोणी स्वप्नात केला नसेल. अनील कोचर यांनी या समारंभात असे जाहीर केले आहे की, ते आणि त्यांच्या पत्नी मर्लिन हे दोघे सर्व पदवीधर विद्यार्थ्यांचे कर्ज भरतील.

विद्यार्थ्यांकडे केवळ पदवी नसावी तर स्वप्नांना उभारी देणारी ध्येये असावीत

‘abc13.com’ च्या रिपोर्टनुसार अनिल कोचर यांनी आपले वडील प्रकाश चंद कोचर यांच्या स्मृतीप्रत्यर्थ ही ऐतिहासिक भेट दिली आहे. ते या समारंभात म्हणाले की, ही भेट त्यांचे वडील दिवंगत प्रकाश चंद कोचर यांच्या स्मरनार्थ आहे. या विद्यार्थ्यांनी जेव्हा या हॉलमधून बाहेर पडावे, ‘तेव्हा त्याच्याकडे केवळ पदवी नसावी तर स्वप्नांना उभारी देणारी ध्येये असावी’.यावेळी उपस्थित विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय भावूक झाले. कारण हा एका मुलाने आपल्या वडिलांचा वारसा जपण्याचा केलेला एक अनोखा प्रयत्न होता.

प्रकाश चंद कोचर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी क्रिस्टीन यांनी ‘प्रकाश चंद कोचर मेमोरियल टेक्सटाइल स्कॉलरशिप’ सुरू केली होती. आता त्यांचे मुलगा आणि सून या वारस्याला एका नव्या उंचीवर घेऊन जात आहेत.

Indian Army : अग्निवीर परीक्षेचे हॉल तिकीट कधी येणार? पाहा प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्याची सोपी पद्धत!

कर्ज नाही, आता फक्त करिअरवर लक्ष केंद्रित करा’

विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना अनिल कोचर म्हणाले, माझे वडील कल्पनाही करू शकले नसते की त्यांचा मुलगा त्याच संस्थेत भाषण देईल जेथे त्यांनी लोकाचे स्वागत केले होते. ते पुढे म्हणाले की आता पैशांची चिंता न करता विद्यार्थी जोखीम घेऊ शकतात आणि चांगले जीवन जगू शकतात. ज्यासाठी त्यांनी इतकी मेहनत घेतली आहे. कॉलेज प्रशासन सध्या दानाची एकूण रक्कम मोजत आहे. परंतु त्याचा प्रभाव अमूल्य आहे.

यावरून दिसून येते की भारतीय समुदाय परदेशात केवळ नावच कमवत नाहीत तर पे बॅक (समाजाचे ऋण फेडणे) ही संस्कृतीदेखील तितक्याच ताकदीने जोपासत आहेत.

Scholarship: परदेशी विद्यापीठात शिकायचंय पण खिशाचा विचार करताय? मग ‘या’ सरकारी शिष्यवृत्तीचा नक्की लाभ घ्या.

Web Title: Anil kochhar education loan repayment nc state university graduation gift

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 12:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump Assassination Attempt : ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी नवा ट्विस्ट; आरोपीने नाकारला गुन्हा, आता पुढे काय?
1

Trump Assassination Attempt : ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी नवा ट्विस्ट; आरोपीने नाकारला गुन्हा, आता पुढे काय?

Education in Stanford: स्टॅनफर्डमधून एमबीए करण्याचे स्वप्न पाहताय? मग खर्चाचा हा आकडा आणि मिळणारा ‘रिटर्न’ एकदा नक्की पाहा!
2

Education in Stanford: स्टॅनफर्डमधून एमबीए करण्याचे स्वप्न पाहताय? मग खर्चाचा हा आकडा आणि मिळणारा ‘रिटर्न’ एकदा नक्की पाहा!

Miami Boat Explosion: मियामी बीचवर पर्यटकांच्या बोटीचे उडाल्या चिंधड्या; गॅस गळतीमुळे 11 जण जखमी
3

Miami Boat Explosion: मियामी बीचवर पर्यटकांच्या बोटीचे उडाल्या चिंधड्या; गॅस गळतीमुळे 11 जण जखमी

Boss असावा तर असा… Factory जळली तरीही दिला पगार, नंतर असं काही केलं की कर्मचारी झाले करोडपती
4

Boss असावा तर असा… Factory जळली तरीही दिला पगार, नंतर असं काही केलं की कर्मचारी झाले करोडपती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी

May 13, 2026 | 08:50 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today:  नीट पेपरफुटीचा मुख्य संशयित CBIच्या ताब्यात

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today:  नीट पेपरफुटीचा मुख्य संशयित CBIच्या ताब्यात

May 13, 2026 | 08:46 AM
स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास

स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास

May 13, 2026 | 08:40 AM
Free Fire Max: डायमंड्स खरेदी करताना सावध! एका चुकीमुळे अकाऊंट होऊ शकतं हॅक, लक्षात ठेवा या टिप्स

Free Fire Max: डायमंड्स खरेदी करताना सावध! एका चुकीमुळे अकाऊंट होऊ शकतं हॅक, लक्षात ठेवा या टिप्स

May 13, 2026 | 08:32 AM
पालघर हादरलं! खदानीत RTI कार्यकर्त्याचा निर्घृण खून; खदान मालकावर संशय

पालघर हादरलं! खदानीत RTI कार्यकर्त्याचा निर्घृण खून; खदान मालकावर संशय

May 13, 2026 | 08:30 AM
अरबी समुद्राच्या काठावर वसलेलं प्राचीन शिवमंदिर ज्याला पंतप्रधान मोदींनीही दिली भेट, जाणून घ्या सोमनाथ मंदिराला कसं जायचं…

अरबी समुद्राच्या काठावर वसलेलं प्राचीन शिवमंदिर ज्याला पंतप्रधान मोदींनीही दिली भेट, जाणून घ्या सोमनाथ मंदिराला कसं जायचं…

May 13, 2026 | 08:30 AM
Sangli Crime: मस्करी जीवावर बेतली! चुलत भावाच्या मारहाणीत २६ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; काय घडलं नेमकं?

Sangli Crime: मस्करी जीवावर बेतली! चुलत भावाच्या मारहाणीत २६ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; काय घडलं नेमकं?

May 13, 2026 | 08:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM