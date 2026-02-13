Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 6 Teams Almost Out Of Super 8 Race If Team India Beats Pakistan

T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने पाकिस्तानला हरवले तर 6 संघ सुपर 8 च्या शर्यतीतून जवळजवळ बाहेर

टीम इंडियाने पाकिस्तानला मागे टाकत ग्रुप अ मध्ये पुन्हा अव्वल स्थान मिळवले आहे. ग्रुप ब मध्ये श्रीलंका अव्वल स्थानावर आहे, तर ग्रुप क मध्ये इंग्लंड चौथ्या स्थानावर घसरला आहे. कोणते संघ सुपर 8 मध्ये यावर नजर टाका.

Updated On: Feb 13, 2026 | 10:10 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या गुणतालिकेत अनेक बदल झाले. टीम इंडियाने पाकिस्तानला मागे टाकत ग्रुप अ मध्ये पुन्हा अव्वल स्थान मिळवले आहे. ग्रुप ब मध्ये श्रीलंका अव्वल स्थानावर आहे, तर ग्रुप क मध्ये इंग्लंड चौथ्या स्थानावर घसरला आहे. ग्रुप ड मध्ये न्यूझीलंड अव्वल स्थानावर आहे. चारही गटांमध्ये, सहा संघ सुपर ८ च्या शर्यतीतून जवळजवळ बाहेर पडले आहेत.

खरं तर, आतापर्यंत सहा संघांनी गट टप्प्यात किमान दोन सामने गमावले आहेत. यामध्ये गट अ मधून अमेरिका आणि नामिबिया यांचा समावेश आहे, तर गट ब मधून आयर्लंड आणि ओमान यांनी त्यांचे पहिले दोन सामने गमावले आहेत. गट क मधून नेपाळने दोन सामने गमावले आहेत आणि गट ड मधून अफगाणिस्तानने त्यांचे पहिले दोन सामने गमावले आहेत. या संघांच्या पुढे जाण्याच्या आशा जवळजवळ धुळीस मिळाल्या आहेत, कारण दोन पराभव आणि दोन विजय असलेले संघ यावेळी सुपर ८ मध्ये पोहोचू शकणार नाहीत.

IND vs PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही का? या सस्पेन्समध्ये, एका संघसहकाऱ्याने केला मोठा खुलासा

गट अ मध्ये, टीम इंडिया दोन सामन्यांपैकी दोन विजयांसह पॉइंट टेबलमध्ये आघाडीवर आहे. पाकिस्ताननेही दोन सामने जिंकले आहेत, परंतु भारताच्या उत्कृष्ट नेट रन रेटमुळे ते दुसऱ्या स्थानावर आहे. तिसऱ्या स्थानावर नेदरलँड्स आहे, ज्याने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे. अमेरिका आणि नामिबियाने त्यांचे पहिले दोन्ही सामने गमावले आहेत.

ए गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
भारत पाकिस्तान 2 2 0 0 4 +3.000
पाकिस्तान 2 2 0 0 4 +0.932
नेदरलॅंड 2 1 1 0 2 +0.356
नामिबिया 1 0 1 0 0 -1.033
यूएस 2 0 2 0 0 -1.525

गट ब मध्ये, श्रीलंका दोन सामन्यांपैकी दोन विजयांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलियाने फक्त एक सामना खेळला आहे आणि तो जिंकला आहे. कांगारू दुसऱ्या स्थानावर आहेत. झिम्बाब्वे तिसऱ्या स्थानावर आहे, एक सामना जिंकला आहे आणि फक्त एक सामना खेळला आहे. आयर्लंड चौथ्या स्थानावर आहे आणि ओमान पाचव्या स्थानावर आहे. दोन्ही संघांनी त्यांचे पहिले दोन सामने गमावले आहेत.

बी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
श्रीलंका 2 2 0 0 4 +3.125
ऑस्ट्रेलिया 1 1 0 0 2 +3.350
झिम्बाव्बे 1 1 0 0 2 +2.702
आयर्लंड 2 0 2 0 0 -2.175
ओमान 1 0 1 0 0 -2.702

गट क मध्ये पाहता, वेस्ट इंडिजचा संघ दोन सामने जिंकून आघाडीवर आहे. स्कॉटलंड दुसऱ्या स्थानावर आहे, त्याने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे. इटली तिसऱ्या स्थानावर आहे, त्याने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे. इंग्लंड चौथ्या स्थानावर आहे, त्याने एक पराभव केला आहे आणि त्याने दोन सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे. इंग्लंडचा नेट रन रेट देखील सध्या खराब आहे. या गटात नेपाळ शेवटचा आहे, ज्याने दोन सामने गमावले आहेत.

सी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
वेस्टइंडिज 2 2 0 0 4 +1.625
स्काॅटलंड 2 1 1 0 2 +0.950
इंग्लड 2 1 1 0 2 -0.650
नेपाळ 1 0 1 0 0 -0.200
इटली 1 0 1 0 0 -3.650

ग्रुप डी मध्ये न्यूझीलंड पहिल्या स्थानावर आहे. दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर आहे. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन सामने खेळले आहेत आणि सर्व जिंकले आहेत. दोघांचेही प्रत्येकी ४ गुण आहेत, परंतु किवी संघाचा नेट रन रेट चांगला आहे. अफगाणिस्तान तिसऱ्या स्थानावर आहे, त्याने दोन सामने गमावले आहेत. युएई चौथ्या स्थानावर आहे आणि कॅनडा पाचव्या स्थानावर आहे, ज्याने प्रत्येकी एक सामना खेळला आहे आणि तो गमावला आहे.

डी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
न्यूझीलंड 2 2 0 0 4 +1.919
दक्षिण आफ्रिका 2 2 0 0 4 +1.425
अफगाणिस्तान 2 0 2 0 0 -0.555
यूएई 1 0 1 0 0 -2.763
कॅनडा 1 0 1 0 0 -2.850

Web Title: T20 world cup 2026 6 teams almost out of super 8 race if team india beats pakistan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही का? या सस्पेन्समध्ये, एका संघसहकाऱ्याने केला मोठा खुलासा
1

IND vs PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही का? या सस्पेन्समध्ये, एका संघसहकाऱ्याने केला मोठा खुलासा

T20 World Cup 2026 : 3 सामने 912 धावा…12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या विश्वचषकात रचला इतिहास! कोण जिंकले आणि कोण हरले? वाचा सविस्तर
2

T20 World Cup 2026 : 3 सामने 912 धावा…12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या विश्वचषकात रचला इतिहास! कोण जिंकले आणि कोण हरले? वाचा सविस्तर

IND vs NAM : सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानला दिले मोठे आव्हान, फलंदाजीत काय झाली चूक? वाचा सविस्तर
3

IND vs NAM : सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानला दिले मोठे आव्हान, फलंदाजीत काय झाली चूक? वाचा सविस्तर

IND vs NAM, T20 World Cup Live : दिल्लीत भारताचा डंका! नामीबियाचा ९३ धावांनी उडवला धुव्वा; वरुण चक्रवर्तीचा घातक मारा 
4

IND vs NAM, T20 World Cup Live : दिल्लीत भारताचा डंका! नामीबियाचा ९३ धावांनी उडवला धुव्वा; वरुण चक्रवर्तीचा घातक मारा 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने पाकिस्तानला हरवले तर 6 संघ सुपर 8 च्या शर्यतीतून जवळजवळ बाहेर

T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने पाकिस्तानला हरवले तर 6 संघ सुपर 8 च्या शर्यतीतून जवळजवळ बाहेर

Feb 13, 2026 | 10:10 AM
विकेंड स्पेशल : घरी बनवा क्रिमी ‘कोकोनट चिकन करी’, गरमा गरम भातासोबत लागेल मजेदार

विकेंड स्पेशल : घरी बनवा क्रिमी ‘कोकोनट चिकन करी’, गरमा गरम भातासोबत लागेल मजेदार

Feb 13, 2026 | 10:00 AM
फोन एक, रंग अनेक! Realme च्या ‘या’ स्मार्टफोनचा नवा कलर व्हेरिअंट लाँच, यूजर्स झाले खूष… पावरफुल बॅटरीसह मिळणार हे फीचर्स

फोन एक, रंग अनेक! Realme च्या ‘या’ स्मार्टफोनचा नवा कलर व्हेरिअंट लाँच, यूजर्स झाले खूष… पावरफुल बॅटरीसह मिळणार हे फीचर्स

Feb 13, 2026 | 09:58 AM
Pune Politics: पुणे जिल्ह्याचा १०३२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर; सुनेत्रा पवारांचे मोठे प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश

Pune Politics: पुणे जिल्ह्याचा १०३२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर; सुनेत्रा पवारांचे मोठे प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश

Feb 13, 2026 | 09:56 AM
Mahashivratri: महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये आहे भगवान शंकराची ही खास कथा

Mahashivratri: महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये आहे भगवान शंकराची ही खास कथा

Feb 13, 2026 | 09:43 AM
कॉन्स्टेबलचा पोलिस ठाण्यातच धिंगाणा; कपडे काढून उपनिरीक्षकाला केली मारहाण

कॉन्स्टेबलचा पोलिस ठाण्यातच धिंगाणा; कपडे काढून उपनिरीक्षकाला केली मारहाण

Feb 13, 2026 | 09:30 AM
आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

Feb 13, 2026 | 09:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM