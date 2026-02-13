Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
चॉकलेट-फुलांपेक्षा मोठं प्रेझेंट; यंदा ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला जोडीदाराला द्या सुरक्षित भविष्याची भेट

व्हॅलेंटाईन डे म्हटलं की फुले, चॉकलेट आणि सरप्राईज गिफ्ट्स आठवतात. पण यंदा जोडीदाराला दीर्घकाळ उपयोगी पडेल अशी आर्थिक स्थिरतेची भेट द्या. सुरक्षित भविष्य आणि तणावमुक्त आयुष्य हेच खरं प्रेमाचं प्रतीक ठरू शकतं.

Updated On: Feb 13, 2026 | 01:04 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • व्हॅलेंटाईन डे निमित्त अनेक जोडपे आपल्या पार्टनरला चॉकलेट, फुलं अशा भेटवस्तू देतात.
  • पण नेहमी तेच तेच काय तर यंदा जोडीदाराला काही उपयोगाची भेट द्या.
  • टर्म इन्शुरन्स आणि आरोग्य विमा यांसारखी साधने जोडीदाराला अनपेक्षित परिस्थितीत आर्थिक आधार देतात.
व्हॅलेंटाईन डे हा आपल्या जोडीदारांबद्दल प्रेम साजरे करण्याचा आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा काळ आहे. चॉकलेट आणि फुले ही पारंपारिक भेटवस्तू असली तरी, तुमच्या जोडीदाराला आर्थिक स्थिरता यासारखे दीर्घकालीन फायदे देणारे काहीतरी देण्याचा विचार का करू नये? तणावमुक्त जीवन आणि निरोगी नातेसंबंधासाठी आर्थिक सुरक्षितता आवश्यक आहे. या व्हॅलेंटाईन डेला, तुमच्या जोडीदाराला त्यांची आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी खालीलपैकी एक आर्थिक उत्पादन भेट देण्याचा विचार करा.

टर्म इन्शुरन्स

हे सर्वांत महत्त्वाचे कवच आहे, जे तुमच्या आकस्मिक निधनानंतर कुटुंबाला आर्थिक मदत करते.

आरोग्य विमा

जोडीदाराला आणि स्वतःला स्वतंत्र किंवा फॅमिली फ्लोटर आरोग्य विमा द्या, जेणेकरून आजारपणात बचत संपणार नाही.

आर्थिक साक्षरता आणि नियोजन

घरगुती खर्चाचे,बचतीचे आणि गुंतवणुकीचे नियोजन जोडीदारासोबत मिळून करा. आर्थिक निर्णय पारदर्शक ठेवा.

नॉमिनी अपडेट करा

बँक खाती, मुदत ठेवी (एफडी), शेअर बाजार, पीपीएफ (पीपीएफ) आणि मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये जोडीदाराचे नाव नॉमिनी म्हणून नोंदवा.

संयुक्त मालमत्ता
घर किंवा मालमत्ता खरेदी करताना ती संयुक्त नावाने घेण्याचा विचार करा.

आर्थिक साक्षरता
जोडीदाराला आर्थिक उत्पादने (गुंतवणूक, विमा) समजून घेण्यास मदत करा, जेणेकरून ते योग्य निर्णय घेऊ शकतील.

भविष्यातील उद्दिष्टे
निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण आणि इतर मोठ्या खर्चासाठी एकत्रितपणे गुंतवणूक करा.

बचत खाते
बचत खाते हे तुमच्या जोडीदाराला आर्थिक स्थिरता निर्माण करण्यास मदत करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. ते पैसे वाचवण्यासाठी आणि व्याज मिळविण्यासाठी एक सुरक्षित आणि सुरक्षित ठिकाण प्रदान करते. ते तुमच्या जोडीदाराला सुट्टी किंवा घरासाठी डाउन पेमेंटसारख्या विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी पैसे वाचवण्यास देखील मदत करू शकते.

निवृत्ती निधी
निवृत्ती खूप दूरची वाटू शकते, पण त्यासाठी बचत सुरू करणे कधीही लवकर नसते. निवृत्ती निधी तुमच्या जोडीदाराला त्यांच्या सुवर्णकाळात आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करू शकतो. व्हॅलेंटाईन डे भेट म्हणून, तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला ४०१ (के) किंवा वैयक्तिक निवृत्ती खाते (आयआरए) सारखे निवृत्ती खाते उघडण्यास मदत करू शकता.

Published On: Feb 13, 2026 | 01:00 PM

