Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Shani Nakshatra Parivartan People Of These Zodiac Signs Should Be Careful

Shani Nakshatra Parivartan: शनि जयंतीनंतर शनि बदलणार आपले नक्षत्र, मीन राशींसह या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

शनि जयंतीच्या दुसऱ्या दिवशी, न्याय आणि कर्माची देवता मानले जाणारे शनिदेव रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. शनिचे हे नक्षत्र बदल खूप महत्त्वाचे मानले जाते. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी जाणून घ्या

Updated On: May 10, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शनि बदलणार आपले नक्षत्र
  • शनि जयंतीनंतर शनि बदलणार आपले नक्षत्र
  • या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध
 

रविवार, १७ मे रोजी शनिदेव रेवती नक्षत्रात प्रवेश करेल, जे ज्योतिषशास्त्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. हा नक्षत्रबदल शनि जयंतीच्या ठीक एक दिवसानंतर होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि या राशीत मीन नक्षत्रात आहे आणि १७ मे रोजी दुपारी २:३४ वाजता तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रातून रेवती नक्षत्रात प्रवेश करेल. न्याय आणि कर्माचा ग्रह असलेला शनि हा सर्व ग्रहांमध्ये सर्वात मंद गतीने फिरणारा ग्रह आहे, त्यामुळे शनिच्या प्रत्येक गतीचा प्रभाव खूप दीर्घकाळ टिकतो. शनिचा रेवती नक्षत्रातील प्रवेश मेष आणि कर्क राशीसह या राशींसाठी मध्यम फलदायी ठरेल. शनिच्या रेवती नक्षत्रातील प्रवेशामुळे कोणत्या राशींनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे ते जाणून घेऊया

या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

मेष रास

शनिच्या नक्षत्रातील बदलामुळे मेष राशीच्या लोकांना मानसिक ताण आणि कामाच्या ठिकाणी आव्हाने येऊ शकतात, कारण तुमची राशी शनिच्या साडेसातीच्या प्रभावाखाली आहे. या काळात नोकरी आणि व्यवसायात स्पर्धा वाढू शकते, ज्यामुळे खूप धावपळ करावी लागेल. या काळात तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत निष्काळजीपणा केल्यास नुकसान होऊ शकते.

कर्क रास

शनिच्या नक्षत्र बदलांमुळे कर्क राशीच्या लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या काळात कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. याव्यतिरिक्त, घरातील तणाव किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या आरोग्याविषयीची चिंता कायम राहू शकते. यावेळी कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांसोबत समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे त्यांना नवीन नोकरी शोधावी लागू शकते. या काळात आरोग्याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे.

Numberlogy:  मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

कुंभ रास

कुंभ राशींच्या लोकांसाठी हे संक्रमण करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये चढ-उतार आणू शकते, कारण तुमची राशी शनिच्या साडेसातीच्या प्रभावाखाली आहे. या काळात, कुंभ राशीच्या व्यक्तींना वाहन चालवण्यासह जीवनाच्या प्रत्येक बाबतीत अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची गरज असेल. कामाच्या ठिकाणी वाढत्या दबावाला सामोरे जावे लागू शकते आणि वरिष्ठांशी समन्वय राखणे अत्यावश्यक असेल. व्यावसायिकांनी भागीदारीच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. तसेच, एखादा जुना वाद पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

मीन रास

मीन राशींच्या लोकांसाठी हे संक्रमण मानसिक गोंधळ आणि अनावश्यक खर्च वाढू शकतो, कारण तुमची राशी शनिच्या साडेसातीच्या प्रभावाखाली आहे. या काळात प्रवास करताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. कुटुंब आणि नातेसंबंधांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांनी कार्यालयीन राजकारणापासून दूर राहावे, अन्यथा ते अनावश्यक प्रकरणांमध्ये अडकू शकतात, जी प्रकरणे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. आर्थिक व्यवहार करताना काळजी घ्यावी.

Chandra Gochar: 10 मे रोजी चंद्र बदलणार आपली रास, मेष आणि कुंभ राशीसह या राशींच्या जीवनात होणार बदल

कोणते उपाय करावे

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिचे अशुभ प्रभाव कमी करण्यासाठी शनिवारी शनिची पूजा करणे शुभ मानले जाते. पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावणे आणि काळे तीळ व हरभरा दान करणे फायदेशीर मानले जाते. याशिवाय, दररोज १०८ वेळा “ओम शान शनैश्चराय नमः” या मंत्राचा जप केल्याने मानसिक शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शनि जयंतीनंतर शनि कोणते बदल करू शकतो?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि चे नक्षत्र परिवर्तन काही राशींवर मानसिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक प्रभाव टाकू शकते.

  • Que: शनि नक्षत्र परिवर्तनाचा करिअरवर प्रभाव पडू शकतो का?

    Ans: होय. काही लोकांना कामाचा ताण, जबाबदाऱ्या किंवा करिअरमध्ये बदल जाणवू शकतात.

  • Que: शनि नक्षत्र परिवर्तनामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: शनि नक्षत्र परिवर्तनामुळे मेष, कर्क, कुंभ आणि मीन राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Shani nakshatra parivartan people of these zodiac signs should be careful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
1

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व
2

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
3

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
4

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM