Budget 2026: तामिळनाडूची परंपरा जपत हातमागावरील कांजीवरम साडीची केली निर्मला सीतारमण यांनी निवड, जपला साधेपणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेटसाठी नेसलेल्या साडीची वैशिष्ट?
निर्मला सीतारमण कायमच हातमागावरील साड्यांची बजेटसाठी का निवड करतात?
कांजीवरम कट्टम साडीची खासियत?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा अर्थसंकल्पीय बजेट सादर करण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. हा त्यांचा सलग नववा विक्रमी अर्थसंकल्प आहे. सादर होणाऱ्या बजेटची साऱ्यांचं उत्सुकता लागली आहे. दरवर्षी बजेट सादर करताना निर्मला सीतारमण वेगवेगळ्या राज्यातून तयार करण्यात आलेल्या हातमागावरील साड्या नेसतात. भारतातील पारंपारिक विणकामांना प्रसिद्धी आणि आकर्षण मिळावे तसेच हातमाग उद्योगाला चालना मिळवा, यासाठी निर्मला सीतारमण कायमच हातमागावरील साड्यांची निवड बजेटसाठी करतात. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी निर्मला सीतारमण यांनी नेसलेल्या साड्यांच्या निवडीमुळे विविध पारंपारिक विणकाम आणि कापडांचे कौतुक देशभरात सगळीकडे होते.
यंदाच्या वर्षी बजेट सादर करताना निर्मला सीतारमण यांनी हाताने विणलेली मरून रंगाची कांजीवरम कट्टम साडी परिधान केली आहे. मंदिर वास्तुकला आणि तमिळ संस्कृतीने प्रेरित होऊन, या डिझाईन्स ४०० वर्षांपूर्वी तामिळनाडूतील कांचीपुरममध्ये उगम पावल्या आणि बहुतेकदा पाडी कोलमसारख्या पवित्र, परिभाषित जागांचे प्रतीक आहेत.चला तर जाणून घेऊया निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या साडीची खास वैशिष्ट्य.(फोटो सौजन्य – ANI)
निर्मला सीतारमण दरवर्षी हातमागावर विणण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या राज्यातील साड्या नेसतात. हातमाग उद्योगाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी देखील केल्या जातात. निर्मला सीतारमण कायमच हातमागावर विणलेल्या साड्या परिधान करतात. तामिळनाडूमधील कांजीवरम कट्टम साडीचे कापड भारतातील सगळ्यात आलिशान रेशमी कापडांपैकी एक मानले जाते. हे विणकाम दीघकाळपासून समृद्धी, कला, परंपरा आणि समृद्धी, शुभ सुरवातीसाठी संबोधले जाते. बजेट दरम्यान नेसलेल्या सर्व साड्या खास आहेत.
यंदाच्या बजेटला हातमागावर विणण्यात आलेली तामिळनाडूमधील कांजीवरम कट्टम साडी भारताच्या स्वदेशी हस्तकलांचे जतन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत तिच्या मुळांना आदरांजली वाहिली आहे. मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये निर्मला सितारमण कायमच हातमागावर विणण्यात आलेल्या साड्यांची निवड करतात. यामुळे स्थानिक कारागीर आणि पारंपारिक विणकाम समुदायाला प्रोत्साहन मिळते. 2026 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी त्यांनी हातमागावर विणण्यात आलेली तपकिरी रंगाची काठ असलेली मरून रंगाची साडी नेसली आहे. यासोबतच साडीला पारंपरिक लुक देण्यासाठी आधुनिक ब्रीफकेसऐवजी लाल ‘बही खाता’ शैलीचा टॅब्लेट स्लीव्ह घातला होता. त्यांनी चमकदार साडीवर पिवळ्या रंगाच्या कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊजची निवड केली आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी बजेट दरम्यान नेसलेल्या साड्या केवळ फॅशनसाठी नाहीतर भारतातील हातमाग उद्योगाला चालना मिळावी आणि स्थानिक विणकरांना एक राष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, यासाठी हातमागावरील साड्यांची निवड केली जाते. त्यांनी बटेज दरम्यान नेसलेल्या प्रत्येक साडी खास आहे. हातमागावर अस्सल रेशमी धाग्यांचा वापर करून विणण्यात आलेल्या साड्या केवळ भारतातच नाहीतर संपूर्ण जगभरात प्रसिद्ध आहेत.