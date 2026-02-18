Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडूसह केरळमधील निवडणुका होणार एप्रिलमध्ये; आसाममध्ये…

पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि केरळमधील २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय चित्र स्पष्ट होत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्य लढत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात होणार आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 07:39 AM
नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यानंतर आता पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका एप्रिलमध्ये होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचा अंदाज आहे. यावेळी, आसाममधील निवडणुका एकाच टप्प्यात होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

पुद्दुचेरीतील विधानसभेचा कार्यकाळ १५ जून रोजी संपत आहे, तर आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील विधानसभेचा कार्यकाळ अनुक्रमे २०, २३, १० आणि ७ मे रोजी संपत आहे. निवडणूक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी या राज्यांचा दौरा सुरू केला आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि केरळमधील २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय चित्र स्पष्ट होत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्य लढत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात होणार आहे.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी भाजप सर्व ताकद लावत आहे. काँग्रेस आणि डावे पक्षही निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहेत, परंतु थेट लढत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात होण्याची अपेक्षा आहे.

आसाममध्ये भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात लढत

आसाममध्ये प्रामुख्याने भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात लढत आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप पुन्हा बहुमत मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे, तर काँग्रेस सत्ताविरोधी भावनांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यात इतर प्रादेशिक पक्ष देखील सक्रिय आहेत, परंतु निवडणुकीचे लक्ष भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील थेट लढाईवर असेल.

केरळमध्ये असे असेल राजकीय चित्र…

केरळमध्ये पारंपारिकपणे दोन आघाड्यांमध्ये थेट लढत दिसून आली आहे आणि यावेळीही परिस्थिती तशीच आहे. सीपीआय (एम) नेतृत्वाखालील एलडीएफ आणि काँग्रेस नेतृत्वाखालील यूडीएफ निवडणूक रिंगणात आमनेसामने आहेत. डावी आघाडी सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आहे आणि तिसरी टर्म मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. सत्तेत परतण्यासाठी यूडीएफ आक्रमक रणनीती अवलंबत आहे.

Published On: Feb 18, 2026 | 07:10 AM

पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडूसह केरळमधील निवडणुका होणार एप्रिलमध्ये; आसाममध्ये…

