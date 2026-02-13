Usman Tariq Bowling action : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तान संघासाठी एक नवीन एक्स-फॅक्टर उदयास आला आहे, उस्मान तारिक. हा २८ वर्षीय फिरकी गोलंदाज त्याच्या अनोख्या गोलंदाजीने फलंदाजांना त्रास देत नाही तर त्याची जीवनकथा देखील सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. उस्मान तारिकने आतापर्यंत स्पर्धेत एक सामना खेळला आहे आणि तीन विकेट घेतल्या आहेत. त्याची गोलंदाजी भारतीय फलंदाजीसाठी एक मोठा धोका मानली जाते.
उस्मान तारिकची गोलंदाजी करण्याची पद्धत खूपच वेगळी आहे. त्याचा हात खालून स्विंग करतो, ज्याला साईड-आर्म असेही म्हणतात, आणि तो चेंडू सोडण्यापूर्वी थोडा वेळ थांबतो. यामुळे चेंडू हवेतून हळूहळू प्रवास करतो, परंतु कधीकधी तो वेग वाढवू शकतो आणि वळूही शकतो. त्याच्या कृतीमुळे फलंदाजांना पकडणे कठीण झाले आहे. तथापि, या कृतीमागे एक महत्त्वाचे कारण आहे, जे स्वतः उस्मान तारिकने उघड केले आहे. उस्मान तारिकने एका मुलाखतीत सांगितले होते की, “माझ्या दोन कोपर आहेत. माझा हात नैसर्गिकरित्या वाकतो. माझी चाचणी झाली आहे आणि मी निर्दोष ठरलो आहे. प्रत्येकाला वाटते की मी माझा हात वाकवतो. माझा हात जैविक कारणाने वाकतो.”
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, उस्मान तारिकची दुहेरी सांधे असलेली कोपर त्याला इतर गोलंदाजांपेक्षा वेगळे करते आणि तो त्याचा पुरेपूर फायदा घेतो. उस्मान तारिक पूर्वी दुबईमध्ये सेल्समन म्हणून काम करत होता. त्याची नोकरी चांगली होती, पण त्याचे क्रिकेटचे स्वप्न कायम राहिले. या काळात त्याने एमएस धोनीचा बायोपिक “एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी” पाहिला, ज्यामध्ये धोनीने तिकीट कलेक्टरची नोकरी सोडून क्रिकेटची निवड केली.
या चित्रपटापासून प्रेरित होऊन, उस्मानने नोकरी सोडली आणि पाकिस्तानला परतला. त्याने त्याच्या खेळावर कठोर परिश्रम केले आणि आता तो पाकिस्तानचा एक प्रमुख खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. उस्मान तारिकने वयाच्या २७ व्या वर्षी पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्याने आतापर्यंत पाकिस्तानकडून चार टी-२० सामने खेळले आहेत. या काळात त्याने ५.९३ च्या इकॉनॉमी रेटने ११ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने एकदा एका डावात चार विकेट्सही घेतल्या आहेत.
