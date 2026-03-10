Shukra Shani Yuti 2026: शुक्र आणि शनीची दुर्मिळ युती; ‘या’ 4 राशींना मिळणार करिअरमध्ये मोठे यश

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा दोन ग्रह एकाच राशीत येतात तेव्हा त्याचा प्रभाव सर्व राशींवर दिसून येतो. यावेळी मीन राशीमध्ये शुक्र आणि शनीचा संयोग तयार झाला आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:07 PM
(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

  • मीन राशीमध्ये शुक्र आणि शनीचा संयोग तयारृ
  • योग 2 मार्च 2026 पासून सुरु होऊन 26 मार्चपर्यंत प्रभावी
  • या काळात पैसा, करिअर, व्यावसायाशी संबंधित सकारात्मक बदल
Shukra Shani Yuti 2026: वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा दोन ग्रह एकाच राशीत येतात तेव्हा त्याचा प्रभाव सर्व राशींवर दिसून येतो. यावेळी मीन राशीमध्ये शुक्र आणि शनीचा संयोग तयार झाला आहे. हा योग 2 मार्च 2026 पासून सुरु होऊन 26 मार्चपर्यंत प्रभावी राहणार आहे. जवळजवळ 30 वर्षांनंतर होणारी ही विशेष ग्रहसंयोजन अनेकांसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, या काळात पैसा, करिअर आणि व्यावसायाशी संबंधित बाबींमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येऊ शकतात. काही राशींसाठी, हा काळ आर्थिक प्रगतीसोबतच प्रलंबित कामं पूर्ण होणारा आणि नातेसंबंध मजबूत करणारा मानला जात आहे. विशेषतः वृषभ, मिथुन, तूळ आणि वृश्चिक राशीत जन्मलेल्यांवर सकारात्मक परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे.

Chanakya Niti : लोकं तुमचा टिशू पेपरसारखे वापर करतात का? चाणक्य नीती सांगते हे ६ संकेत!

वृषभ राशी

वृषभ राशीसाठी हा काळ आर्थिक दिलासा देणारा ठरू शकतो. अडकलेले पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढवण्याचे नवे पर्याय मिळू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन जबाबदाऱ्या किंवा पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना नफा मिळू शकतो. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहणार आहे. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद राहणार आहे. जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित कोणताही विषय तुमच्या बाजूने राहू जाऊ शकतो. यासोबतच या काळात तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि भविष्यातील योजनांवर काम करण्याची चांगली संधी आहे.

मिथुन राशी

मिथुन राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये बदल होण्याची चिन्हे दिसू शकतात. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामं हळूहळू मार्गी लागतील. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चांगला पाठिंबा मिळेल. नवीन नोकरीची किंवा चांगल्या संधीचीही शक्यता आहे. तुमची आर्थिक परिस्थितीही सुधारेल.

तुळ राशी

हा काळ तुळ राशींसाठी भाग्योदयाचा काळ आहे. गुंतवणूकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्याच्या योजना यशस्वी ठरु शकतात. भागीदारीतील कामातून फायदा होऊ शकतो. तुम्हाला कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. प्रेमसंबंधांना स्थिरता मिळेल. कामाच्या ठिकाणी नवीन जाबाबदाऱ्या दिल्या जाऊ शकतात. ज्या तुम्ही चांगल्या प्रकारे पूर्ण कराल.

वृश्चिक राशी

हा काळ वृश्चिक राशींसाठी अनेक इच्छा पूर्ण करणारा ठरणार आहे. त्यांच्या कारकिर्दीला नवीन दिशा मिळणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा पगारवाढीची बातमी मिळू शकते. व्यावसायिकांना रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होताना दिसू शकतात. आर्थिक लाभ होण्याची चांगली शक्यता आहे. वैवाहिक सुसंवाद सुधारू शकतो. जुने मतभेद दूर होऊन मानसिक तणाव कमी होऊ शकतो.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Sun Transit 2026: मीन राशीत सूर्य गोचर, सूर्य-शनिच्या युतीने कहर; 4 राशींवर संकटाची चाहूल, प्रभाव आणि उपाय

Published On: Mar 10, 2026 | 03:07 PM

Mar 10, 2026 | 03:07 PM
