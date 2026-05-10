Shani Nakshatra Parivartan: शनि जयंतीनंतर शनि बदलणार आपले नक्षत्र, मीन राशींसह या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

रविवार, १७ मे रोजी शनिदेव रेवती नक्षत्रात प्रवेश करेल, जे ज्योतिषशास्त्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. हा नक्षत्रबदल शनि जयंतीच्या ठीक एक दिवसानंतर होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि या राशीत मीन नक्षत्रात आहे आणि १७ मे रोजी दुपारी २:३४ वाजता तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रातून रेवती नक्षत्रात प्रवेश करेल. न्याय आणि कर्माचा ग्रह असलेला शनि हा सर्व ग्रहांमध्ये सर्वात मंद गतीने फिरणारा ग्रह आहे, त्यामुळे शनिच्या प्रत्येक गतीचा प्रभाव खूप दीर्घकाळ टिकतो. शनिचा रेवती नक्षत्रातील प्रवेश मेष आणि कर्क राशीसह या राशींसाठी मध्यम फलदायी ठरेल. शनिच्या रेवती नक्षत्रातील प्रवेशामुळे कोणत्या राशींनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे ते जाणून घेऊया
शनिच्या नक्षत्रातील बदलामुळे मेष राशीच्या लोकांना मानसिक ताण आणि कामाच्या ठिकाणी आव्हाने येऊ शकतात, कारण तुमची राशी शनिच्या साडेसातीच्या प्रभावाखाली आहे. या काळात नोकरी आणि व्यवसायात स्पर्धा वाढू शकते, ज्यामुळे खूप धावपळ करावी लागेल. या काळात तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत निष्काळजीपणा केल्यास नुकसान होऊ शकते.
शनिच्या नक्षत्र बदलांमुळे कर्क राशीच्या लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या काळात कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. याव्यतिरिक्त, घरातील तणाव किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या आरोग्याविषयीची चिंता कायम राहू शकते. यावेळी कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांसोबत समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे त्यांना नवीन नोकरी शोधावी लागू शकते. या काळात आरोग्याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कुंभ राशींच्या लोकांसाठी हे संक्रमण करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये चढ-उतार आणू शकते, कारण तुमची राशी शनिच्या साडेसातीच्या प्रभावाखाली आहे. या काळात, कुंभ राशीच्या व्यक्तींना वाहन चालवण्यासह जीवनाच्या प्रत्येक बाबतीत अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची गरज असेल. कामाच्या ठिकाणी वाढत्या दबावाला सामोरे जावे लागू शकते आणि वरिष्ठांशी समन्वय राखणे अत्यावश्यक असेल. व्यावसायिकांनी भागीदारीच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. तसेच, एखादा जुना वाद पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
मीन राशींच्या लोकांसाठी हे संक्रमण मानसिक गोंधळ आणि अनावश्यक खर्च वाढू शकतो, कारण तुमची राशी शनिच्या साडेसातीच्या प्रभावाखाली आहे. या काळात प्रवास करताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. कुटुंब आणि नातेसंबंधांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांनी कार्यालयीन राजकारणापासून दूर राहावे, अन्यथा ते अनावश्यक प्रकरणांमध्ये अडकू शकतात, जी प्रकरणे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. आर्थिक व्यवहार करताना काळजी घ्यावी.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिचे अशुभ प्रभाव कमी करण्यासाठी शनिवारी शनिची पूजा करणे शुभ मानले जाते. पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावणे आणि काळे तीळ व हरभरा दान करणे फायदेशीर मानले जाते. याशिवाय, दररोज १०८ वेळा “ओम शान शनैश्चराय नमः” या मंत्राचा जप केल्याने मानसिक शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
