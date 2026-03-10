Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

विज्ञानानुसार भूतांच्या अस्तित्वाचे असे कोणतेही ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे अनेक लोक याला केवळ भीती, कल्पना किंवा लोककथा मानतात. या विषयाशी संबंधित प्रश्नाचे उत्तर प्रेमानंद महाराज यांनी दिलंय.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:40 PM
(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भूतांबद्दल लोकांच्या वेगवेगळ्या समजुती
  • मथुराचे प्रसिद्ध बाबा प्रेमानंद महाराज यांनी काय उत्तर दिलं
  • भुतं कशी दिसतात?
Premanand Maharaj : भूतांबद्दल लोकांच्या वेगवेगळ्या समजुती आहेत. सहसा लोक भूताला एखाद्याचा आत्मा मानतात. असं मानलं जाते की ज्याची इच्छा त्याच्या मृत्यूनंतर अपूर्ण राहिते ती लोकं भूतं बनतात. लोकांचा असाही विश्वास आहे की भुतं जुन्या घरांमध्ये, जंगलात किंवा निर्जन ठिकाणी राहतात आणि कधीकधी ती लोकांना दिसूही शकतात, अशा आत्म्यांना भूत म्हणतात. पण विज्ञानानुसार भूतांच्या अस्तित्वाचे असे कोणतेही ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे अनेक लोक याला केवळ भीती, कल्पना किंवा लोककथा मानतात. या विषयाशी संबंधित प्रश्नाचे उत्तर वृंदावन मथुराचे प्रसिद्ध बाबा प्रेमानंद महाराज यांनी दिलंय.

Shukra Shani Yuti 2026: शुक्र आणि शनीची दुर्मिळ युती; ‘या’ 4 राशींना मिळणार करिअरमध्ये मोठे यश

भूतं कोण असतात?

महाराजांचे प्रिय शिष्य, नवल नागरी बाबा यांनी त्यांना एक प्रश्न विचारला: भूत कसे दिसतात आणि कोण भूत बनतं?या प्रश्नावर महाराजांनी उत्तर दिलं की, “आम्ही वृंदावनात अनेक भूतं पाहिली आहेत. जसं की जेव्हा कोणी आत्महत्या करतं, अचानक अपघात होतो किंवा गंभीर पापं केलेसी असतात. खरं तर, हे ठिकाण भगवान भूतेश्वरांच्या अधिपत्याखाली असल्याचं मानलं जातं. मथुरेमध्ये राहणारे तेच भगवान भूतेश्वर वृंदावनावर राज्य करतात”

भूतं कशी दिसतात?

नवल नगरी पुढे विचारतात, “भूत कशी दिसतात?” या प्रश्नाचे उत्तर देताना महाराजजींनी सांगितलं की, “त्यांचे रूप प्रत्येक क्षणी बदलत असते. जर ते महिला रुपात दिसले तर त्यांचं मुळ रुप हे तसंच असेल. एका मिनिटांत, ते एका भयानक स्वरूपात रूपांतरित होऊ शकतात, किंवा दुसऱ्या मिनिटात, ते पूर्णपणे घृणास्पद स्वरूपात रूपांतरित होऊ शकतात, किंवा अचानक एका अतिशय सुंदर स्वरूपात रूपांतरित होऊन ते तुमच्या समोर येऊ शकतात.”

कोणी भूतं पाहू शकते का?

या प्रश्नावर पुढे प्रेमानंद महाराज हसून म्हणतात, “जर त्याला असे वाटत असेल की तू त्याचं कल्याण करशील, तरच तो तुला भेटेल. पण जर त्याला असे वाटलं की तु त्याला पाहून स्वतःचाच जीव सोडून भूत बनशील, तर तो तुला का भेटेल? जर त्याला असे वाटत असेल की जर आपण त्याला पाहिले आणि त्याला हृदयविकाराचा झटका आला तर तो का येईल? तो येणार नाही. तो फक्त तिथेच जातो जिथे त्याचं कल्याण होईल.”

भूतांना संकटांचा सामना करावा लागतो?

