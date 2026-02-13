Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
School Bomb Threat: ‘या’ शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले

Delhi School Bomb Threat: दिल्लीतील शाळांमध्ये बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्याने घबराट पसरली आहे. या घटनेनंतर विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. या घटनेचा तपास पोलीस करत आहेत.

Updated On: Feb 13, 2026 | 01:11 PM
Delhi School Bomb Threat News in Marathi : राजधानी दिल्लीतील अनेक शाळांमध्ये आज (13 फेब्रुवारी) सकाळी बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्यानंतर घबराट पसरली. पोलिसांना तात्काळ माहिती देण्यात आली आणि सुरक्षा यंत्रणा तातडीने कारवाईला लागल्या. बॉम्ब पथके आणि पोलीस कर्मचारी विविध शाळांमध्ये पोहोचले आहेत आणि कसून शोध मोहीम सुरू आहे. या घटनेनंतर विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, झंडेवालन येथील बीडी तमिळ एज्युकेशन स्कूलमध्ये प्रथम बॉम्बची धमकी मिळाली. त्यानंतर, इतर शाळांमधूनही अशाच प्रकारच्या धमक्या येऊ लागल्याचे वृत्त येऊ लागले. जलदगतीने कारवाई करत पोलिसांनी सर्व संवेदनशील शाळांना सतर्क केले आणि सुरक्षा कडक केली.

सध्या, दिल्ली पोलिसांचे पथके आणि बॉम्ब पथके शाळांच्या आत आणि आजूबाजूला कोणत्याही संशयास्पद वस्तूंचा शोध घेत आहेत. मुलांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत, खबरदारी म्हणून अनेक शाळा रिकामी करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना शांत राहण्याचा आणि सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पोलीस या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करत आहेत आणि धमकीच्या कॉलचा स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते एखाद्या संघटित टोळीचे काम आहे की एखाद्या व्यक्तीने पसरवलेली अफवा आहे हे ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

पोलिसांना पहिला फोन कधी आला?

एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, दिल्लीतील अनेक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्यानंतर, पोलीस पथके तपासणीसाठी ठिकाणी पोहोचली आहेत. या धमकीबाबतचा पहिला फोन सकाळी ९:१३ वाजता झंडेवालन येथील बीडी तमिळ एज्युकेशनला आला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यानंतर इतर शाळांमधूनही अशाच प्रकारच्या धमक्या आल्याची माहिती मिळाली.

पोलिसांनी तपास सुरू

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे आणि धमकीच्या कॉलचा स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

Published On: Feb 13, 2026 | 01:11 PM

