Lakshmi Narayana Yoga: धनिष्ठा नक्षत्रात तयार होणार लक्ष्मी नारायण योग, या राशीच्या लोकांना करिअर व्यवसायात मिळणार यश

जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच 31 जानेवारी रोजी बुध आणि शुक्र धनिष्ठा नक्षत्रात संक्रमण करेल आणि त्यांची युती होईल. पंचांगानुसार, बुध ग्रह सकाळी 3.27 वाजता श्रावण नक्षत्रातून निघेल आणि शुक्र दुपारी 5.41 वाजता धनिष्ठेत प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा शुक्र आणि बुध कोणत्याही राशी किंवा नक्षत्रात युती करतात तेव्हा त्याला लक्ष्मी नारायण योग म्हणतात. धनिष्ठा नक्षत्रात निर्माण झालेल्या या शुभ योगाचा काही राशीच्या लोकांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. तसेच या लोकांना करिअर आणि व्यवसायात यश मिळेल आणि त्यांना भरपूर पैसा मिळेल. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप शुभ असणार आहे. धनिष्ठा नक्षत्रात बुध आणि शुक्र यांच्यायुतीमुळे करिअरच्या नवीन संधी मिळतील. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. नवीन व्यवसाय सौदे आणि नफा मिळण्याची शक्यता. मात्र या काळात गुंतवणूक करण्यापूर्वी थोडी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर राहील. व्यावसायिकांना नवीन क्लायंट आणि प्रकल्प मिळू शकतात. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी वाढीव पाठिंबा आणि कौतुकाचा अनुभव येईल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कौटुंबिक जीवनात आनंद आणि समाधान वाढेल. आर्थिक बाबींमध्ये अचानक लाभ लाभ होण्याची शक्यता.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला यश मिळेल. तुमच्या वरिष्ठांकडून तुमची प्रशंसा होईल. तुमच्या व्यवसायात नवीन संधी आणि वाढीव नफा निर्माण होतील. गुंतवणूक किंवा भागीदारीच्या बाबतीत यश मिळण्याची शक्यता आहे. आरोग्य सामान्य राहील आणि मानसिक स्थिती चांगली राहील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.
धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर राहील. नवीन व्यवसाय योजना फायदेशीर ठरतील. कामावर पदोन्नती किंवा अतिरिक्त जबाबदाऱ्या शक्य आहेत. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. प्रवास करणे फायदेशीर ठरेल. समाजामध्ये तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. कुटुंब आणि मित्रांसोबतचे संबंध सौहार्दपूर्ण असतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: लक्ष्मी नारायण योग हा शुभ ग्रहयोग मानला जातो. जेव्हा शुक्र आणि बुध (किंवा काही परंपरांनुसार गुरु-बुध) एकमेकांशी अनुकूल स्थितीत येतात, तेव्हा हा योग तयार होतो. हा योग धन, वैभव, यश आणि समृद्धी देणारा मानला जातो.
Ans: धनिष्ठा नक्षत्रात ग्रहांची विशेष युती किंवा अनुकूल दृष्टी झाल्यास लक्ष्मी नारायण योग प्रभावी ठरतो. धनिष्ठा नक्षत्र धन, कीर्ती आणि प्रगतीशी संबंधित असल्याने या योगाचा प्रभाव अधिक शुभ मानला जातो.
Ans: लक्ष्मी नारायण योगामुळे नोकरीत प्रगती, पदोन्नतीच्या संधी, नवीन जबाबदाऱ्या आणि वरिष्ठांची साथ मिळण्याची शक्यता वाढते. मेहनतीला योग्य फळ मिळते