महाराज पुढे म्हणतात, “भूतांच्या जगात इतकं दुःख आहे की नद्या वाहत असल्या तरी ते पाण्याचा एक थेंबही पिऊ शकत नाहीत किंवा अन्नाचा एक घासही खाऊ शकत नाहीत. ते स्वतःच्या मुक्तीसाठी संतांकडे जातात. तामसिक गुणाने ग्रस्त असलेल्या प्राण्यांवर त्यांचा जास्त प्रभाव असतो. जी लोकं चुकीचं वागतात आणि वाईट कृत्यं करतात त्यांच्यावर भूतांचा प्रभाव असतो”
“पण असे भूत कोणालाही स्पर्श करू शकत नाहीत. नाम आणि मंत्र जप करणाऱ्याला भूत स्पर्श करू शकत नाही. त्यांच्यात तेवढी शक्ती नसते; त्यांनी तसं करण्याचा प्रयत्न केला तर ते राखेत नष्ट होउ शकतात. म्हणूनच असे म्हटले जाते की, ‘भूत आणि पिशाच जवळ येत नाहीत.’ म्हणून, घाबरू नका. देवाचे नाव आणि देवाच्या भक्तांच्या नावाचा जप केल्याने कोणतीही नकारात्मक शक्ती जवळ येऊ शकत नाही. देवाचे नाव आणि त्याच्या भक्तांमध्ये अफाट शक्ती आहे.”

Chanakya Niti : लोकं तुमचा टिशू पेपरसारखे वापर करतात का? चाणक्य नीती सांगते हे ६ संकेत!

Web Title: Premanand maharaj truth about ghosts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वरातीत नाचण्यासाठी भाड्याने मिळत आहेत भुतं, पाहून भीत नाही पण हसू नक्कीच येईल; मजेदार Video Viral
1

वरातीत नाचण्यासाठी भाड्याने मिळत आहेत भुतं, पाहून भीत नाही पण हसू नक्कीच येईल; मजेदार Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

Premanand Maharaj :भूत खरंच असतात का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर ऐकून थक्क व्हाल…

Mar 10, 2026 | 03:40 PM
Raigad News: निर्यात माल अडकू नये म्हणून JNPA ची विशेष टीम; बंदरातील स्थितीत सुधारणा, कंटेनरची संख्या 5000 वरून 3200

Raigad News: निर्यात माल अडकू नये म्हणून JNPA ची विशेष टीम; बंदरातील स्थितीत सुधारणा, कंटेनरची संख्या 5000 वरून 3200

Mar 10, 2026 | 03:36 PM
मराठवाड्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत क्रांती होणार! ‘घाटी’ला आता ‘एम्स’चा दर्जा मिळणार? राज्य सरकारचा केंद्राकडे मोठा पाठपुरावा

मराठवाड्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत क्रांती होणार! ‘घाटी’ला आता ‘एम्स’चा दर्जा मिळणार? राज्य सरकारचा केंद्राकडे मोठा पाठपुरावा

Mar 10, 2026 | 03:34 PM
TETमध्ये इंग्रजी सक्तीची करा! मराठी माध्यमातील शिक्षकांसाठी पळवाटा रोखण्यासाठी परिपत्रक

TETमध्ये इंग्रजी सक्तीची करा! मराठी माध्यमातील शिक्षकांसाठी पळवाटा रोखण्यासाठी परिपत्रक

Mar 10, 2026 | 03:33 PM
Navi Mumbai : नवराष्ट्रच्या बातमीचा इम्पॅक्ट; कळंबोली स्मशानभूमीत अघोरी कृत्यांचा थरार; नागरिकांनी घेतला आक्रमक पवित्रा

Navi Mumbai : नवराष्ट्रच्या बातमीचा इम्पॅक्ट; कळंबोली स्मशानभूमीत अघोरी कृत्यांचा थरार; नागरिकांनी घेतला आक्रमक पवित्रा

Mar 10, 2026 | 03:33 PM
Horror Story : भीमाशंकर ट्रेकचा ‘तो’ थरार! चकव्यात अडकली ट्रेकर मंडळी; पुन्हा-पुन्हा तीच झाडं, तोच निळा कॅन

Horror Story : भीमाशंकर ट्रेकचा ‘तो’ थरार! चकव्यात अडकली ट्रेकर मंडळी; पुन्हा-पुन्हा तीच झाडं, तोच निळा कॅन

Mar 10, 2026 | 03:32 PM
परंपरा आणि श्रीमंतीचा अनोखा संगम! तामिळनाडूच्या कांजीवरम साडीचा समृद्ध इतिहास आणि खास वैशिष्ट्ये

परंपरा आणि श्रीमंतीचा अनोखा संगम! तामिळनाडूच्या कांजीवरम साडीचा समृद्ध इतिहास आणि खास वैशिष्ट्ये

Mar 10, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM