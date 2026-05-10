Anil Kochhar Education Loan: नॉर्थ कॅरोलिना स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या विल्सन कॉलेज ऑफ टेक्सटाईलच्या दीक्षांत समारंभात जेव्हा भारतीय-अमेरिकन वंशाचे अनिल कोजर मंचावर आले. तेव्हा १७६ पदवीधारकांचे आयुष्य कायमचे बदलणार आहे, याचा विचारही कोणी स्वप्नात केला नसेल. अनील कोचर यांनी या समारंभात असे जाहीर केले आहे की, ते आणि त्यांच्या पत्नी मर्लिन हे दोघे सर्व पदवीधर विद्यार्थ्यांचे कर्ज भरतील.
‘abc13.com’ च्या रिपोर्टनुसार अनिल कोचर यांनी आपले वडील प्रकाश चंद कोचर यांच्या स्मृतीप्रत्यर्थ ही ऐतिहासिक भेट दिली आहे. ते या समारंभात म्हणाले की, ही भेट त्यांचे वडील दिवंगत प्रकाश चंद कोचर यांच्या स्मरनार्थ आहे. या विद्यार्थ्यांनी जेव्हा या हॉलमधून बाहेर पडावे, ‘तेव्हा त्याच्याकडे केवळ पदवी नसावी तर स्वप्नांना उभारी देणारी ध्येये असावी’.यावेळी उपस्थित विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय भावूक झाले. कारण हा एका मुलाने आपल्या वडिलांचा वारसा जपण्याचा केलेला एक अनोखा प्रयत्न होता.
प्रकाश चंद कोचर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी क्रिस्टीन यांनी ‘प्रकाश चंद कोचर मेमोरियल टेक्सटाइल स्कॉलरशिप’ सुरू केली होती. आता त्यांचे मुलगा आणि सून या वारस्याला एका नव्या उंचीवर घेऊन जात आहेत.
विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना अनिल कोचर म्हणाले, माझे वडील कल्पनाही करू शकले नसते की त्यांचा मुलगा त्याच संस्थेत भाषण देईल जेथे त्यांनी लोकाचे स्वागत केले होते. ते पुढे म्हणाले की आता पैशांची चिंता न करता विद्यार्थी जोखीम घेऊ शकतात आणि चांगले जीवन जगू शकतात. ज्यासाठी त्यांनी इतकी मेहनत घेतली आहे. कॉलेज प्रशासन सध्या दानाची एकूण रक्कम मोजत आहे. परंतु त्याचा प्रभाव अमूल्य आहे.
यावरून दिसून येते की भारतीय समुदाय परदेशात केवळ नावच कमवत नाहीत तर पे बॅक (समाजाचे ऋण फेडणे) ही संस्कृतीदेखील तितक्याच ताकदीने जोपासत आहेत.
