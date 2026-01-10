Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीच्या दिवशी शिवलिंगावर अर्पण करा या गोष्टी, जीवनात येईल सुख समृद्धी

मकरसंक्रांतीचा सण सनातन धर्मात ऊर्जा आणि अध्यात्माचा संगम मानला जातो. या दिवशी महादेव आणि सूर्यदेवाची प्रार्थना केल्याने जीवनातील अडचणी कमी होतात. शिवलिंगावर कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात जाणून घ्या

Updated On: Jan 10, 2026 | 10:51 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

सनातन धर्मात मकरसंक्रांतीला ऊर्जा, परिवर्तन आणि अध्यात्माचा संगम मानले जाते. यावर्षी, मकरसंक्रांतीचा पवित्र सण 14 जानेवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी सूर्य देव धनु राशी सोडून मकर राशीत प्रवेश करतो, ज्याला उत्तरायणाची सुरुवात म्हणतात.

मकरसंक्रांतीच्या दिवशी लोक सहसा फक्त सूर्य देवाची पूजा करतात आणि दान करतात. तुम्हाला माहिती आहे का की या दिवशी महादेवांची पूजा केल्याने जीवनातील सर्व त्रास दूर होऊ शकतात. मकर संक्रांतीच्या दिवशी शिवलिंगावर काही वस्तू अर्पण केल्याने ग्रहदोष शांत होतात आणि कुटुंबात सुख-समृद्धी येते, असे मानले जाते. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी शिवलिंगावर कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात ते जाणून घ्या

शिवलिंगावर या गोष्टी अर्पण करा

काळे तीळ

मकरसंक्रांतीला तिळाचे खूप महत्त्व आहे. कारण मकर राशीचे अधिपती शनिदेव आहेत, जे भगवान शिव यांचे एक महान भक्त आहेत. म्हणून, शिवलिंगावर काळे तीळ अर्पण केल्याने शनिच्या साडेसती आणि धैय्याचा प्रभाव कमी होतो आणि घरातील दारिद्र्य देखील दूर होते.

Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीला तीळगूळ का दिला जातो? काय आहे यामागील धार्मिक आणि सामाजिक कारणे

गूळ आणि गंगाजल

सूर्यदेवाला गूळ खूप आवडतो. असे म्हटले जाते की गंगाजलात मिसळलेल्या थोड्या गूळाने शिवलिंगावर अभिषेक केल्याने आत्मविश्वास वाढतो आणि समाजात आदर मिळतो. तसेच, ज्या लोकांना त्यांच्या वैवाहिक जीवनात सतत अडचणी येतात त्यांच्यासाठी हा उपाय फायदेशीर आहे.

उसाचा रस

मकरसंक्रांत हा नवीन पिकाचे स्वागत करण्याचा सण आहे. या दिवशी शिवलिंगावर उसाचा रस अर्पण केल्याने देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते. जर तुम्ही कर्जाच्या ओझ्याने दबलेले असाल तर उसाच्या रसाने स्वतःला अभिषेक केल्याने तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्यास मदत होईल.

दूध आणि मध

जर घरात कोणी बराच काळ आजारी असेल तर संक्रांतीच्या दिवशी शिवलिंगावर मध आणि दूध यांचे मिश्रण अर्पण करा. यामुळे शारीरिक त्रासातून आराम मिळतो आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा येते.

Lakshmi Narayana Yoga: धनिष्ठा नक्षत्रात तयार होणार लक्ष्मी नारायण योग, या राशीच्या लोकांना करिअर व्यवसायात मिळणार यश

तांदूळ

शिवलिंगावर तांदूळ अर्पण केल्याने भांडार धन आणि धान्याने भरलेले राहते. तांदळाचा एकही कण तुटलेला नाही याची खात्री करा.

मकरसंक्रांतीला शिवपूजा करण्याचे नियम

पूजेपूर्वी पाण्यात थोडे गंगाजल आणि काळे तीळ घालून स्नान करा.

शिवलिंगाची पूजा करताना तुमचे तोंड उत्तर किंवा पूर्व दिशेला असावे.

पूजा झाल्यानंतर ब्राह्मण किंवा कोणत्याही गरजू व्यक्तीला खिचडी आणि ब्लँकेटचे दान करा.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: मकरसंक्रांतीच्या दिवशी शिवलिंगावर पूजा करणे का शुभ मानले जाते?

    Ans: मकरसंक्रांतीला सूर्य उत्तरायण होतो, हा काळ अत्यंत शुभ मानला जातो. या दिवशी शिवलिंगावर पूजा केल्यास नकारात्मकता दूर होते आणि जीवनात सुख-शांती व समृद्धी येते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

  • Que: मकरसंक्रांतीच्या दिवशी शिवलिंगावर कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात?

    Ans: या दिवशी शिवलिंगावर पाणी, दूध, दही, मध, साखर, तीळयुक्त पाणी, बेलपत्र, धतूरा आणि पांढरी फुले अर्पण करणे शुभ मानले जाते

  • Que: शिवलिंगावर तीळ अर्पण करण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: तीळ पाप नाशक मानले जातात. मकरसंक्रांतीला शिवलिंगावर काळे तीळ किंवा तीळयुक्त पाणी अर्पण केल्यास शनि दोष कमी होतो आणि अडचणी दूर होतात, अशी श्रद्धा आहे.

