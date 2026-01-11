Surya Nakshatra Parivartan: 11 जानेवारीपासून या राशींच्या जीवनात येणार सुवर्णकाळ, उत्पन्न आणि व्यवसायात होईल भरभराट

जेव्हा जेव्हा ग्रहांचा राजा सूर्य आपली राशी किंवा नक्षत्र बदलतो तेव्हा त्याचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर होतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार रविवार, 11 जानेवारी रोजी सकाळी 8.42 वाजता सूर्य उत्तराषाढा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. या नक्षत्रांमधून सूर्याचे होणारे संक्रमण काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. सूर्याच्या नक्षत्र संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी सूर्याचे नक्षत्र संक्रमण फायदेशीर राहणार आहे. यावेळी तुमच्या उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ होईल. आर्थिक स्थिती सुधारेल. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न मिळेल. नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली संधी मिळू शकते. घर खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. एखाद्या प्रयत्नात मोठे यश मिळू शकते. तुम्ही या काळात सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. तुमची मान प्रतिष्ठा आणि सन्मान वाढेल.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी सूर्याचे नक्षत्र संक्रमण शुभ असणार आहे. अचानक संपत्तीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला परदेशात नोकरी देखील मिळू शकते. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली होईल. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित फायदा होईल. कुटुंबातील वातावरण चांगले राहील. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील.
कर्क राशीच्या लोकांना या काळात त्यांच्या कारकिर्दीत लक्षणीय यश मिळेल. आर्थिक स्थिती सुधारेल. गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न मिळण्यास यश मिळेल. अडकलेले पैसे परत मिळू शकतील. ते नवीन उपक्रम सुरू करतील. मालमत्ता खरेदी करण्याची शक्यता आहे. वाहन खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न देखील पूर्ण होऊ शकते. तुमच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढू शकतात. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी सूर्याचे हे नक्षत्र संक्रमण सकारात्मक राहणार आहे. तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल. तुम्हाला काही प्रयत्नांमध्ये लक्षणीय यश मिळू शकेल. तुमच्या संपत्तीत अचानक वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेले कोणतेही काम पूर्ण होऊ शकते. परदेशात नोकरी मिळण्याचीही शुभ शक्यता आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: सूर्य जेव्हा एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला सूर्य नक्षत्र परिवर्तन म्हणतात. याचा प्रभाव सर्व 12 राशींवर पडतो, परंतु काही राशींना याचा विशेष लाभ होतो.
Ans: 11 जानेवारीपासून सूर्य नवीन नक्षत्रात प्रवेश करणार असून त्यामुळे ग्रहस्थितीत सकारात्मक बदल घडून येणार आहेत, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे.
Ans: मेष, सिंह, कन्या, धनु आणि मकर राशींच्या लोकांना या नक्षत्र परिवर्तनाचा विशेष लाभ होण्याची शक्यता आहे.