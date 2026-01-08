Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Navpancham Yog: नवपंचम योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा, करिअर आणि व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता

जानेवारीमध्ये चार वेळा नवपंचम योग तयार होणार आहे. ज्यामुळे काही राशीच्या लोकांच्या करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनात विशेष यश आणि प्रगती होईल. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

Updated On: Jan 08, 2026 | 09:59 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

नवपंचम योग हा वैदिक ज्योतिषशास्त्रात तयार होणारा एक विशेष योग आहे, जो कोणत्याही दोन ग्रहांच्या विशेष कोनाने किंवा कुंडलीच्या घरात ग्रहाच्या स्थितीने तयार होतो. हा योग खूप सकारात्मक परिणाम आणि शुभ परिणाम देणारा मानला जातो, म्हणूनच या योगाला ज्योतिषशास्त्रात खूप महत्त्व देण्यात आलेले आहे. पंचांगानुसार, जानेवारीमध्ये विविध ग्रहांच्या युतीमुळे चार वेळा नवपंचम योग तयार होणार आहे त्याचा प्रभाव सर्व राशीच्या लोकांवर विविध प्रकारे पडणार आहे. हा योग काही राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर असणार आहे. या राशीच्या लोकांचे करिअर, व्यवसाय आणि कामात खूप प्रगती होईल. नवपंचम योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

जानेवारीमधील नवपंचम योग

15 जानेवारी – जानेवारी महिन्यातील हा पहिला नवपंचम योग आहे, जो शुक्र आणि नेपच्यूनच्या युतीने तयार होईल.

17 जानेवारी – या महिन्यातील हा दुसरा नवपंचम योग आहे, ज्याच्या निर्मितीमध्ये सूर्य आणि युरेनस सहभागी होतील.

19 जानेवारी – बुध आणि युरेनसच्या युतीने हा नवपंचम योग तयार होईल.

20 जानेवारी – मंगळ आणि युरेनसच्या युतीने तयार होणारा हा या महिन्यातील चौथा आणि शेवटचा नवपंचम योग आहे.

नवपंचम योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

जानेवारीमध्ये तयार होणारा नवपंचम योग मेष राशीच्या लोकांच्या करिअर आणि व्यावसायिक जीवनात नवी ऊर्जा आणेल. नवीन प्रकल्प आणि संधी निर्माण होतील. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित फळ मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. गुंतवणूक केली असल्यास तुम्हाला त्याचा खूप फायदा होईल. तुम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांना या काळात वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात संतुलन मिळेल. कौटुंबिक जीवन आनंद आणि शांतीने भरलेले असेल. व्यवसायात वाढ आणि नफा होण्याची शक्यता आहे. तुमची विचार करण्याची आणि निर्णय घेण्याची क्षमता सुधारेल. तुम्हाला प्रवासाच्या संधी देखील मिळू शकतात. तुमचे आरोग्य चांगले राहतील.

Chaturgrahi Yog 2026: 24 महिन्यांनंतर मकर राशीत मोठा ग्रहयोग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

कर्क रास

नवपंचम योग कर्क राशीच्या लोकांमधील संवाद आणि संबंध मजबूत करेल. नवीन करार आणि करार यशस्वी होतील. करिअरमध्ये स्थिरता आणि प्रगती शक्य होईल. जुने वाद मिटतील. आत्मविश्वास वाढेल. जीवनात उत्साह येईल.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सकारात्मक आणि फायदेशीर असणार आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात नवीन जबाबदाऱ्या येतील आणि तुमच्या प्रयत्नांचे कौतुक होईल. आर्थिक लाभाच्या संधी वाढतील. कुटुंब आणि मित्रांसोबतचे संबंध दृढ होतील. आरोग्य सामान्य राहील.

तूळ रास

नवपंचम योगामुळे तूळ राशीच्या लोकांना त्यांच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबींमध्ये फायदा होईल. व्यवसाय आणि करिअरमध्ये प्रगती शक्य आहे. नवीन संधी आणि यश मिळेल. सामाजिक वर्तुळात तुमची लोकप्रियता वाढेल.कौटुंबिक जीवनात आनंद आणि शांती राहील.

Zodiac Sign: सौभाग्य योगामुळे मिथुन आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ

धनु रास

नवपंचम योगामुळे तूळ राशीच्या लोकांना करिअर आणि व्यवसायात प्रगतीसाठी उत्तम संधी मिळतील. नवीन प्रकल्प आणि भागीदारी फायदेशीर ठरतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. तुम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल आणि जुन्या समस्या सोडवल्या जातील.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांना नवपंचम योगामुळे कारकिर्दीत आणि व्यवसायात महत्त्वाचे बदल अनुभवायला मिळतील. कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल आणि आदर वाढेल. घरात शांती आणि आनंद राहील. आर्थिकदृष्ट्या हा काळ खूप फायदेशीर राहणार आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नवपंचम योग म्हणजे काय?

    Ans: नवपंचम योग हा ग्रहांमधील नवम (9वा) आणि पंचम (5वा) भाव यांच्यात तयार होणारा शुभ योग आहे. हा योग भाग्य, बुद्धी, शिक्षण आणि करिअरमध्ये प्रगती देणारा मानला जातो.

  • Que: नवपंचम योग कधी तयार होतो?

    Ans: जेव्हा एखादा ग्रह दुसऱ्या ग्रहापासून नवव्या किंवा पाचव्या स्थानी येतो, तेव्हा नवपंचम योग तयार होतो. जानेवारी 2026 मध्ये हा योग प्रभावी ठरणार आहे.

  • Que: नवपंचम योगाचा फायदा कोणत्या राशींना होणार आहे?

    Ans: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तूळ, धनु आणि कुंभ राशीच्या लोकांना या योगाचा विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

Published On: Jan 08, 2026 | 09:56 AM

