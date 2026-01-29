Shukra Uday 2026: नोकरी, व्यवसाय आणि धनलाभासाठी शुभ काळ, 1 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

1 फेब्रुवारी रोजी शुक्र ग्रहाचा उद्य होणार आहे. तो 12 ऑक्टोबरपर्यंत याच स्थितीत राहील. ज्योतिषांच्या मते, शुक्र ग्रहाला आनंद, कला, समृद्धी, प्रेम आणि सौंदर्याचे प्रतीक मानले जाते. त्यांच्या प्रभावामुळे व्यक्तीचे भौतिक सुख वाढते. शिवाय, कुंडलीत शुक्राचे स्थान मजबूत होऊन व्यक्तीचा प्रभाव वाढवते. शुक्राचे या संक्रमणाचा 12 राशीच्या लोकांवर परिणाम करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार मकर राशीत शुक्राचे संक्रमण काही राशींच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळणार आहे. शिवाय, त्यांना करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ, प्रेमसंबंध आणि कौटुंबिक आनंदात सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात. 1 फेब्रुवारीपासून शुक्र उद्यचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
वृषभ राशीसाठी शुक्राचा उदय फायदेशीर राहील. कारण तुमची सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. तुम्हाला देशांतर्गत आणि परदेशातून पाठिंबा मिळेल. एखाद्या मोठ्या व्यवसाय करारामुळे तुम्हाला नफा होईल. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या आत्मविश्वासू आणि संतुलित राहाल. परराष्ट्र व्यवहारांशी संबंधित सर्व कामे वेळेवर पूर्ण होतील. गुंतवणुकीतून नफा मिळाल्यानंतर तुम्ही काही जमीन खरेदी कराल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील आणि नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. अविवाहितांना त्यांच्या आयुष्यात इच्छित जोडीदार येऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रेमविवाह होण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. तुम्हाला इच्छित नोकरी मिळण्याची चांगली शक्यता आहे. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल.
मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस भरभराटीचा राहील. या काळात नवोपक्रम करण्याचा प्रयत्न कराल. हा काळ मीन राशीच्या राशींसाठी सामाजिक आणि वैयक्तिकरित्या संतुलन आणि यश दर्शवितो. तुमचा सामाजिक दर्जा आणि आदर वाढेल. तुमच्या कलात्मक कौशल्यांमध्ये सुधारणा होईल आणि तुम्हाला एक नवीन ओळख मिळेल. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. तुम्हाला परदेशी प्रकल्पांशी संबंधित संधी देखील मिळू शकतात. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा शुक्र ग्रह सूर्याच्या जवळून दूर होऊन पुन्हा आकाशात स्पष्टपणे दिसू लागतो, तेव्हा त्याला शुक्र उदय म्हणतात. या अवस्थेत शुक्राची शुभ फळे वाढतात
Ans: शुक्र उद्य 1 फेब्रुवारीपासून होणार आहे
Ans: शुक्र उद्याचा वृषभ, तूळ आणि मीन राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे