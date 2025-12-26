Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Shukravar Vrat 2025 Aadal Yog Upay Lakshmi Puja Vidhi Muhurat Importance

Shukravar Vrat 2025: वर्षाच्या शेवटच्या शुक्रवारी तयार होत आहे ‘हा’ दुर्मिळ योग, शुक्रवारी कशी करावी पूजा पद्धत आणि महत्त्व

या वर्षातील शेवटच्या शुक्रवारी आदल योग तयार होत आहे. हा एक अशुभ योग मानला जातो. या योगामध्ये कोणतेही शुभ कार्य केले जात नाही. शुक्रवारी लक्ष्मी देवीची पूजा कशी करावी जाणून घ्या

Updated On: Dec 26, 2025 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • आदल योग म्हणजे काय
  • शुक्रवारी तयार होणार दुर्मिळ योग
  • शुक्रवारी देवीची पूजा करण्याची पद्धत
 

या वर्षातील शेवटचा शुक्रवार 26 डिसेंबर रोजी आहे. त्या दिवशी आदल योग तयार होत आहे. पौष महिन्याच्या शुभ पंधरवड्याच्या सहाव्या दिवशी शुक्रवारी दुपारी 1.43 वाजेपर्यंत हे व्रत असणार आहे. त्यानंतर सप्तमी तिथीची सुरुवात होणार आहे. या दिवशी सूर्य धनु राशीत असेल आणि चंद्र 27 डिसेंबर रोजी पहाटे 3.10 वाजेपर्यंत कुंभ राशीत असेल.

पंचांगानुसार, अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.1 वाजता सुरू होणार आहे आणि दुपारी 12.42 पर्यंत राहील, तर राहुकाल सकाळी 11.4 वाजता सुरू होईल आणि दुपारी 12.22 पर्यंत राहील. त्यामुळे या दिवशी आदल योग तयार होणार आहे.

आदल योग कधी सुरु होणार आहे

ज्योतिषशास्त्रानुसार, आदल योग हा एक अशुभ योग मानला जातो, ज्यामध्ये शुभ कार्य करण्यास मनाई आहे, परंतु दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे त्याची वेळ सकाळी 7.12 वाजल्यापासून सुरू होणार आहे आणि 9 वाजता समाप्त होणार आहे. हा योग संपल्यानंतर तुम्ही कोणतीही कामे करु शकता.

Shakambhari Navratri 2025: काय आहे शाकंभरी नवरात्रोत्सवाची परंपरा, कधी आणि कशी झाली सुरुवात जाणून घ्या

दरम्यान आदल योग टाळण्यासाठी शास्त्रामध्ये काही उपाय सांगण्यात आलेले आहे. ज्यामध्ये सूर्यपुत्राची योग्य पूजा करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे त्याचे आशीर्वाद राहतात आणि दुष्परिणाम देखील दूर होतात.

शुक्रवारी देवीची पूजा कशी करायची

शुक्रवारचा दिवस देवीला समर्पित आहे. ब्रह्मवैवर्त आणि मत्स्य पुराणांमध्ये शुक्रवारच्या उपवासाचा उल्लेख आहे. या दिवशी लक्ष्मी आणि संतोषी मातेची पूजा करावी असे म्हटले आहे. असे मानले जाते की शुक्रवारचा उपवास हा वैवाहिक जीवनात सुख, शांती, संपत्ती आणि समृद्धी आणण्यासाठी पाळला जातो.

New Year Vastu Tips: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी करा ‘हे’ सोपे उपाय, वर्षभर मिळतील शुभ परिणाम

या दिवशी पूजा करण्यासाठी सकाळी लवकर उठून स्नान करा आणि स्वच्छ कपडे परिधान करा. त्यानंतर देव्हाऱ्याजवळ गंगाजल शिंपडा. लाल कापडावर देवी लक्ष्मीची मूर्ती किंवा चित्र ठेवा. दिवा लावा आणि फुले, चंदनाचा लेप, तांदूळ, कुंकू आणि मिठाई अर्पण करा. श्री सूक्त’ आणि ‘कनकधारा स्तोत्र’ पाठ करा. ‘ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसीधं श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीय नमः’ आणि ‘विष्णुप्रिया नमः’ या मंत्राचा जप केल्यानेही फायदा होतो. पूजा झाल्यानंतर देवीला कमळाची फुले अर्पण करा, लक्ष्मी चालीसा पठण करा आणि प्रसाद म्हणून खीर आणि बर्फी अर्पण करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्रवार व्रत म्हणजे काय?

    Ans: शुक्रवार व्रत देवी लक्ष्मी आणि शुक्र ग्रहाला समर्पित आहे. या व्रतामुळे धन, वैभव, सौभाग्य आणि वैवाहिक सुख प्राप्त होते असे मानले जाते.

  • Que: या दुर्मिळ योगाचे महत्त्व काय आहे

    Ans: हा योग आर्थिक अडचणी दूर करणे, वैवाहिक जीवनात सौहार्द वाढवणे आणि सौंदर्य, सुख-सुविधा वाढवण्यासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.

  • Que: शुक्रवारी कोणत्या रंगाचे वस्त्र घालावे?

    Ans: पांढरा, गुलाबी किंवा हलक्या रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते.

Web Title: Shukravar vrat 2025 aadal yog upay lakshmi puja vidhi muhurat importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव
1

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या
2

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा
3

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या
4

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM
नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

Jan 21, 2026 | 09:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM