Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Smoke In North Nagpur Is Playing Havoc With Childrens Health However The Administration Is Indifferent

Nagpur News: कर भरूनही नशिबी नरकयातना! उत्तर नागपुरात धुरामुळे मुलांच्या आरोग्याशी खेळ; प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष

अनेक वर्षांपासून २० ते २५ विटभट्ट्या सुरू आहेत, ज्या आता नागरिकाच्या आरोग्यासाठी धोका बनल्या आहेत. दररोज भट्टधा पेटवल्या जातात, त्यातून निघणारा दाट घूर संपूर्ण परिसरात पसरतो आणि बेट घरांमध्ये शिरतो.

Updated On: Feb 14, 2026 | 10:58 AM
Nagpur News: कर भरूनही नशिबी नरकयातना! उत्तर नागपुरात धुरामुळे मुलांच्या आरोग्याशी खेळ; प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष

Nagpur News: कर भरूनही नशिबी नरकयातना! उत्तर नागपुरात धुरामुळे मुलांच्या आरोग्याशी खेळ; प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष

Follow Us:
Follow Us:
  • शुद्धोधननगर, सम्राटनगर, समतानगर आणि मंगलमूर्ती ले-आऊट हे २० वर्षांपासून मूलभूत सुविधांपासून वंचित
  • सांडपाणी लाईन नसल्यामुळे घाण पाणी वस्त्यांमध्ये साचून राहते
  • अनेक वर्षांपासून २० ते २५ विटभट्ट्या सुरू
Nagpur News: उत्तर नागपूरच्या प्रभाग क्रमांक २ अंतर्गत येणारे राजा शुद्धोधननगर, सम्राटनगर, समतानगर आणि मंगलमूर्ती ले-आऊट हे २० वर्षांपासून मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. एकीकडे नागपूर शहर विकासाची गती पकडत असताना या भागांत आजतागायत पक्के रस्ते आणि सांडपाणी व्यवस्था पोहोचलेली नाही. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की ते नियमितपणे महानगरपालिकेला पूर्ण कर भरतात. तरीही त्यांना मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. रस्ता ही मूलभूत गरजदेखील नागरिकांना स्वतःच्या खर्चान पूर्ण करावी लागली. परंतु तो रस्ताही तात्पुरताच ठरला आहे.

सांडपाणी लाईन नसल्यामुळे घाण पाणी वस्त्यांमध्ये साचून राहते, त्यामुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका कायम असतो. पावसाळ्यात परिस्थिती आणखी भीषण होते. संपूर्ण परिसर गुडघ्यापर्यंत पाण्यात बुडतो, त्यामुळे महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांना बाहेर पडणे कठीण होते. अनेक वेळा मुलांना ४-४ दिवस शाळेत जाता येत नाही. नागरिकांनी आशीनगर झोन कार्यालयात अनेक वेळा लेखी तक्रारी दिल्या, आंदोलनेही केली; परंतु आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. मनपा प्रशासनाविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.

Devendra Fadnavis in Delhi: फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याचा ‘सस्पेन्स’: केवळ सदिच्छा भेट की महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय भुकंपाची

नावापुरते उद्यानः एनआयटीने लहान मुले आणि ज्येष्ठांसाठी तयार केलेले उद्यान आज दुरवस्थेला सामोरे जात आहे. बांधकामानंतर त्याच्या देखभालीकडे कोणतेही लक्ष दिले गेले नाही. हिरवळ नाहीशी झाली आहे आणि चसण्याची व्यवस्था अत्यल्प आहे. दुर्लक्षामुळे हे उद्यान वापरासाठी नसून केवळ दिखाऊ ठिकाण बनले आहे. नागरिकांनी उद्यानाच्या दुरुस्ती व नियमित देखभालीची मागणी केली आहे.

विटभट्ट्या ठरताहेत आरोग्यासाठी घातक

अनेक वर्षांपासून २० ते २५ विटभट्ट्या सुरू आहेत, ज्या आता नागरिकाच्या आरोग्यासाठी धोका बनल्या आहेत. दररोज भट्टधा पेटवल्या जातात, त्यातून निघणारा दाट घूर संपूर्ण परिसरात पसरतो आणि बेट घरांमध्ये शिरतो. या विषारी धुराचा सवांधिक परिणाम लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांवर होत आहे. मुलांना वर्षभर सदी, खोकला, श्वास घेण्यास त्रास अशा तक्रारी सतत असतात, तर ज्येष्ठांचे जुने आजार अधिवक गंभीर होत आहेत, अनेक कुटुंबांचे म्हणणे आहे की धुरामुळे रात्री श्वास घेणेही कठीण होते. वारंवार तक्रारी करूनही प्रदूषण नियंत्रण विभाग आणि मनपा प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही, असा नागरिकांचा आरोप आहे. नियमांच्या विरोधात निवासी भागात सुरू असलेल्या या विटभट्टचा केवळ पर्यावरणालाच हानी पोहोचवत नाहीत, तर येणाऱ्या पिढीच्या आरोग्याशीही खेळ करत आहेत.

खलिस्तानी दहशतवादी पन्नू हत्येचा कट उघड; भारतीय नागरिक Nikhil Gupta ने दिली गुन्ह्याची कबुली

२० वर्षे टँकरवर भागवली तहान

66 या भागात अनेक वर्षे पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. नागरिकांनी १५ ते २० वर्षे टैंकस्वर अवलंबून राहून तहान भागवली. आता जाऊन सुमारे वर्षेभरापूर्वी पाइपलाइन टाकून नळजोडणी देण्यात आली आहे.- अर्चना भिमटे, स्थानिक नागरिक

सांडपाणी लाईन नाही, घाणीचा साठा

सांडपाणी व्यवस्थेअभावी पाण त्यामुळे मलेरिया, हेग्यू सारख्या आजाराचा धोका कायम असतो. संपूर्ण परिसरात हीच स्थिती आहे. एखादा अधिकारी किया जनप्रतिनिधी येथे येऊन नागरिकांच्या समस्या ऐकेल, अशी अपेक्षाही नाही. निवडणुकीच्या देळी चेहरे दाखवतात, पण निवडणूक झाल्यानंतर दर्शनही देत नाहीत. – नलिनी वानखेडे, स्थानिक नागरिक

Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक

दरवर्षी पावसाळा ठरतो संकट

66 पक्क्या रस्त्याचा आणि जलनिस्सारण व्यवस्थेचा अभाव असल्याने पावसाळ्यात मुडघ्यापर्यंत पाणी साचते, महिला आणि मुलांना घराबाहेर पडणे कठीण होते, साथ-विव यांचाही धोका असतो. आजारपणाची – रोशनी साहू स्थानिक नागरिक

तक्रारी आणि आंदोलने, तरीही कारवाई शून्य

८ स्थानिक नागरिकांनी अनेकदा मनपा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या, आदोलने केली, तरीही कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. आम्हाला जनप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने अक्षरश वान्यावर सोडले आहे. – हीरावती भगत, स्थानिक नागरिक

Web Title: Smoke in north nagpur is playing havoc with childrens health however the administration is indifferent

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 10:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangali News: तासगावच्या रंगभूमीवर आजपासून रंगणार ‘आबां’चा स्मृती जागर; राज्यभरातील २० संघांचा अभिनयाचा महासंग्राम
1

Sangali News: तासगावच्या रंगभूमीवर आजपासून रंगणार ‘आबां’चा स्मृती जागर; राज्यभरातील २० संघांचा अभिनयाचा महासंग्राम

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!
2

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर शहरात ई कचरा निर्मूलन अभियान, 23 फेब्रुवारीला प्रोफेसर चौकात प्रारंभ
3

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर शहरात ई कचरा निर्मूलन अभियान, 23 फेब्रुवारीला प्रोफेसर चौकात प्रारंभ

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक
4

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चाकूचा धाक दाखवून विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण; दप्तारातील 150 रूपये काढून घेतले अन्…

चाकूचा धाक दाखवून विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण; दप्तारातील 150 रूपये काढून घेतले अन्…

Feb 14, 2026 | 11:06 AM
Shukra Gochar: होळीपूर्वी शुक्र ग्रह करणार दुर्मिळ युती, या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

Shukra Gochar: होळीपूर्वी शुक्र ग्रह करणार दुर्मिळ युती, या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

Feb 14, 2026 | 11:01 AM
Nagpur News: कर भरूनही नशिबी नरकयातना! उत्तर नागपुरात धुरामुळे मुलांच्या आरोग्याशी खेळ; प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष

Nagpur News: कर भरूनही नशिबी नरकयातना! उत्तर नागपुरात धुरामुळे मुलांच्या आरोग्याशी खेळ; प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष

Feb 14, 2026 | 10:58 AM
आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

Feb 14, 2026 | 10:43 AM
तुरूंगामधील कैद्यांना बेचव अन्नपदार्थ खाण्यास का दिले जातात? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारण

तुरूंगामधील कैद्यांना बेचव अन्नपदार्थ खाण्यास का दिले जातात? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारण

Feb 14, 2026 | 10:42 AM
Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?

Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?

Feb 14, 2026 | 10:36 AM
Valentine’s Day: Instagram ची व्हॅलेंटाईन ट्रीट, स्टोरी-रील्ससाठी आले रोमँटिक फीचर्स! आता डिजिटल स्टाईलमध्ये व्यक्त करा प्रेम…

Valentine’s Day: Instagram ची व्हॅलेंटाईन ट्रीट, स्टोरी-रील्ससाठी आले रोमँटिक फीचर्स! आता डिजिटल स्टाईलमध्ये व्यक्त करा प्रेम…

Feb 14, 2026 | 10:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM