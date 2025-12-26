Shukravar Vrat 2025: वर्षाच्या शेवटच्या शुक्रवारी तयार होत आहे ‘हा’ दुर्मिळ योग, शुक्रवारी कशी करावी पूजा पद्धत आणि महत्त्व

या वर्षातील शेवटचा शुक्रवार 26 डिसेंबर रोजी आहे. त्या दिवशी आदल योग तयार होत आहे. पौष महिन्याच्या शुभ पंधरवड्याच्या सहाव्या दिवशी शुक्रवारी दुपारी 1.43 वाजेपर्यंत हे व्रत असणार आहे. त्यानंतर सप्तमी तिथीची सुरुवात होणार आहे. या दिवशी सूर्य धनु राशीत असेल आणि चंद्र 27 डिसेंबर रोजी पहाटे 3.10 वाजेपर्यंत कुंभ राशीत असेल.
पंचांगानुसार, अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.1 वाजता सुरू होणार आहे आणि दुपारी 12.42 पर्यंत राहील, तर राहुकाल सकाळी 11.4 वाजता सुरू होईल आणि दुपारी 12.22 पर्यंत राहील. त्यामुळे या दिवशी आदल योग तयार होणार आहे.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, आदल योग हा एक अशुभ योग मानला जातो, ज्यामध्ये शुभ कार्य करण्यास मनाई आहे, परंतु दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे त्याची वेळ सकाळी 7.12 वाजल्यापासून सुरू होणार आहे आणि 9 वाजता समाप्त होणार आहे. हा योग संपल्यानंतर तुम्ही कोणतीही कामे करु शकता.
दरम्यान आदल योग टाळण्यासाठी शास्त्रामध्ये काही उपाय सांगण्यात आलेले आहे. ज्यामध्ये सूर्यपुत्राची योग्य पूजा करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे त्याचे आशीर्वाद राहतात आणि दुष्परिणाम देखील दूर होतात.
शुक्रवारचा दिवस देवीला समर्पित आहे. ब्रह्मवैवर्त आणि मत्स्य पुराणांमध्ये शुक्रवारच्या उपवासाचा उल्लेख आहे. या दिवशी लक्ष्मी आणि संतोषी मातेची पूजा करावी असे म्हटले आहे. असे मानले जाते की शुक्रवारचा उपवास हा वैवाहिक जीवनात सुख, शांती, संपत्ती आणि समृद्धी आणण्यासाठी पाळला जातो.
या दिवशी पूजा करण्यासाठी सकाळी लवकर उठून स्नान करा आणि स्वच्छ कपडे परिधान करा. त्यानंतर देव्हाऱ्याजवळ गंगाजल शिंपडा. लाल कापडावर देवी लक्ष्मीची मूर्ती किंवा चित्र ठेवा. दिवा लावा आणि फुले, चंदनाचा लेप, तांदूळ, कुंकू आणि मिठाई अर्पण करा. श्री सूक्त’ आणि ‘कनकधारा स्तोत्र’ पाठ करा. ‘ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसीधं श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीय नमः’ आणि ‘विष्णुप्रिया नमः’ या मंत्राचा जप केल्यानेही फायदा होतो. पूजा झाल्यानंतर देवीला कमळाची फुले अर्पण करा, लक्ष्मी चालीसा पठण करा आणि प्रसाद म्हणून खीर आणि बर्फी अर्पण करा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शुक्रवार व्रत देवी लक्ष्मी आणि शुक्र ग्रहाला समर्पित आहे. या व्रतामुळे धन, वैभव, सौभाग्य आणि वैवाहिक सुख प्राप्त होते असे मानले जाते.
Ans: हा योग आर्थिक अडचणी दूर करणे, वैवाहिक जीवनात सौहार्द वाढवणे आणि सौंदर्य, सुख-सुविधा वाढवण्यासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.
Ans: पांढरा, गुलाबी किंवा हलक्या रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते.