Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Budget 2026 Upholding Tamil Nadu Tradition Nirmala Sitharaman Chooses Handwoven Kanchipuram Saree Reflects Simplicity

Budget 2026: तामिळनाडूची परंपरा जपत हातमागावरील कांजीवरम साडीची केली निर्मला सीतारमण यांनी निवड, जपला साधेपणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा अर्थसंकल्पीय बजेट सादर करणार आहेत. त्यांनी बजेटसाठी हातमागावर विणण्यात आलेल्या मरून रंगाच्या कांजीवरम कट्टम साडीची निवड केली जाते. चला तर जाणून घेऊया साडीची वैशिष्ट्य.

Updated On: Feb 01, 2026 | 10:41 AM
तामिळनाडूची परंपरा जपत हातमागावरील कांजीवरम साडीची केली निर्मला सीतारमण यांनी निवड, जपला साधेपणा

तामिळनाडूची परंपरा जपत हातमागावरील कांजीवरम साडीची केली निर्मला सीतारमण यांनी निवड, जपला साधेपणा

Follow Us:
Follow Us:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेटसाठी नेसलेल्या साडीची वैशिष्ट?
निर्मला सीतारमण कायमच हातमागावरील साड्यांची बजेटसाठी का निवड करतात?
कांजीवरम कट्टम साडीची खासियत?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा अर्थसंकल्पीय बजेट सादर करण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. हा त्यांचा सलग नववा विक्रमी अर्थसंकल्प आहे. सादर होणाऱ्या बजेटची साऱ्यांचं उत्सुकता लागली आहे. दरवर्षी बजेट सादर करताना निर्मला सीतारमण वेगवेगळ्या राज्यातून तयार करण्यात आलेल्या हातमागावरील साड्या नेसतात. भारतातील पारंपारिक विणकामांना प्रसिद्धी आणि आकर्षण मिळावे तसेच हातमाग उद्योगाला चालना मिळवा, यासाठी निर्मला सीतारमण कायमच हातमागावरील साड्यांची निवड बजेटसाठी करतात. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी निर्मला सीतारमण यांनी नेसलेल्या साड्यांच्या निवडीमुळे विविध पारंपारिक विणकाम आणि कापडांचे कौतुक देशभरात सगळीकडे होते.

यंदाच्या वर्षी बजेट सादर करताना निर्मला सीतारमण यांनी हाताने विणलेली मरून रंगाची कांजीवरम कट्टम साडी परिधान केली आहे. मंदिर वास्तुकला आणि तमिळ संस्कृतीने प्रेरित होऊन, या डिझाईन्स ४०० वर्षांपूर्वी तामिळनाडूतील कांचीपुरममध्ये उगम पावल्या आणि बहुतेकदा पाडी कोलमसारख्या पवित्र, परिभाषित जागांचे प्रतीक आहेत.चला तर जाणून घेऊया निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या साडीची खास वैशिष्ट्य.(फोटो सौजन्य – ANI)

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

निर्मला सीतारमण दरवर्षी हातमागावर विणण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या राज्यातील साड्या नेसतात. हातमाग उद्योगाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी देखील केल्या जातात. निर्मला सीतारमण कायमच हातमागावर विणलेल्या साड्या परिधान करतात. तामिळनाडूमधील कांजीवरम कट्टम साडीचे कापड भारतातील सगळ्यात आलिशान रेशमी कापडांपैकी एक मानले जाते. हे विणकाम दीघकाळपासून समृद्धी, कला, परंपरा आणि समृद्धी, शुभ सुरवातीसाठी संबोधले जाते. बजेट दरम्यान नेसलेल्या सर्व साड्या खास आहेत.

यंदाच्या बजेटला हातमागावर विणण्यात आलेली तामिळनाडूमधील कांजीवरम कट्टम साडी भारताच्या स्वदेशी हस्तकलांचे जतन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत तिच्या मुळांना आदरांजली वाहिली आहे. मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये निर्मला सितारमण कायमच हातमागावर विणण्यात आलेल्या साड्यांची निवड करतात. यामुळे स्थानिक कारागीर आणि पारंपारिक विणकाम समुदायाला प्रोत्साहन मिळते. 2026 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी त्यांनी हातमागावर विणण्यात आलेली तपकिरी रंगाची काठ असलेली मरून रंगाची साडी नेसली आहे. यासोबतच साडीला पारंपरिक लुक देण्यासाठी आधुनिक ब्रीफकेसऐवजी लाल ‘बही खाता’ शैलीचा टॅब्लेट स्लीव्ह घातला होता. त्यांनी चमकदार साडीवर पिवळ्या रंगाच्या कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊजची निवड केली आहे.

अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी २०२१ ते २०२५ दरम्यान नेसलेल्या साड्यांचे बजेटशी आहे खास कनेक्शन

निर्मला सीतारमण यांनी बजेट दरम्यान नेसलेल्या साड्या केवळ फॅशनसाठी नाहीतर भारतातील हातमाग उद्योगाला चालना मिळावी आणि स्थानिक विणकरांना एक राष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, यासाठी हातमागावरील साड्यांची निवड केली जाते. त्यांनी बटेज दरम्यान नेसलेल्या प्रत्येक साडी खास आहे. हातमागावर अस्सल रेशमी धाग्यांचा वापर करून विणण्यात आलेल्या साड्या केवळ भारतातच नाहीतर संपूर्ण जगभरात प्रसिद्ध आहेत.

Web Title: Budget 2026 upholding tamil nadu tradition nirmala sitharaman chooses handwoven kanchipuram saree reflects simplicity

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 10:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026: लग्न झालेल्यांसाठी मिळू शकते आनंदाची बातमी! Joint Taxation मध्ये मिळणार मोठे गिफ्ट
1

Budget 2026: लग्न झालेल्यांसाठी मिळू शकते आनंदाची बातमी! Joint Taxation मध्ये मिळणार मोठे गिफ्ट

Union Budget 2026: कुठून आणि कसे डाऊनलोड करू शकता Budget चे PDF? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
2

Union Budget 2026: कुठून आणि कसे डाऊनलोड करू शकता Budget चे PDF? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Budget 2026: सीतारमण यांच्या 5 निर्णयाने बदलू शकते मध्यमवर्गीयांचे नशीब, सर्वांचे लक्ष ‘या’ गोष्टीवर
3

Budget 2026: सीतारमण यांच्या 5 निर्णयाने बदलू शकते मध्यमवर्गीयांचे नशीब, सर्वांचे लक्ष ‘या’ गोष्टीवर

Union Budget 2026: टॅरिफ, कमकुवत रुपया आणि जागतिक दबाव.. लागणार का बजेटची कसोटी?
4

Union Budget 2026: टॅरिफ, कमकुवत रुपया आणि जागतिक दबाव.. लागणार का बजेटची कसोटी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budget 2026: तामिळनाडूची परंपरा जपत हातमागावरील कांजीवरम साडीची केली निर्मला सीतारमण यांनी निवड, जपला साधेपणा

Budget 2026: तामिळनाडूची परंपरा जपत हातमागावरील कांजीवरम साडीची केली निर्मला सीतारमण यांनी निवड, जपला साधेपणा

Feb 01, 2026 | 10:39 AM
लिफ्टमध्ये चढू दिलं नाही… डिलिव्हरी बॉयने खांद्यावर उचललं ओझं; लोक म्हणाले, “माणुसकी हरवली”; Video Viral

लिफ्टमध्ये चढू दिलं नाही… डिलिव्हरी बॉयने खांद्यावर उचललं ओझं; लोक म्हणाले, “माणुसकी हरवली”; Video Viral

Feb 01, 2026 | 10:35 AM
धक्कादायक ! शेतात जनावरे नेण्यावरून झाला वाद; तरुणाने हल्ला करत थेट शेतकऱ्याची केली हत्या

धक्कादायक ! शेतात जनावरे नेण्यावरून झाला वाद; तरुणाने हल्ला करत थेट शेतकऱ्याची केली हत्या

Feb 01, 2026 | 10:34 AM
‘धुरंधर’ने रचला नवा इतिहास! अक्षय खन्नाच्या ‘Fa9la’ गाण्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये समावेश, ‘हे’ आहे खास कारण

‘धुरंधर’ने रचला नवा इतिहास! अक्षय खन्नाच्या ‘Fa9la’ गाण्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये समावेश, ‘हे’ आहे खास कारण

Feb 01, 2026 | 10:31 AM
February Monthly Horoscope 2026: फेब्रुवारीचा महिना सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

February Monthly Horoscope 2026: फेब्रुवारीचा महिना सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Feb 01, 2026 | 10:00 AM
तुम्ही कधी कुकरमध्ये ‘मटर पनीर’ बनवलं आहे का? घाईगडबडीच्या वेळी परफेक्ट पर्याय; चवीलाही लागतं मजेदार

तुम्ही कधी कुकरमध्ये ‘मटर पनीर’ बनवलं आहे का? घाईगडबडीच्या वेळी परफेक्ट पर्याय; चवीलाही लागतं मजेदार

Feb 01, 2026 | 10:00 AM
Maharashtra ZP Election 2026: देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढील सर्व सभा रद्द; जिल्हा परिषदांच्या तोंडावर मोठा निर्णय

Maharashtra ZP Election 2026: देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढील सर्व सभा रद्द; जिल्हा परिषदांच्या तोंडावर मोठा निर्णय

Feb 01, 2026 | 09:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM