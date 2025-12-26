Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Zodiac Sign: सिद्धि योगामुळे वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

आज शुक्रवार, 26 डिसेंबर. आज मार्गशीर्ष महिन्याच्या षष्ठी नंतर सप्तमी तिथी आहे. चंद्र कुंभ राशीतून मीन राशीत संक्रमण करणार आहे. यामुळे या दिवशी काही शुभ योग तयार होणार आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 08:25 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज शुक्रवार, 26 डिसेंबरचा दिवस आहे. आजचा दिवस देवी लक्ष्मीला समर्पित आहे. षष्ठी आणि त्यानंतर सप्तमी आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र कुंभ राशीतून मीन राशीत संक्रमण करणार आहे. ज्यामुळे तो सूर्यापासून तिसरा घर बनेल. त्यामुळे वरिष्ठ योग राहणार आहे. गुरु आणि चंद्र यांच्यामध्ये नवम पंचम योग तयार होणार आहे. शिवाय, शुक्र आणि सूर्य यांच्या युतीमुळे शुक्रादित्य योग तयार होणार आहे. सिद्धी योगाचा फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहणार आहे. आज तुम्हाला आर्थिक लाभ होऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी आजचा दिवस अनुकूल राहणार आहे. तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. तुम्हाला एक नवीन संधी मिळेल. तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांशी चांगले संबंध राखाल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून काही मदत आणि फायदे मिळू शकतात. तुम्ही एखाद्या मित्रालाही भेटू शकता.

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. यावेळी तुम्हाला नशिबाची चांगली साथ मिळेल. उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ होईल. तुम्हाला कुठूनतरी अनपेक्षित नफा देखील मिळू शकतो. तुम्ही भूतकाळात केलेल्या कोणत्याही गुंतवणुकीचाही फायदा होईल. शिक्षण क्षेत्रात तुम्हाला यश मिळेल. तुमच्या काही योजना यशस्वी होऊ शकतात. तुम्ही जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवू शकतात.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. विविध क्षेत्रांमधून तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून आणि मोठ्या भावाकडून सहकार्य मिळेल. तुमच्या सासरच्या लोकांकडूनही लाभ होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या इच्छेच्या पूर्ततेमुळे आनंद मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला आदर आणि प्रोत्साहन मिळू शकेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून आदर आणि प्रोत्साहन मिळू शकते.

Shukravar Vrat 2025: वर्षाच्या शेवटच्या शुक्रवारी तयार होत आहे ‘हा’ दुर्मिळ योग, शुक्रवारी कशी करावी पूजा पद्धत आणि महत्त्व

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. कामावर तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. तुमचे प्रतिस्पर्धी तुमच्या यशाचा गुप्तपणे हेवा करतील. तुमच्या कुटुंबाकडूनही तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला जवळच्या नातेवाईकाला भेटण्याची संधी देखील मिळू शकेल. तुमची नियोजित काम वेळेवर पूर्ण होतील.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला एखाद्या जुन्या ओळखीच्या किंवा मित्राकडून पाठिंबा मिळू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमचा दिवस अनुकूल राहील. मित्र आणि नातेवाईकांशी तुमची भेट होऊ शकते. कोर्ट केसेसमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. वाहन आणि इतर सुखसोयी मिळवण्याची संधी देखील मिळेल. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Siddhi yoga people of this zodiac sign will get the expected luck

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 08:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी
1

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ
2

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र
3

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश
4

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

Jan 19, 2026 | 06:37 PM
‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

Jan 19, 2026 | 06:35 PM
IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

Jan 19, 2026 | 06:32 PM
Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

Jan 19, 2026 | 06:27 PM
Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड

Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड

Jan 19, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM