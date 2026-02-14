Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?

भोपाळमध्ये गोंदियाच्या ३३ वर्षीय तरुणीची प्रियकराने गळा दाबून हत्या करून मृतदेह सेप्टिक टँकमध्ये फेकल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली. प्रेम, वाद आणि ब्लॅकमेलमधून घडलेल्या या प्रकरणाचा पोलिसांनी २४ तासांत उलगडा केला.

Updated On: Feb 14, 2026 | 10:39 AM
  • मृत तरुणी मूळची गोंदिया जिल्ह्यातील; भोपाळमध्ये प्रियकरासोबत राहत होती.
  • प्रियकर विवाहित असून दोघांमध्ये सतत वाद होत होते.
  • लग्न व पैशांच्या मागणीवरून वाद वाढून गळा दाबून हत्या केल्याचा आरोप.
गोंदिया: गोंदिया येथून एक भयंकर घटना समोर आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील एक तरुणी आपल्या प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशच्या भोपाळला गेली. मात्र ती घरी परतलीच नाही. एका सेप्टिक टँकमध्ये थेट तिचा मृतदेह सापडला. अशरफी उर्फ सिया (३३ वर्षीय) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. पोलिसांनी या घटनेचा २४ तासात उलगडा केला आहे. मात्र तिच्या सोबत एवढं भयंकर का घडलं? तिची हत्या का करण्यात आली? कोणी केली तिची हत्या? काय घडलं नेमकं? जाणून घ्या सविस्तर.

काय घडलं नेमकं?

मध्य प्रदेशातील भोपाळच्या निशातपुरा परिसरातील एका रिकाम्या प्लॉटमध्ये बांधलेल्या सेप्टिक टँकमध्ये एका तरुणीचा मृतदेह सापडला. गुरुवारी संध्याकाळी मुलं खेळात असताना त्यांना टँकमधून दुर्गंध येऊ लागला. त्यांनी ही बाब घरच्यांनी सांगितली. पाहणी करताना टँकमध्ये लोखंडी पेटी तरंगताना दिसली. याची माहिती तत्काळ पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन तपास केला असता पेटीत मृतदेह सापडून आला. मृतदेह इतका कुजलेला होता की शरीरावरील जखमा स्पष्ट दिसत नव्हत्या. पण तिच्या हातावरील ‘दीपक’ नावाचा टॅटू आणि जन्मतारखेच्या आधारे तिची ओळख पटली. ही घटना 12 फेब्रुवारीला संध्याकाळच्या सुमारास उघडकीस आली. सिया ही मूळची महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्यातील आहे. पोलिसांनी या घटनेच्या तपासाला सुरुवात केली. तेव्हा भयंकर समोर आलं.

इंस्टाग्रामवरून मैत्री आणि…

सिया आणि समीरची ओळख वर्षभरापूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून झाली. सुरुवातीला त्यांची मैत्री झाली मात्र काही काळानंतर या नात्याचं रूपांतर प्रेमसंबंधात झाले. सियाने समीरसाठी आपले घर सोडले. ती महाराष्ट्रातून थेट भोपाळला जाऊन तिचा प्रियकर समीरसोबत राहू लागली. मात्र ज्या समीरसोबत ती आयुष्य एकत्र जगण्याचं स्वप्न पाहत होती. तो विवाहित होता, एव्हडेच नाही तर तो दोन मुलांचा बापही होता. सिया कमला नगर येथील त्याच्या घरी राहू लागली, मात्र त्यांच्यात रोज वाद होत होते. समीरची पत्नी आणि सिया या दोघात वारंवार भांडण होत होते. समीरने सियापासून अनेक गोष्टी लपवल्यामुळे त्यांच्यातील तणाव वाढत गेला.

लग्नाला समीरचा नकार

सिया सतत समीरला लग्न करण्यास म्हणत होती. मात्र समीरने लग्न करण्यास नकार दिला. यावर समीरने पाच लाख रुपयांची मागणी केली आणि कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली असे सांगितले जात आहे. परिस्थिती तणावपूर्ण होऊ लागल्याने तणाव वाढत गेला. यामुळे समीरची पत्नी आपल्या माहेरी निघून गेली.

लोखंडी पेटिट टाकला मृतदेह

सोमवारी संध्याकाळी सिया आणि समीर यांच्यात मोठा वाद झाला. याच वादात समीरने रागाच्या भरात सियाचा गळा दाबला. त्यानंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी त्याने आपल्या भाऊ, आई आणि बहिणीच्या मदतीने तिचा मृतदेह लोखंडी पेटिट बंद करून रात्री उशिरा घराजवळील रिकाम्या प्लॉटमधील सेप्टिक टँकमध्ये टाकला.

सियाचे तीन वेळा लग्न

प्राथमिक तपासात सियाचा गळा दाबून हत्या केल्याचा संशय आहे. फॉरेन्सिक आणि शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार. आरोपी समीर हा सध्या फरार असून पोलिसांनी त्याचा भाऊ, आई आणि बहिणीला अटक केली आहे. समीरच्या पत्नीचीही चौकशी केली जाणार आहे. सियाचे यापूर्वी महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये तीन वेळा लग्न झाले होते, अशी माहिती पोलीस सूत्रांकडून समोर आली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणी कोण होती?

    Ans: गोंदिया जिल्ह्यातील ३३ वर्षीय महिला, जी प्रियकरासोबत राहत होती.

  • Que: हत्येचे कारण काय सांगितले जाते?

    Ans: लग्नासाठी दबाव, पैशांची मागणी आणि सततचे वाद.

  • Que: मृतदेह कसा सापडला?

    Ans: सेप्टिक टँकमध्ये लोखंडी पेटीत कुजलेल्या अवस्थेत.

Feb 14, 2026 | 10:36 AM
