सावधान! ‘इथे’ वाढतोय धोकादायक विषाणू, शरीरातील ‘ही’ लक्षणे वेळीच ओळखा, अन्यथा गमवाल जीव

बहुदा गोवर हे लहान मुलांना होते असं म्हणतात पण बरेचदा मोठ्या माणसांनादेखील गोवर होते. मात्र अनेकदा गोवरचे संकेत आपल्याला कळत नाही. चला गोवरच्या काही सामान्य लक्षणांचा शोध घेऊया.
आता Measles चा भयानक कहर, 124 लोकांना बाधा; काय आहे मिसिल्स आजार, कसा करावा उपाय
गोवरची मुख्य लक्षणे
जास्त ताप हे गोवरच्या मुख्य लक्षणांपैकी एक असू शकते. शिवाय, जर तुम्हाला श्वसनाची लक्षणे जाणवत असतील तर तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. जर तुम्हाला सतत कोरडा खोकला किंवा नाक वाहत असेल तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा आणि स्वतःची चाचणी घ्यावी, अन्यथा तुम्हाला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.
गोवर रोखण्यासाठीही क्वारंटाईन सेंटर उभारा; टास्क फोर्सचे आदेश
दुर्लक्ष करू नका
लालसरपणा आणि पाणी येणे, किंवा डोळ्यांच्या बुबुळाच्या पुढील भागाचा होणारा दाह हे देखील गोवर दर्शवू शकते. तुमच्या माहितीसाठी, गोवरने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना तोंडात पुरळ किंवा गालाच्या आतील बाजूस लहान पांढरे ठिपके येऊ शकतात. तसेच, हे लक्षात ठेवा की ताप आल्यानंतर सुमारे ३-५ दिवसांनी, चेहऱ्यावर आणि मानेवर पुरळ येऊ शकते आणि खाली पसरू शकते.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, संसर्ग झाल्यानंतर ७ ते १४ दिवसांनी गोवरची लक्षणे दिसून येतात. सतत थकवा, घसा खवखवणे आणि भूक न लागणे ही देखील गोवरची लक्षणे असू शकतात. हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की जर तुम्हाला ही सर्व लक्षणे एकाच वेळी जाणवत असतील तर तुम्हाला हे माहीत असले पाहिजे की तुमच्या शरीरात काहीतरी गडबड आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.