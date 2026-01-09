Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Samsaptak Drishti Yog: सूर्य आणि गुरु यांच्या योगामुळे तयार होणार प्रतियुती दृष्टी योग, या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

शुक्रवार, 9 जानेवारीपासून सूर्य आणि गुरु समसप्तक योग तयार करणार आहे. या योगामध्ये काही राशीच्या लोकांचे नशीब चमकणार आहे. प्रतियुती दृष्टी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Jan 09, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • प्रतियुती दृष्टी योग म्हणजे काय
  • सूर्य गुरुची युती
  • समसप्तक कशाला म्हणतात
 

सूर्य आणि गुरु ग्रहाचा प्रतियुती दृष्टी योग, ज्याला समसप्तक योग असेही म्हणतात. हा योग ज्योतिषशास्त्रात खूप शुभ मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा एक ग्रह दुसऱ्या ग्रहाच्या राशीवर नजर टाकतो तेव्हा प्रतियुती दृष्टी येते आणि दोघांमध्ये सातव्या घराचा संबंध निर्माण होतो. सातव्या घरात असलेल्या या ग्रहाची ऊर्जा संतुलित आणि फायदेशीर मानली जाते.

पंचांगानुसार, शुक्रवार, 9 जानेवारीपासून सूर्य आणि गुरु ग्रह मिळून हा योग तयार करणार आहे. सूर्याची शक्ती आणि गुरुची आशीर्वाद ऊर्जा एकत्रितपणे सकारात्मक परिणाम निर्माण करतील आणि राशींना फायदा देतील. सूर्य-गुरू युती काही राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. सूर्य गुरु युतीचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

प्रतियुती दृष्टी योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मिथुन रास

9 जानेवारीपासून मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप शुभ राहणार आहे. सूर्य आणि गुरूचा प्रतियुती दृष्टी योग तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात नवीन उंची आणेल. या काळात तुमचे उत्पन्न वाढेल आणि मागील गुंतवणुकीतून तुम्हाला फायदा होईल. मानसिक शांती मिळेल. ज्यामुळे निर्णय घेणे सोपे होईल. कुटुंबात शांती आणि आनंदाचे वातावरण राहणार आहे. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. या काळात तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता.

Kalashtami 2026: नवीन वर्षातील मासिक कालाष्टमी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांना यश आणि प्रतिष्ठा मिळेल. या काळात नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता. सूर्याची ऊर्जा त्यांचा आत्मविश्वास वाढवेल आणि गुरु ग्रहाच्या आशीर्वादामुळे त्यांच्या जीवनात स्थिरता आणि संतुलन येईल. तुम्हाला संपत्तीचा अपेक्षित फायदा होईल. या काळात तुमचे आरोग्य चांगले राहील. अभ्यास आणि शिक्षणात यश मिळण्याच्या संधी देखील उपलब्ध होतील. सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सन्मान वाढेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.

Navpancham Yog: नवपंचम योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा, करिअर आणि व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी 9 जानेवारीपासूनचा काळ खूप फायदेशीर असणार आहे. सूर्य आणि गुरूच्या युतीमुळे करिअरच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. उत्पन्न आणि संपत्तीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय आणि काम दोन्ही ठिकाणी तुम्हाला सहकार्य मिळेल. प्रवासाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. तुमचा आत्मविश्वास आणि मानसिक स्थिरता वाढेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रतियुती (सामसप्तक) दृष्टी योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा दोन ग्रह एकमेकांपासून समोरासमोर (7व्या भावात) स्थित होऊन परस्परांवर दृष्टी टाकतात, तेव्हा सामसप्तक / प्रतियुती दृष्टी योग तयार होतो. हा योग अत्यंत प्रभावी मानला जातो.

  • Que: सूर्य आणि गुरूंच्या सामसप्तक दृष्टी योगाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: सूर्य आत्मविश्वास, सत्ता आणि नेतृत्वाचे प्रतीक आहे, तर गुरू ज्ञान, भाग्य आणि विस्तार दर्शवतो. या दोघांच्या दृष्टीमुळे करिअर, मान-सन्मान आणि आर्थिक स्थितीत वाढ होते.

  • Que: हा प्रतियुती दृष्टी योग कधी तयार होणार आहे?

    Ans: हा योग 9 जानेवारीपासून प्रभावी ठरणार आहे आणि काही काळ त्याचा सकारात्मक परिणाम जाणवेल.

Published On: Jan 09, 2026 | 07:05 AM

