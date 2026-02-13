Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Mahashivratri 2026 Why Is Mahashivratri Celebrated The Story Of Lord Shiva In Puranas

Mahashivratri: महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये आहे भगवान शंकराची ही खास कथा

महाशिवरात्रीचा सण रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी भाविक मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी भक्त उपवास करतात आणि विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. महाशिवरात्र का साजरी केली जाते, जाणून घ्या

Updated On: Feb 13, 2026 | 09:43 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • महाशिवरात्र कधी आहे
  • महाशिवरात्र का साजरी केली जाते
  • महाशिवरात्र साजरी करण्यामागील पौराणिक कथा
 

 

महाशिवरात्रीचा दिवस शिवभक्तांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. यंदा रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्रीचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी भाविक मोठ्या श्रद्धेने उपवास, रुद्राभिषेक, पूजा आणि रात्रभर जागरण केले जाते. महाशिवरात्रीच्या दिवशी महादेवांची मनोभावे आराधना केल्याने महादेवांची कृपादृष्टी लाभते आणि भक्तांच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये काय आहे कथा जाणून घ्या

महाशिवरात्र साजरी करण्यामागील पुराणातील कथा

पुराणातील कथेनुसार, महाशिवरात्रीच्या दिवशी महादेव आणि पार्वती यांचा विवाह झाला होता. समुद्रमंथातून अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींची निर्मिती झाली. परंतु याच समुद्रमंथनातून हालाहल विषदेखील बाहेर आले. या विषात ब्रम्हांडाला नष्ट करण्याची ताकद होती आणि या विषाला नष्ट करण्याची क्षमता केवळ भगवान शंकरामध्येच होती. त्यामुळे त्यांनी हे हालाहल विष प्राशन करून ब्रम्हांडाला वाचवले. पण हे विष प्राशन केल्यामुळे त्यांचा कंठा निळा झाला आणि संपूर्ण देहाचा दाह होऊ लागला. वैद्यांनी भगवान शिवांना संपूर्ण रात्र जागून काढण्याचा उपाय सांगितला त्यांचा सर्व देवांनी भगवान शिवांना बरं वाटावं म्हणून रात्रभर गायन आणि नृत्याची व्यवस्था केली. अंगाच्या होत असलेल्या दाहामुळे देखील भगवान शिवांनी तांडव नृत्य केले. सकाळी महादेवांना बरे वाटले त्यानंतर त्यांनी सगळ्यांना आशीर्वाद दिला. या संपूर्ण घटनेमुळे सृष्टी वाचली म्हणूनच या दिवसाला महाशिवरात्री असे म्हणतात.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टी दिसल्यास बदलेल तुमचे नशीब

महाशिवरात्रीच्या दिवशी भाविक संपूर्ण दिवस उपवास करतात. भगवान शिवाचे शिवलिलामृत महारूद्र, भजन, गायन इत्यादींचे आयोजन केले जाते. भगवा शिवांचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद मिळविण्यासाठी आराधना केली जाते. भगवान शिवांच्या मंदिरामध्ये महाशिवरात्रीला मोठ्या संख्येने भाविकांची गर्दी दिसून येते. बारा ज्योतिर्लिंग ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने भाविक दर्शन घेण्यासाठी जमतात.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी महादेवांना अर्पण करा या गोष्टींचा नैवेद्य, नकारात्मकता होईल दूर

भगवान शिवांचे ज्या ज्या ठिकाणी तीर्थक्षेत्र आहे तेथे तेथे मोठ्या प्रमाणात यात्रा भरवल्या जातात. शिवशंकराला 108 बेल वाहून शिवनामावली देखील उच्चारली जाते. महाशिवरात्रीला काटेधोतराचे फूल भगवान शंकरांना वाहण्याची पद्धत देखील आहे. भगवान शिवाला भोळा शंकर असे देखील म्हटले जाते. उपासना केल्यानंतर त्वरित प्रसन्न होणारा आणि इच्छित फळ देणारा हा महादेव सर्वांच कल्याण करणारा आहे, असे म्हटले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महाशिवरात्री का साजरी केली जाते

    Ans: भगवान शिव यांच्या उपासनेसाठी आणि त्यांच्या तांडव, तपश्चर्या व करुणेची आठवण ठेवण्यासाठी महाशिवरात्री साजरी केली जाते.

  • Que: या दिवसाशी संबंधित पौराणिक कथा कोणत्या ग्रंथात आढळतात?

    Ans: महाशिवरात्रीचे महत्त्व शिव पुराण आणि लिंग पुराणामध्ये वर्णन केले आहे.

  • Que: समुद्र मंथनाची कथा महाशिवरात्रीशी कशी जोडली जाते?

    Ans: समुद्र मंथनावेळी निघालेल्या विषाचे पान करून शिवांनी विश्वाचे रक्षण केले. त्यामुळे त्यांना ‘नीलकंठ’ म्हणतात आणि हा त्याग स्मरणात ठेवण्यासाठी हा दिवस पवित्र मानला जातो.

Web Title: Mahashivratri 2026 why is mahashivratri celebrated the story of lord shiva in puranas

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 09:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zodiac Sign: बुधादित्य योगामुळे वृषभ आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना नशिबाची मिळेल अपेक्षित साथ
1

Zodiac Sign: बुधादित्य योगामुळे वृषभ आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना नशिबाची मिळेल अपेक्षित साथ

Numberlogy: विजया एकादशीला या मूलांकांच्या लोकांना कामामध्ये मिळणार अपेक्षित यश
2

Numberlogy: विजया एकादशीला या मूलांकांच्या लोकांना कामामध्ये मिळणार अपेक्षित यश

Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, तुमच्या सर्व समस्या होतील दूर
3

Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, तुमच्या सर्व समस्या होतील दूर

Lucky Gemstone: गोमेद रत्न कोणत्या राशीच्या लोकांनी परिधान करणे आहे फायदेशीर
4

Lucky Gemstone: गोमेद रत्न कोणत्या राशीच्या लोकांनी परिधान करणे आहे फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mahashivratri: महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये आहे भगवान शंकराची ही खास कथा

Mahashivratri: महाशिवरात्र का साजरी केली जाते? पुराणामध्ये आहे भगवान शंकराची ही खास कथा

Feb 13, 2026 | 09:43 AM
कॉन्स्टेबलचा पोलिस ठाण्यातच धिंगाणा; कपडे काढून उपनिरीक्षकाला केली मारहाण

कॉन्स्टेबलचा पोलिस ठाण्यातच धिंगाणा; कपडे काढून उपनिरीक्षकाला केली मारहाण

Feb 13, 2026 | 09:30 AM
आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

Feb 13, 2026 | 09:29 AM
IND vs PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही का? या सस्पेन्समध्ये, एका संघसहकाऱ्याने केला मोठा खुलासा

IND vs PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही का? या सस्पेन्समध्ये, एका संघसहकाऱ्याने केला मोठा खुलासा

Feb 13, 2026 | 09:27 AM
राम चरण आणि उपासनाने केले त्यांच्या जुळ्या मुलांचे नामकरण; सांगितला गोंडस मुलांच्या नावाचा अर्थ

राम चरण आणि उपासनाने केले त्यांच्या जुळ्या मुलांचे नामकरण; सांगितला गोंडस मुलांच्या नावाचा अर्थ

Feb 13, 2026 | 09:27 AM
T20 World Cup 2026 : 3 सामने 912 धावा…12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या विश्वचषकात रचला इतिहास! कोण जिंकले आणि कोण हरले? वाचा सविस्तर

T20 World Cup 2026 : 3 सामने 912 धावा…12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या विश्वचषकात रचला इतिहास! कोण जिंकले आणि कोण हरले? वाचा सविस्तर

Feb 13, 2026 | 09:21 AM
Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Feb 13, 2026 | 09:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM