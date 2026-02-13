Nothing घेऊन आला सर्वात भारी ऑफर! केवळ 99 रुपयांत मिळणार CMF Buds 2, अशी डील पुन्हा मिळणार नाही...

Honor X6d: स्मार्टफोनचे बजेट सेगमेंट हादरले! पावरफुल बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरसह नव्या डिव्हाईसची एंट्री, किंमत खिशाला परवडणारी
नथिंगने बंगळुरुमध्ये त्यांचे पहिले स्टोअर ओपन करण्याच्या घोषणेसह नव्या ऑफरची घोषणा केली आहे. ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहे. ही ऑफर स्टोअर उघडण्याच्या आधी 99 मिनिटांसाठी सुरु असणार आहे. वेळ संपल्यानंतर CMF Buds 2 ची किंमत पुन्हा 2,299 रुपये होणार आहे. Nothing ने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, ते त्यांच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर किंवा इतर रिटेल स्टोअर्स उघडताना ही ऑफर परत आणणार नाही. 99 रुपयांच्या किंमतीत CMF Buds 2 खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना वेळेवर स्टोअरमध्ये पोहोचावे लागणार आहे. ही ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहे. नथिंगचे नवीन स्टोअर सकाळी 9 वाजता ओपन होणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला लांब रांगेत उभे राहावे लागू शकते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
नथिंगने या खास प्रसंगी स्मार्टफोन ग्राहकांसाठी बंडल ऑफर देखील सादर केल्या आहेत. Nothing Phone (3) स्मार्टफोन स्टोअरमधून खरेदी केल्यास Nothing Ear (a) मोफत मिळणार आहे. या ईयरबड्सची किंमत 5,999 रुपये आहे. यासोबतच Nothing Phone (3a) आणि Phone (3a) Pro स्मार्टफोनसह CMF Buds 2 फ्री मिळणार आहेत. कंपनी CMF Phone (3a) Lite आणि CMF Phone 2 Pro सह सीएमएफ बड्स 2 ऑफर करत आहे. स्टोर ओपनिंगदरम्यान खरेदी केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रोडक्ट्सवर 3 महिन्यांची अतिरिक्त वॉरंटी देखील मिळणार आहे.
नथिंगचे पहिला स्टोअर 660/1, 100 फीट रोड, 1st स्टेज, इंदिरानगर, बेंगलुरु, कर्नाटकमध्ये ओपन होणार आहे. नथिंगचे नवीन स्टोअर सकाळी 9 वाजता ओपन होणार आहे. याच निमित्ताने कंपनीने नवीन ऑफरची घोषणा केली आहे.