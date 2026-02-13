T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने पाकिस्तानला हरवले तर 6 संघ सुपर 8 च्या शर्यतीतून जवळजवळ बाहेर

गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या गुणतालिकेत अनेक बदल झाले. टीम इंडियाने पाकिस्तानला मागे टाकत ग्रुप अ मध्ये पुन्हा अव्वल स्थान मिळवले आहे. ग्रुप ब मध्ये श्रीलंका अव्वल स्थानावर आहे, तर ग्रुप क मध्ये इंग्लंड चौथ्या स्थानावर घसरला आहे. ग्रुप ड मध्ये न्यूझीलंड अव्वल स्थानावर आहे. चारही गटांमध्ये, सहा संघ सुपर ८ च्या शर्यतीतून जवळजवळ बाहेर पडले आहेत.
खरं तर, आतापर्यंत सहा संघांनी गट टप्प्यात किमान दोन सामने गमावले आहेत. यामध्ये गट अ मधून अमेरिका आणि नामिबिया यांचा समावेश आहे, तर गट ब मधून आयर्लंड आणि ओमान यांनी त्यांचे पहिले दोन सामने गमावले आहेत. गट क मधून नेपाळने दोन सामने गमावले आहेत आणि गट ड मधून अफगाणिस्तानने त्यांचे पहिले दोन सामने गमावले आहेत. या संघांच्या पुढे जाण्याच्या आशा जवळजवळ धुळीस मिळाल्या आहेत, कारण दोन पराभव आणि दोन विजय असलेले संघ यावेळी सुपर ८ मध्ये पोहोचू शकणार नाहीत.
गट अ मध्ये, टीम इंडिया दोन सामन्यांपैकी दोन विजयांसह पॉइंट टेबलमध्ये आघाडीवर आहे. पाकिस्ताननेही दोन सामने जिंकले आहेत, परंतु भारताच्या उत्कृष्ट नेट रन रेटमुळे ते दुसऱ्या स्थानावर आहे. तिसऱ्या स्थानावर नेदरलँड्स आहे, ज्याने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे. अमेरिका आणि नामिबियाने त्यांचे पहिले दोन्ही सामने गमावले आहेत.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|भारत पाकिस्तान
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.000
|पाकिस्तान
|2
|2
|0
|0
|4
|+0.932
|नेदरलॅंड
|2
|1
|1
|0
|2
|+0.356
|नामिबिया
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.033
|यूएस
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.525
गट ब मध्ये, श्रीलंका दोन सामन्यांपैकी दोन विजयांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलियाने फक्त एक सामना खेळला आहे आणि तो जिंकला आहे. कांगारू दुसऱ्या स्थानावर आहेत. झिम्बाब्वे तिसऱ्या स्थानावर आहे, एक सामना जिंकला आहे आणि फक्त एक सामना खेळला आहे. आयर्लंड चौथ्या स्थानावर आहे आणि ओमान पाचव्या स्थानावर आहे. दोन्ही संघांनी त्यांचे पहिले दोन सामने गमावले आहेत.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.125
|ऑस्ट्रेलिया
|1
|1
|0
|0
|2
|+3.350
|झिम्बाव्बे
|1
|1
|0
|0
|2
|+2.702
|आयर्लंड
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.175
|ओमान
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.702
गट क मध्ये पाहता, वेस्ट इंडिजचा संघ दोन सामने जिंकून आघाडीवर आहे. स्कॉटलंड दुसऱ्या स्थानावर आहे, त्याने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे. इटली तिसऱ्या स्थानावर आहे, त्याने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे. इंग्लंड चौथ्या स्थानावर आहे, त्याने एक पराभव केला आहे आणि त्याने दोन सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे. इंग्लंडचा नेट रन रेट देखील सध्या खराब आहे. या गटात नेपाळ शेवटचा आहे, ज्याने दोन सामने गमावले आहेत.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|वेस्टइंडिज
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.625
|स्काॅटलंड
|2
|1
|1
|0
|2
|+0.950
|इंग्लड
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.650
|नेपाळ
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.200
|इटली
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.650
ग्रुप डी मध्ये न्यूझीलंड पहिल्या स्थानावर आहे. दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर आहे. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन सामने खेळले आहेत आणि सर्व जिंकले आहेत. दोघांचेही प्रत्येकी ४ गुण आहेत, परंतु किवी संघाचा नेट रन रेट चांगला आहे. अफगाणिस्तान तिसऱ्या स्थानावर आहे, त्याने दोन सामने गमावले आहेत. युएई चौथ्या स्थानावर आहे आणि कॅनडा पाचव्या स्थानावर आहे, ज्याने प्रत्येकी एक सामना खेळला आहे आणि तो गमावला आहे.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|न्यूझीलंड
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.919
|दक्षिण आफ्रिका
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.425
|अफगाणिस्तान
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.555
|यूएई
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.763
|कॅनडा
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.850