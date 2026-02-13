चॉकलेट-फुलांपेक्षा मोठं प्रेझेंट; यंदा ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला जोडीदाराला द्या सुरक्षित भविष्याची भेट

स्टेटस नाही, दिखावा नाही! Gen Z ला भावतंय ‘क्वाईट डेटिंग’; नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या नवा ट्रेंड
टर्म इन्शुरन्स
हे सर्वांत महत्त्वाचे कवच आहे, जे तुमच्या आकस्मिक निधनानंतर कुटुंबाला आर्थिक मदत करते.
आरोग्य विमा
जोडीदाराला आणि स्वतःला स्वतंत्र किंवा फॅमिली फ्लोटर आरोग्य विमा द्या, जेणेकरून आजारपणात बचत संपणार नाही.
आर्थिक साक्षरता आणि नियोजन
घरगुती खर्चाचे,बचतीचे आणि गुंतवणुकीचे नियोजन जोडीदारासोबत मिळून करा. आर्थिक निर्णय पारदर्शक ठेवा.
नॉमिनी अपडेट करा
बँक खाती, मुदत ठेवी (एफडी), शेअर बाजार, पीपीएफ (पीपीएफ) आणि मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये जोडीदाराचे नाव नॉमिनी म्हणून नोंदवा.
संयुक्त मालमत्ता
घर किंवा मालमत्ता खरेदी करताना ती संयुक्त नावाने घेण्याचा विचार करा.
आर्थिक साक्षरता
जोडीदाराला आर्थिक उत्पादने (गुंतवणूक, विमा) समजून घेण्यास मदत करा, जेणेकरून ते योग्य निर्णय घेऊ शकतील.
भविष्यातील उद्दिष्टे
निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण आणि इतर मोठ्या खर्चासाठी एकत्रितपणे गुंतवणूक करा.
बचत खाते
बचत खाते हे तुमच्या जोडीदाराला आर्थिक स्थिरता निर्माण करण्यास मदत करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. ते पैसे वाचवण्यासाठी आणि व्याज मिळविण्यासाठी एक सुरक्षित आणि सुरक्षित ठिकाण प्रदान करते. ते तुमच्या जोडीदाराला सुट्टी किंवा घरासाठी डाउन पेमेंटसारख्या विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी पैसे वाचवण्यास देखील मदत करू शकते.
निवृत्ती निधी
निवृत्ती खूप दूरची वाटू शकते, पण त्यासाठी बचत सुरू करणे कधीही लवकर नसते. निवृत्ती निधी तुमच्या जोडीदाराला त्यांच्या सुवर्णकाळात आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करू शकतो. व्हॅलेंटाईन डे भेट म्हणून, तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला ४०१ (के) किंवा वैयक्तिक निवृत्ती खाते (आयआरए) सारखे निवृत्ती खाते उघडण्यास मदत करू शकता.