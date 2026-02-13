Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ajit Pawar Accident : जीवघेण्या विमान कंपनीवर कारवाई का नको? रोहित पवारांनी उपस्थित केला सवाल

आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूवर संशय व्यक्त करुन घातपाताची शक्यता वर्तवली आहे. याबाबत त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेकदा त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 12:55 PM
आमदार रोहित पवार यांची VSR विमान कंपनीवर कारवाईची मागणी केली (फोटो - सोशल मीडिया)

  • आमदार रोहित पवार यांची एक्स पोस्ट
  • अजित पवारांच्या अपघातावर संशय
  • विमान कंपनीवर कारवाई का नाही – राऊत
Rohit Pawar Tweet : पुणे : दिवंगत नेते अजित पवारांचे बारामती विमान अपघातामध्ये निधन झाले. .यामुळे विमानांची सुरक्षा, वैमानिकांचे संतुलन असे अनेक मुद्दे चर्चेमध्ये आले आहेत. (Ajit Pawar Plane Crash) आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूवर संशय व्यक्त करुन घातपाताची शक्यता वर्तवली आहे. याबाबत त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेकदा त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. यानंतर आता रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी एक्स पोस्ट करुन विमान कंपनीवर कारवाई का नाही करत असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवारांच्या अपघाताबाबत संशय घेत विमान कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी केली. या संदर्भात सोशल मीडिया पोस्ट केली. रोहित पवार यांनी लिहिले आहे की, “निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला ब्लॅक लीस्ट केलं जातं.. चुकीचं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला बडतर्फ केलं जातं, मग जीवघेणी सेवा देणाऱ्या विमान कंपनीवर कारवाई का नको? हाच न्याय VSR कंपनीलाही लावून आतापर्यंत गुन्हा दाखल करून कंपनीला टाळंही लावायला पाहिजे होतं. पण तसं होताना का दिसत नाही, हे न समजणार कोडं आहे.. की कंपनीचा मालक आणि पार्टनर यांचं एवढं वजन आहे का, ज्यामुळं सरकारही त्यांच्यावर कारवाईला घाबरतं? “असा प्रश्न रोहित पवारांनी विचारला आहे.

हे देखील वाचा : “तुमच्या सारख्या गद्दारांपेक्षा ते निष्ठावंत…; मुस्लीम महापौरवरुन टीका करणाऱ्या शिदेंवर संजय राऊतांचा घणाघात

पुढे त्यांनी लिहिले आहे की, “देशातील अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती, सेलिब्रिटी, सर्वपक्षीय राजकीय नेते या VSR कंपनीची सेवा घेत असतील तर त्यांचा आणि पायलटसह अन्य कर्मचाऱ्यांचाही जीव तेवढाच महत्त्वाचा नाही का? त्यामुळं माझी सरकारला विनंती आहे की, तातडीने या कंपनीवर कारवाई करून तिच्या देशातील सेवेला बंदी घालावी,” अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.

हे देखील वाचा : अजितदादांना मुद्दामून सहीसाठी थांबवून ठेवण्यात आला अन् विमान प्रवास; रोहित पवारांचा मोठा संशय

त्याचबरोबर रोहित पवार यांनी अहमदाबाद अपघाताचा दाखला देत बारामतीच्या अपघातावर भाष्य केले. रोहित पवारांनी लिहिले आहे की, अहमदाबाद विमान अपघातातात पायलटनेच फ्यूल स्विच बंद केल्याची बातमी बघता, अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत व्यक्त केलेला संशय अधिक बळावला. बारामती अपघाताबाबत देखील यादृष्टीने तपास होऊन पायलटवर कोणाचा दबाव होता का ? याबाबत कसून, सखोल आणि निष्पक्ष तपास झालाच पाहिजे, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी दिली आहे.

Published On: Feb 13, 2026 | 12:55 PM

Topics:  

