Modi Cabinet Decision: मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! ८.८ लाख कोटींच्या ६ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी; असा असेल मेगा प्लॅन

पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने जल जीवन मिशन २.० ला मंजुरी दिली आहे. तसेच मदुराई विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाला आहे. वाचा सविस्तर माहिती.

Updated On: Mar 10, 2026 | 06:29 PM
मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! ८.८ लाख कोटींच्या ६ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी (Photo Credit- X)

  • मोदी सरकारने तिजोरी उघडली!
  • ८.८ लाख कोटींच्या ६ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी
  • जल जीवन मिशनचा २०२८ पर्यंत विस्तार
Union Cabinet Meeting: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवारी) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Union Cabinet Meeting) पायाभूत सुविधा आणि जनहिताच्या ६ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी एकूण ८.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये ‘जल जीवन मिशन’चा विस्तार, तामिळनाडूतील मदुराई विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा आणि विविध राज्यांतील रस्ते विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे.

जल जीवन मिशन २.०: आता सेवेवर लक्ष

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, ‘जल जीवन मिशन’ आता एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. या मोहिमेला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्याचे बजेट ८.७० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

आता केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यापेक्षा, ती सेवा लोकांपर्यंत कशी पोहोचते, यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रकल्पाचे संपूर्ण पुनर्गठन करण्यात आले असून, ऑपरेशन्स आणि मेंटेनन्समध्ये स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढवण्यात येणार आहे.

Indian Railway News: भारतीय रेल्वेसाठी ७६५ कोटींचा बूस्टर डोस; मुंबईसह अनेक विभागांचे होणार आधुनिकीकरण

‘सुजलम भारत’ आणि डिजिटल मॅपिंग

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने “सुजलम भारत” नावाचा राष्ट्रीय डिजिटल आराखडा तयार केला आहे.

  • युनिक आयडी: प्रत्येक गावाला ‘सुजल गाव’ किंवा सर्व्हिस एरिया आयडी दिला जाईल.
  • डिजिटल मॅपिंग: जलस्त्रोतापासून नळापर्यंतच्या संपूर्ण पाणीपुरवठा यंत्रणेचे डिजिटल मॅपिंग केले जाईल.
  • ग्रामपंचायतींचा सहभाग: ‘जल अर्पण’ उपक्रमाद्वारे ग्रामपंचायतींकडे योजनेचे औपचारिक हस्तांतरण केले जाईल. जेव्हा राज्य सरकार देखभाल-दुरुस्तीची योग्य व्यवस्था करेल, तेव्हाच ग्रामपंचायत स्वतःला ‘हर घर जल’ गाव म्हणून घोषित करू शकेल.

मदुराई विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा; तामिळनाडूला मोठी भेट

निवडणूक असलेल्या तामिळनाडू राज्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मदुराई विमानतळाला आता आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे मीनाक्षी अम्मान मंदिर, रामेश्वरम आणि इतर धार्मिक स्थळांसाठी जागतिक हवाई संपर्क वाढणार आहे. यामुळे केवळ पर्यटनालाच नव्हे, तर स्थानिक रबर, रसायन, ग्रॅनाइट आणि ऑटोमोबाईल उद्योगांनाही मोठी चालना मिळणार आहे.

इतर महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प

१. जेवर विमानतळ कनेक्टिव्हिटी: उत्तर प्रदेशातील जेवर विमानतळाला फरीदाबादशी जोडण्यासाठी ३,६३१ कोटी रुपयांच्या ‘एलिवेटेड रोड’ला मंजुरी देण्यात आली आहे.

२. पश्चिम बंगाल रस्ते विकास: संतरागाछी ते खरगपूर दरम्यानच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यासाठी २,९०५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

३. NH 752 अपग्रेडेशन: बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी खंडाच्या चौपदरीकरणासाठी ३,८३९ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे.

Iran-Israel War: इराण-इस्राइल युध्दामुळे तेलाच्या किंमतीत वाढ; तरीही महागाई नियंत्रणात असल्याची अर्थमंत्री सीतारामण यांची ग्वाही

Published On: Mar 10, 2026 | 06:29 PM

Mar 10, 2026 | 06:29 PM
