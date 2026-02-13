Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Realme Narzo 90x 5g Smartphone New Colour Variant Launched Price Is Less Than 15 Thousand Know About The Features Tech News Marathi

फोन एक, रंग अनेक! Realme च्या ‘या’ स्मार्टफोनचा नवा कलर व्हेरिअंट लाँच, यूजर्स झाले खूष… पावरफुल बॅटरीसह मिळणार हे फीचर्स

Realme Smartphone Launched: डिसेंबर महिन्यात कंपनीने Realme Narzo 90x 5G नावाचा एक स्मार्टफोन लाँच केला होता. आता कंपनीने या स्मार्टफोनचा नवा कलर ऑप्शन ग्राहकांसाठी लाँच केला आहे, ज्याची विक्री उद्यापासून सुरु होणार आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 09:58 AM
फोन एक, रंग अनेक! Realme च्या 'या' स्मार्टफोनचा नवा कलर व्हेरिअंट लाँच, यूजर्स झाले खूष... पावरफुल बॅटरीसह मिळणार हे फीचर्स

फोन एक, रंग अनेक! Realme च्या 'या' स्मार्टफोनचा नवा कलर व्हेरिअंट लाँच, यूजर्स झाले खूष... पावरफुल बॅटरीसह मिळणार हे फीचर्स

Follow Us:
Follow Us:
  • Realme Narzo 90x 5G स्मार्टफोनचा एक नवीन कलर व्हेरिअंट भारतात लाँच
  • व्हॅलेंटाईन डे पासून सुरु होणार नव्या व्हेरिअंटची विक्री
  • Realme Narzo 90x 5G अँड्रॉईड 15 वर बेस्ड Realme UI 6.0 वर आधारित
टेक कंपनी Realme त्यांच्या भारतीय ग्राहकांसाठी एक खास सरप्राईज घेऊन आली आहे. कंपनीने Realme Narzo 90x 5G स्मार्टफोनचा एक नवीन कलर व्हेरिअंट भारतात लाँच केला आहे. कंपनीने हा 5G स्मार्टफोन गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात भारतात 2 रंगांच्या पर्यायांमध्ये लाँच केला होता. ज्यामध्ये फ्लॅश ब्लू आणि नाइट्रो ब्लू यांचा समावेश होता. त्यानंतर आता हा स्मार्टफोन एका नव्या रंगाच्या पर्यायात लाँच करण्यात आला आहे. व्हॅलेंटाईन डे पासून ग्राहक या स्मार्टफोनचा नवा कलर ऑप्शन खरेदी करू शकणार आहेत.

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु आहेत टॉप-क्लास ईव्हेंट्स… प्लेअर्सना मिळणार ईवो गन स्किन आणि आऊटफिट्ससह बरंच काही

Realme Narzo 90x 5G स्मार्टफोन कंपनीने नवीन मरून रेड कलर व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 प्रोसेसर देण्यात आला आहे आणि यासोबतच या डिव्हाईसमध्ये 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh बॅटरी देखील आहे. कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोन व्हेरिअंटमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा यूनिट आहे आणि या डिव्हाईसमध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP65 रेटिंग आहे. नवीन कलर व्हेरिअंटची किंमत आणि याचे फीचर्स आता सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Realme )

Realme Narzo 90x 5G च्या नवीन कलर व्हेरिअंटची किंमत

Realme Narzo 90x 5G स्मार्टफोन नव्या मरून रेड कलर व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे, याची माहिती अ‍ॅमेझॉन मायक्रोसाईटद्वारे देण्यात आली आहे. या नव्या व्हेरिअंटची विक्री 14 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून सुरु होणार आहे. हा फोन अ‍ॅमेझॉन आणि रिअलमी इंडिया वेबसाइटवरून खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. डिसेंबरमध्ये फोन लाँच झाल्यापासून भारतात उपलब्ध असलेल्या फ्लॅश ब्लू आणि नायट्रो ब्लू शेड्समध्ये मरून रेड कलर व्हेरिअंटचा देखील समावेश झाला आहे. Realme Narzo 90x 5G च्या मरून रेड ऑप्शनच्या 6GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 13,999 रुपये आणि 8GB रॅम +128GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 15,499 रुपये आहे.

Realme Narzo 90x 5G चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

Realme Narzo 90x 5G अँड्रॉईड 15 वर बेस्ड Realme UI 6.0 वर आधारित आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटसह 6.80-इंच (720×1,570 पिक्सेल) LCD स्क्रीन देण्यात आली आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या व्हेरिअंटमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 प्रोसेसर आहे, ज्याला 8GB पर्यंत रॅम आणि 128GB स्टोरेजसह जोडण्यात आले आहे.

Realme Smartphone Price Hike: ग्राहकांना बसला मोठा झटका! 4000 रुपयांपर्यंत वाढल्या ‘या’ स्मार्टफोनच्या किंमती, जाणून घ्या

यामध्ये AI वाला 50-मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा यूनिट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी, Realme Narzo 90x मध्ये 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा आहे. यामध्ये धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळावे यासाठी IP65 रेटिंग दिली आहे. हँडसेटमध्ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आहे आणि हे फेशियल रिकग्निशन फीचरला सपोर्ट करते. Realme Narzo 90x मध्ये 7,000mAh बॅटरी आहे, जी 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीने दावा केला आहे की, एकदा चार्ज केल्यानंतर यूजर्सना 61.3 तासांचा कॉलिंग टाइम मिळतो.

Web Title: Realme narzo 90x 5g smartphone new colour variant launched price is less than 15 thousand know about the features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 09:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

13MP कॅमेरा, 8 GB रॅम अन् किंमत 8000 पेक्षा कमी! LAVA चा नवा स्मार्टफोन लाँच; पाणी आणि धुळीतही राहील टकाटक
1

13MP कॅमेरा, 8 GB रॅम अन् किंमत 8000 पेक्षा कमी! LAVA चा नवा स्मार्टफोन लाँच; पाणी आणि धुळीतही राहील टकाटक

Mobile Charging Tips: चार्जिंगशी संबंधित ‘ही’ एक चूक तुमचा फोन करू शकते खराब, आजच बदला तुमची सवय; अन्यथा होईल मोठे नुकसान
2

Mobile Charging Tips: चार्जिंगशी संबंधित ‘ही’ एक चूक तुमचा फोन करू शकते खराब, आजच बदला तुमची सवय; अन्यथा होईल मोठे नुकसान

Realme Smartphone Price Hike: ग्राहकांना बसला मोठा झटका! 4000 रुपयांपर्यंत वाढल्या ‘या’ स्मार्टफोनच्या किंमती, जाणून घ्या
3

Realme Smartphone Price Hike: ग्राहकांना बसला मोठा झटका! 4000 रुपयांपर्यंत वाढल्या ‘या’ स्मार्टफोनच्या किंमती, जाणून घ्या

boAt ने महिलांना दिलं खास सरप्राईज! दमदार फीचर्ससह लाँच केलं नवं स्मार्टवॉच, स्टाईल आणि फिटनेस आता एकाच ठिकाणी
4

boAt ने महिलांना दिलं खास सरप्राईज! दमदार फीचर्ससह लाँच केलं नवं स्मार्टवॉच, स्टाईल आणि फिटनेस आता एकाच ठिकाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फोन एक, रंग अनेक! Realme च्या ‘या’ स्मार्टफोनचा नवा कलर व्हेरिअंट लाँच, यूजर्स झाले खूष… पावरफुल बॅटरीसह मिळणार हे फीचर्स

फोन एक, रंग अनेक! Realme च्या ‘या’ स्मार्टफोनचा नवा कलर व्हेरिअंट लाँच, यूजर्स झाले खूष… पावरफुल बॅटरीसह मिळणार हे फीचर्स

Feb 13, 2026 | 09:58 AM
Pune Politics: पुणे जिल्ह्याचा १०३२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर; सुनेत्रा पवारांचे मोठे प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश

Pune Politics: पुणे जिल्ह्याचा १०३२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर; सुनेत्रा पवारांचे मोठे प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश

Feb 13, 2026 | 09:56 AM
Mahashivratri: महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये आहे भगवान शंकराची ही खास कथा

Mahashivratri: महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये आहे भगवान शंकराची ही खास कथा

Feb 13, 2026 | 09:43 AM
कॉन्स्टेबलचा पोलिस ठाण्यातच धिंगाणा; कपडे काढून उपनिरीक्षकाला केली मारहाण

कॉन्स्टेबलचा पोलिस ठाण्यातच धिंगाणा; कपडे काढून उपनिरीक्षकाला केली मारहाण

Feb 13, 2026 | 09:30 AM
आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

Feb 13, 2026 | 09:29 AM
IND vs PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही का? या सस्पेन्समध्ये, एका संघसहकाऱ्याने केला मोठा खुलासा

IND vs PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही का? या सस्पेन्समध्ये, एका संघसहकाऱ्याने केला मोठा खुलासा

Feb 13, 2026 | 09:27 AM
राम चरण आणि उपासनाने केले त्यांच्या जुळ्या मुलांचे नामकरण; सांगितला गोंडस मुलांच्या नावाचा अर्थ

राम चरण आणि उपासनाने केले त्यांच्या जुळ्या मुलांचे नामकरण; सांगितला गोंडस मुलांच्या नावाचा अर्थ

Feb 13, 2026 | 09:27 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM