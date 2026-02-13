Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Nothing Limited Time Offers Users Can Buy Cmf Buds 2 For Rupees 99 Only Know In Details Tech News Marathi

Nothing घेऊन आला सर्वात भारी ऑफर! केवळ 99 रुपयांत मिळणार CMF Buds 2, अशी डील पुन्हा मिळणार नाही…

Nothing CMF Buds 2 offer: नवीन स्टोअर ओपनिंगच्या निमित्ताने नथिंग एक खास ऑफर घेऊन आला आहे. कंपनीची ही ऑफर CMF Buds 2 साठी असणार आहे. हजारो रुपयांचे ईअरबड्स आता केवळ 99 रुपयांत खरेदी केले जाऊ शकतात.

Updated On: Feb 13, 2026 | 01:00 PM
Nothing घेऊन आला सर्वात भारी ऑफर! केवळ 99 रुपयांत मिळणार CMF Buds 2, अशी डील पुन्हा मिळणार नाही...

Nothing घेऊन आला सर्वात भारी ऑफर! केवळ 99 रुपयांत मिळणार CMF Buds 2, अशी डील पुन्हा मिळणार नाही...

Follow Us:
Follow Us:
  • टेक लव्हर्ससाठी गुड न्यूज! 99 रुपयांत CMF Buds 2 खरेदीची संधी
  • इतक्या स्वस्तात इअरबड्स? Nothing चा CMF Buds 2 ऑफर चर्चेत
  • Nothing कडून मेगा सरप्राईज!
लोकप्रिय टेक आणि स्मार्टफोन कंपनी नथिंग भारतात त्यांचे नवीन ऑफलाइन रिटेल स्टोअर सुरु करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी कंपनीने तयारी देखील सुरु केली आहे. उद्या म्हणजेच 14 फेब्रुवारी रोजी नथिंग कंपनीचे पहिले फ्लॅगशिप स्टोअर 14 फेब्रुवारी रोजी बंगळुरुमध्ये ओपन केले जाणार आहे. यानिमित्ताने कंपनीने लिमिटेड इन-स्टोर ऑफरची घोषणा केली आहे. या ऑफरअंतर्गत ग्राहक CMF Buds 2 केवळ 99 रुपयांत खरेदी करू शकणार आहेत. नथिंगने घोषणा केली आहे की, ही ऑफर केवळ भारतातील नवीन स्टोअरमधून खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी उपलब्ध असणार आहे.

Honor X6d: स्मार्टफोनचे बजेट सेगमेंट हादरले! पावरफुल बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरसह नव्या डिव्हाईसची एंट्री, किंमत खिशाला परवडणारी

नथिंगची 99 रुपयांची अनोखी ऑफर

नथिंगने बंगळुरुमध्ये त्यांचे पहिले स्टोअर ओपन करण्याच्या घोषणेसह नव्या ऑफरची घोषणा केली आहे. ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहे. ही ऑफर स्टोअर उघडण्याच्या आधी 99 मिनिटांसाठी सुरु असणार आहे. वेळ संपल्यानंतर CMF Buds 2 ची किंमत पुन्हा 2,299 रुपये होणार आहे. Nothing ने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, ते त्यांच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर किंवा इतर रिटेल स्टोअर्स उघडताना ही ऑफर परत आणणार नाही. 99 रुपयांच्या किंमतीत CMF Buds 2 खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना वेळेवर स्टोअरमध्ये पोहोचावे लागणार आहे. ही ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहे. नथिंगचे नवीन स्टोअर सकाळी 9 वाजता ओपन होणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला लांब रांगेत उभे राहावे लागू शकते. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

स्मार्टफोनसह फ्री ऑडियो प्रोडक्ट

नथिंगने या खास प्रसंगी स्मार्टफोन ग्राहकांसाठी बंडल ऑफर देखील सादर केल्या आहेत. Nothing Phone (3) स्मार्टफोन स्टोअरमधून खरेदी केल्यास Nothing Ear (a) मोफत मिळणार आहे. या ईयरबड्सची किंमत 5,999 रुपये आहे. यासोबतच Nothing Phone (3a) आणि Phone (3a) Pro स्मार्टफोनसह CMF Buds 2 फ्री मिळणार आहेत. कंपनी CMF Phone (3a) Lite आणि CMF Phone 2 Pro सह सीएमएफ बड्स 2 ऑफर करत आहे. स्टोर ओपनिंगदरम्यान खरेदी केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रोडक्ट्सवर 3 महिन्यांची अतिरिक्त वॉरंटी देखील मिळणार आहे.

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु आहेत टॉप-क्लास ईव्हेंट्स… प्लेअर्सना मिळणार ईवो गन स्किन आणि आऊटफिट्ससह बरंच काही

कुठे ओपन होणार नथिंगचे पहिले स्टोअर?

नथिंगचे पहिला स्टोअर 660/1, 100 फीट रोड, 1st स्टेज, इंदिरानगर, बेंगलुरु, कर्नाटकमध्ये ओपन होणार आहे. नथिंगचे नवीन स्टोअर सकाळी 9 वाजता ओपन होणार आहे. याच निमित्ताने कंपनीने नवीन ऑफरची घोषणा केली आहे.

Web Title: Nothing limited time offers users can buy cmf buds 2 for rupees 99 only know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 01:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Honor X6d: स्मार्टफोनचे बजेट सेगमेंट हादरले! पावरफुल बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरसह नव्या डिव्हाईसची एंट्री, किंमत खिशाला परवडणारी
1

Honor X6d: स्मार्टफोनचे बजेट सेगमेंट हादरले! पावरफुल बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरसह नव्या डिव्हाईसची एंट्री, किंमत खिशाला परवडणारी

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु आहेत टॉप-क्लास ईव्हेंट्स… प्लेअर्सना मिळणार ईवो गन स्किन आणि आऊटफिट्ससह बरंच काही
2

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु आहेत टॉप-क्लास ईव्हेंट्स… प्लेअर्सना मिळणार ईवो गन स्किन आणि आऊटफिट्ससह बरंच काही

धोक्याची घंटा! AI मुळे नोकरीचे संकट किती मोठे? भविष्यात काय असेल परिस्थिती आणि त्यावर उपाय, वाचा एका क्लिकवर
3

धोक्याची घंटा! AI मुळे नोकरीचे संकट किती मोठे? भविष्यात काय असेल परिस्थिती आणि त्यावर उपाय, वाचा एका क्लिकवर

Mobile Charging Tips: चार्जिंगशी संबंधित ‘ही’ एक चूक तुमचा फोन करू शकते खराब, आजच बदला तुमची सवय; अन्यथा होईल मोठे नुकसान
4

Mobile Charging Tips: चार्जिंगशी संबंधित ‘ही’ एक चूक तुमचा फोन करू शकते खराब, आजच बदला तुमची सवय; अन्यथा होईल मोठे नुकसान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nothing घेऊन आला सर्वात भारी ऑफर! केवळ 99 रुपयांत मिळणार CMF Buds 2, अशी डील पुन्हा मिळणार नाही…

Nothing घेऊन आला सर्वात भारी ऑफर! केवळ 99 रुपयांत मिळणार CMF Buds 2, अशी डील पुन्हा मिळणार नाही…

Feb 13, 2026 | 01:00 PM
चॉकलेट-फुलांपेक्षा मोठी भेट; यंदा ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला जोडीदाराला द्या आर्थिक स्थैर्याची भेट

चॉकलेट-फुलांपेक्षा मोठी भेट; यंदा ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला जोडीदाराला द्या आर्थिक स्थैर्याची भेट

Feb 13, 2026 | 01:00 PM
India-France Defence Deal: भारतची फ्रान्ससोबत भक्कम भागीदारी; हवाई आणि सागरी सुरक्षेत घेणार मोठी झेप

India-France Defence Deal: भारतची फ्रान्ससोबत भक्कम भागीदारी; हवाई आणि सागरी सुरक्षेत घेणार मोठी झेप

Feb 13, 2026 | 12:55 PM
Ajit Pawar Accident : जीवघेण्या विमान कंपनीवर कारवाई का नको? रोहित पवारांनी उपस्थित केला सवाल

Ajit Pawar Accident : जीवघेण्या विमान कंपनीवर कारवाई का नको? रोहित पवारांनी उपस्थित केला सवाल

Feb 13, 2026 | 12:55 PM
सावधान! ‘इथे’ वाढतोय धोकादायक विषाणू, शरीरातील ‘ही’ लक्षणे वेळीच ओळखा, अन्यथा गमवाल जीव

सावधान! ‘इथे’ वाढतोय धोकादायक विषाणू, शरीरातील ‘ही’ लक्षणे वेळीच ओळखा, अन्यथा गमवाल जीव

Feb 13, 2026 | 12:50 PM
Don’t Be Shy लंडनमध्ये चर्चेचा विषय; आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र, महिला-केंद्रित कथेला जागतिक व्यासपीठ

Don’t Be Shy लंडनमध्ये चर्चेचा विषय; आलिया भट्ट आणि निखिल मधोक एकत्र, महिला-केंद्रित कथेला जागतिक व्यासपीठ

Feb 13, 2026 | 12:49 PM
जडेजा आणि जयस्वालकडे दुर्लक्ष! हा खेळाडू IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा बनू शकतो नवा कर्णधार

जडेजा आणि जयस्वालकडे दुर्लक्ष! हा खेळाडू IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा बनू शकतो नवा कर्णधार

Feb 13, 2026 | 12:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM