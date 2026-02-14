Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Who Stands Where In The Points Table After 21 Matches Know The Scoreboard Status

T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती

२० संघ या स्पर्धेत खेळत आहेत, त्यापैकी फक्त ८ संघ सुपर ८ मध्ये पोहोचतील. तथापि, आज खेळल्या जाणाऱ्या काही सामन्यांवरून कोणते संघ बाहेर पडू शकतात हे स्पष्ट होईल. त्यापूर्वी, गुणतालिकेत प्रत्येक संघाचे स्थान जाणून घ्या.

Updated On: Feb 14, 2026 | 10:49 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

T20 World Cup 2026 Standings : शुक्रवार, १३ फेब्रुवारीपर्यंत, भारत आणि श्रीलंकेत सुरू असलेल्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ चे २१ लीग सामने खेळले गेले आहेत. आतापर्यंत कोणताही संघ अधिकृतपणे सुपर ८ च्या शर्यतीतून बाहेर पडलेला नाही, तर कोणत्याही संघाला सुपर ८ चे तिकीट मिळालेले नाही. २० संघ या स्पर्धेत खेळत आहेत, त्यापैकी फक्त ८ संघ सुपर ८ मध्ये पोहोचतील. तथापि, आज खेळल्या जाणाऱ्या काही सामन्यांवरून कोणते संघ बाहेर पडू शकतात हे स्पष्ट होईल. त्यापूर्वी, गुणतालिकेत प्रत्येक संघाचे स्थान जाणून घ्या.

प्रथम, ग्रुप अ बद्दल बोलूया, ज्यामध्ये टीम इंडिया दोनपैकी दोन सामने जिंकून अव्वल स्थानावर आहे. पाकिस्तान दुसऱ्या स्थानावर आहे. पाकिस्ताननेही दोनपैकी दोन सामने जिंकले आहेत, परंतु प्रत्येकी ४ गुण असूनही, भारत त्याच्या चांगल्या नेट रन रेटमुळे अव्वल स्थानावर आहे. तिसऱ्या स्थानावर अमेरिका आहे, ज्याने तीनपैकी एक सामना जिंकला आहे. नेदरलँड्सचीही अशीच परिस्थिती आहे, ज्याने ३ सामन्यांनंतर २ गुण मिळवले आहेत. या गटात शेवटचा क्रमांक नामिबिया आहे, ज्याने दोन सामने गमावले आहेत.

IND vs PAK : भारताचा संघ महामुकाबल्यासाठी पोहोचला कोलंबोला! Hardik Pandya दिसला त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत, Video Viral

ए गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
भारत 2 2 0 0 4 +3.050
पाकिस्तान 2 2 0 0 4 +0.932
यूएस 3 1 2 0 2 +0.533
नेदरलॅंड 3 1 2 0 0 -1.352
नामिबिया 2 0 2 0 0 -2.884

ग्रुप बी बद्दल बोलायचे झाले तर, श्रीलंका ग्रुपमध्ये आघाडीवर आहे, तर झिम्बाब्वे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन सामने जिंकले आहेत. श्रीलंकेचा नेट रन रेट चांगला आहे. ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्यांनी त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक सामना गमावला आहे. आयर्लंड आणि ओमानने प्रत्येकी दोन सामने गमावले आहेत. हे दोन्ही संघ आज एकमेकांसमोर येतील; पराभूत संघ बाद होईल.

बी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
श्रीलंका 2 2 0 0 4 +3.125
झिम्बाव्बे 2 2 0 0 4 +1984
ऑस्ट्रेलिया 2 1 1 0 2 +1..100
आयर्लंड 2 0 2 0 0 -2.175
ओमान 1 0 1 0 0 -4.306

गट क मध्ये पाहता, वेस्ट इंडिज संघ पहिल्या दोन्ही सामन्यात जिंकून अव्वल स्थानावर आहे. स्कॉटलंड दुसऱ्या स्थानावर आहे, त्याने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक सामना जिंकला आहे. इटलीनेही त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक सामना जिंकला आहे. इंग्लंड सध्या गटात चौथ्या स्थानावर आहे, त्याने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक सामना गमावला आहे. नेपाळ पाचव्या स्थानावर आहे, त्याने त्यांचे पहिले दोन्ही सामने गमावले आहेत.

