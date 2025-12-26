Zodiac Sign: सिद्धि योगामुळे वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

आज शुक्रवार, 26 डिसेंबरचा दिवस आहे. आजचा दिवस देवी लक्ष्मीला समर्पित आहे. षष्ठी आणि त्यानंतर सप्तमी आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र कुंभ राशीतून मीन राशीत संक्रमण करणार आहे. ज्यामुळे तो सूर्यापासून तिसरा घर बनेल. त्यामुळे वरिष्ठ योग राहणार आहे. गुरु आणि चंद्र यांच्यामध्ये नवम पंचम योग तयार होणार आहे. शिवाय, शुक्र आणि सूर्य यांच्या युतीमुळे शुक्रादित्य योग तयार होणार आहे. सिद्धी योगाचा फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहणार आहे. आज तुम्हाला आर्थिक लाभ होऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी आजचा दिवस अनुकूल राहणार आहे. तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. तुम्हाला एक नवीन संधी मिळेल. तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांशी चांगले संबंध राखाल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून काही मदत आणि फायदे मिळू शकतात. तुम्ही एखाद्या मित्रालाही भेटू शकता.
कर्क राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. यावेळी तुम्हाला नशिबाची चांगली साथ मिळेल. उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ होईल. तुम्हाला कुठूनतरी अनपेक्षित नफा देखील मिळू शकतो. तुम्ही भूतकाळात केलेल्या कोणत्याही गुंतवणुकीचाही फायदा होईल. शिक्षण क्षेत्रात तुम्हाला यश मिळेल. तुमच्या काही योजना यशस्वी होऊ शकतात. तुम्ही जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवू शकतात.
सिंह राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. विविध क्षेत्रांमधून तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून आणि मोठ्या भावाकडून सहकार्य मिळेल. तुमच्या सासरच्या लोकांकडूनही लाभ होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या इच्छेच्या पूर्ततेमुळे आनंद मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला आदर आणि प्रोत्साहन मिळू शकेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून आदर आणि प्रोत्साहन मिळू शकते.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. कामावर तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. तुमचे प्रतिस्पर्धी तुमच्या यशाचा गुप्तपणे हेवा करतील. तुमच्या कुटुंबाकडूनही तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला जवळच्या नातेवाईकाला भेटण्याची संधी देखील मिळू शकेल. तुमची नियोजित काम वेळेवर पूर्ण होतील.
कुंभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला एखाद्या जुन्या ओळखीच्या किंवा मित्राकडून पाठिंबा मिळू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमचा दिवस अनुकूल राहील. मित्र आणि नातेवाईकांशी तुमची भेट होऊ शकते. कोर्ट केसेसमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. वाहन आणि इतर सुखसोयी मिळवण्याची संधी देखील मिळेल. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)