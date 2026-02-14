Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

आधारमधील माहिती लॉक असल्यामुळे सारथी पोर्टलवर अर्ज सादर करताना अर्जदारांना स्वतःहून वडिलांचे नाव टाकता येत नाही. त्यामुळे अर्ज सबमिट होत नसल्याने नागरिकांना वारंवार RTO कार्यालयात जावे लागत आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 10:44 AM
  • एक अपडेट… आणि हजारो अर्ज अडकले, नागरिकांचा संताप वाढला
  • आधार बदलानंतर अर्ज प्रक्रियेत मोठा अडथळा
  • आधार कार्डावरील पत्त्याच्या रकान्यातून वडिलांचे नाव वगळण्यात आल्यामुळे मोठ्या अडचणी
आधार कार्डच्या फॉरमॅटमध्ये भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने केलेल्या बदलाचा थेट परिणाम आता वाहन चालक परवाना काढणाऱ्या नागरिकांवर होत असल्याचे समोर आले आहे. आधार कार्डावरील पत्त्याच्या रकान्यातून वडिलांचे नाव वगळण्यात आल्यामुळे परिवहन विभागाच्या ‘सारथी’ पोर्टलवर अर्ज सादर करताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. परिणामी यामुळे हजारो अर्ज अर्ध्यावरच अडकले आहेत.

आधार कार्डच्या नवीन फॉरमॅटमध्ये भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने पत्त्याच्या रकान्यातून वडिलांचे नाव काढून टाकल्यामुळे ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सारथी पोर्टलवर अर्ज भरताना वडिलांचे नाव आवश्यक असते, पण आधार ई-केवायसीमधून ही माहिती मिळत नसल्याने हजारो अर्ज अर्ध्यावरच अडकले आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

परिवहन विभागाच्या नियमानुसार ऑनलाइन लायसन्स अर्ज करताना वडिलांचे नाव भरणे बंधनकारक आहे. बहुतांश नागरिक आधार ई-केवायसी माध्यमातून अर्ज भरतात. मात्र, नवीन आधार कार्डामध्ये वडिलांचे नाव स्वतंत्रपणे उपलब्ध नसल्याने ‘सारथी’ पोर्टलवर माहिती फेच करताना संबंधित रकाना रिकामा राहतो. आधारमधील माहिती लॉक असल्यामुळे नागरिकांना स्वतःहून वडिलांचे नाव टाकण्याची परवानगी मिळत नाही. परिणामी, अर्ज सबमिट होत नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. या तांत्रिक त्रुटीमुळे नागरिकांना वारंवार आरटीओ कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत असल्यचे पाहायला मिळत आहे. विशेषतः तरुण आणि ग्रामीण भागातील अर्जदारांना अधिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. डिजिटल इंडियाच्या काळात सर्व प्रक्रिया सुलभ होण्याऐवजी, या अडथळ्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्ची पडत असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.

नागरिकांची अडवणूक थांबवण्याची मागणी

या समस्येकडे ‘महाराष्ट्र व्हिएलई संवाद’ संघटनेने लक्ष वेधले आहे, संघटनेच्या वतीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तसेच राज्याचे परिवहनमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे. ‘सारथी’ पोर्टलमध्ये तातडीने सुधारणा करून वडिलांचे नाव मॅन्युअली भरण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी संघटनेचे प्रतिनिधी शंकर होला यांनी केली आहे. यासोबतच राष्ट्रीय माहिती केंद्राने सारथी सॉफ्टवेअरमध्ये तातडीने आवश्यक बदल करावेत, आधारमध्ये वडिलांचे नाव उपलब्ध नसल्यास पर्यायी आधार कागदपत्रावरील माहिती स्वीकारावी तसेच तांत्रिक अडचणी दूर होईपर्यंत नागरिकांची अडवणूक थांबवावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी परिवहन विभाग आणि केंद्र सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Aadhaar update fallout technical glitch leaves thousands of driving licence applications stuck citizens furious

Published On: Feb 14, 2026 | 10:43 AM