सी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
वेस्टइंडिज 2 2 0 0 4 +1.625
स्काॅटलंड 2 1 1 0 2 +0.950
इटली 2 1 1 0 2 -0.352
इंग्लड 2 1 1 0 2 -0.650
नेपाळ 2 0 2 0 0 -1.854

पॉइंट टेबलमध्ये ग्रुप डी मध्ये न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांचे वर्चस्व आहे. दोन्ही संघ प्रत्येकी दोन सामने जिंकून पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. न्यूझीलंडचा नेट रन रेट चांगला आहे. या ग्रुपमध्ये युएईने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे. अफगाणिस्तान आणि कॅनडा त्यांचे पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर बाद होण्याच्या मार्गावर आहेत.

डी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
न्यूझीलंड 2 2 0 0 4 +1.919
दक्षिण आफ्रिका 2 2 0 0 4 +1.425
यूएई 2 1 1 0 2 -1.030
अफगाणिस्तान 2 0 2 0 0 -0.555
कॅनडा 2 0 2 0 0 -1.526

Web Title: T20 world cup 2026 who stands where in the points table after 21 matches know the scoreboard status

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 10:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोणता फिरकीपटू खरा मिस्ट्रीस्पिनर? कोणाच्या फिरकीत फसणार फलंदाज, वरूण चक्रवर्ती की उस्मान तारिक?
1

कोणता फिरकीपटू खरा मिस्ट्रीस्पिनर? कोणाच्या फिरकीत फसणार फलंदाज, वरूण चक्रवर्ती की उस्मान तारिक?

IND vs PAK : भारताचा संघ महामुकाबल्यासाठी पोहोचला कोलंबोला! Hardik Pandya दिसला त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत, Video Viral
2

IND vs PAK : भारताचा संघ महामुकाबल्यासाठी पोहोचला कोलंबोला! Hardik Pandya दिसला त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत, Video Viral

बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर राहुल द्रविड आणि अनिल कुंबळे यांना मिळाला खास विशेष सन्मान
3

बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर राहुल द्रविड आणि अनिल कुंबळे यांना मिळाला खास विशेष सन्मान

हरभजन सिंग माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूवर संतापला! म्हणाला – “हा व्हिडिओ एका क्षुद्र व्यक्तीसाठी…”
4

हरभजन सिंग माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूवर संतापला! म्हणाला – “हा व्हिडिओ एका क्षुद्र व्यक्तीसाठी…”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

Feb 14, 2026 | 10:43 AM
तुरूंगामधील कैद्यांना बेचव अन्नपदार्थ खाण्यास का दिले जातात? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारण

तुरूंगामधील कैद्यांना बेचव अन्नपदार्थ खाण्यास का दिले जातात? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारण

Feb 14, 2026 | 10:42 AM
Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?

Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?

Feb 14, 2026 | 10:36 AM
Valentine’s Day: Instagram ची व्हॅलेंटाईन ट्रीट, स्टोरी-रील्ससाठी आले रोमँटिक फीचर्स! आता डिजिटल स्टाईलमध्ये व्यक्त करा प्रेम…

Valentine’s Day: Instagram ची व्हॅलेंटाईन ट्रीट, स्टोरी-रील्ससाठी आले रोमँटिक फीचर्स! आता डिजिटल स्टाईलमध्ये व्यक्त करा प्रेम…

Feb 14, 2026 | 10:28 AM
T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती

T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती

Feb 14, 2026 | 10:27 AM
Devendra Fadnavis in Delhi: फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याचा ‘सस्पेन्स’: केवळ सदिच्छा भेट की महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय भुकंपाची नांदी

Devendra Fadnavis in Delhi: फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याचा ‘सस्पेन्स’: केवळ सदिच्छा भेट की महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय भुकंपाची नांदी

Feb 14, 2026 | 10:17 AM
खलिस्तानी दहशतवादी पन्नू हत्येचा कट उघड; भारतीय नागरिक Nikhil Gupta ने दिली गुन्ह्याची कबुली

खलिस्तानी दहशतवादी पन्नू हत्येचा कट उघड; भारतीय नागरिक Nikhil Gupta ने दिली गुन्ह्याची कबुली

Feb 14, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM