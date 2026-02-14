T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती

T20 World Cup 2026 Standings : शुक्रवार, १३ फेब्रुवारीपर्यंत, भारत आणि श्रीलंकेत सुरू असलेल्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ चे २१ लीग सामने खेळले गेले आहेत. आतापर्यंत कोणताही संघ अधिकृतपणे सुपर ८ च्या शर्यतीतून बाहेर पडलेला नाही, तर कोणत्याही संघाला सुपर ८ चे तिकीट मिळालेले नाही. २० संघ या स्पर्धेत खेळत आहेत, त्यापैकी फक्त ८ संघ सुपर ८ मध्ये पोहोचतील. तथापि, आज खेळल्या जाणाऱ्या काही सामन्यांवरून कोणते संघ बाहेर पडू शकतात हे स्पष्ट होईल. त्यापूर्वी, गुणतालिकेत प्रत्येक संघाचे स्थान जाणून घ्या.
प्रथम, ग्रुप अ बद्दल बोलूया, ज्यामध्ये टीम इंडिया दोनपैकी दोन सामने जिंकून अव्वल स्थानावर आहे. पाकिस्तान दुसऱ्या स्थानावर आहे. पाकिस्ताननेही दोनपैकी दोन सामने जिंकले आहेत, परंतु प्रत्येकी ४ गुण असूनही, भारत त्याच्या चांगल्या नेट रन रेटमुळे अव्वल स्थानावर आहे. तिसऱ्या स्थानावर अमेरिका आहे, ज्याने तीनपैकी एक सामना जिंकला आहे. नेदरलँड्सचीही अशीच परिस्थिती आहे, ज्याने ३ सामन्यांनंतर २ गुण मिळवले आहेत. या गटात शेवटचा क्रमांक नामिबिया आहे, ज्याने दोन सामने गमावले आहेत.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|भारत
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.050
|पाकिस्तान
|2
|2
|0
|0
|4
|+0.932
|यूएस
|3
|1
|2
|0
|2
|+0.533
|नेदरलॅंड
|3
|1
|2
|0
|0
|-1.352
|नामिबिया
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.884
ग्रुप बी बद्दल बोलायचे झाले तर, श्रीलंका ग्रुपमध्ये आघाडीवर आहे, तर झिम्बाब्वे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन सामने जिंकले आहेत. श्रीलंकेचा नेट रन रेट चांगला आहे. ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्यांनी त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक सामना गमावला आहे. आयर्लंड आणि ओमानने प्रत्येकी दोन सामने गमावले आहेत. हे दोन्ही संघ आज एकमेकांसमोर येतील; पराभूत संघ बाद होईल.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.125
|झिम्बाव्बे
|2
|2
|0
|0
|4
|+1984
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|1
|1
|0
|2
|+1..100
|आयर्लंड
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.175
|ओमान
|1
|0
|1
|0
|0
|-4.306
गट क मध्ये पाहता, वेस्ट इंडिज संघ पहिल्या दोन्ही सामन्यात जिंकून अव्वल स्थानावर आहे. स्कॉटलंड दुसऱ्या स्थानावर आहे, त्याने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक सामना जिंकला आहे. इटलीनेही त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक सामना जिंकला आहे. इंग्लंड सध्या गटात चौथ्या स्थानावर आहे, त्याने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक सामना गमावला आहे. नेपाळ पाचव्या स्थानावर आहे, त्याने त्यांचे पहिले दोन्ही सामने गमावले आहेत.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|वेस्टइंडिज
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.625
|स्काॅटलंड
|2
|1
|1
|0
|2
|+0.950
|इटली
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.352
|इंग्लड
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.650
|नेपाळ
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.854
पॉइंट टेबलमध्ये ग्रुप डी मध्ये न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांचे वर्चस्व आहे. दोन्ही संघ प्रत्येकी दोन सामने जिंकून पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. न्यूझीलंडचा नेट रन रेट चांगला आहे. या ग्रुपमध्ये युएईने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे. अफगाणिस्तान आणि कॅनडा त्यांचे पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर बाद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|न्यूझीलंड
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.919
|दक्षिण आफ्रिका
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.425
|यूएई
|2
|1
|1
|0
|2
|-1.030
|अफगाणिस्तान
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.555
|कॅनडा
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.526