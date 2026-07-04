Gayatri Mantra: गायत्री मंत्राचा जप सकाळी करावा की संध्याकाळी? जाणून घ्या योग्य वेळ, नियम आणि धार्मिक महत्त्व

प्रत्येकाला आयुष्यात कधी ना कधी अशा परिस्थितीचा अनुभव येतो, जेव्हा सर्व काही ठीक असूनही मन अस्वस्थ राहते. काम करणे कठीण होते, विचार गोंधळलेले होतात आणि मनात एक विचित्र प्रकारची पोकळी रेंगाळत राहते. अशा वेळी, अनेक लोक अध्यात्माकडे वळतात आणि गायत्री मंत्राचा जप करणे हे त्यापैकीच एक साधन मानले जाते. सनातन परंपरेत, गायत्री मंत्र हा सर्वात शक्तिशाली मंत्रांपैकी एक मानला जातो. असा विश्वास आहे की, त्याचा नियमित जप केल्याने मन शांत होण्यास, एकाग्रता वाढण्यास आणि सकारात्मक विचार विकसित होण्यास मदत होते. गायत्री मंत्रांचा जप सकाळी की संध्याकाळी कधी करावा, योग्य वेळ आणि नियम जाणून घेऊया
गायत्री मंत्र हा वेदांमधील सर्वात प्रसिद्ध मंत्र मानला जातो. तो सूर्याची ऊर्जा, ज्ञान आणि चेतना यांचे प्रतीक आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, याचा नियमित जप केल्याने बुद्धीला चालना मिळते आणि जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतात. या मंत्राचा अर्थ केवळ शब्दांपुरता मर्यादित नाही; ही देवाला केलेली एक प्रार्थना आहे की, आपली बुद्धी योग्य निर्णय घेण्यासाठी सक्षम व्हावी आणि जीवनात सत्याचा मार्ग दाखवावा. याच कारणामुळे, अनेक लोक याला आपल्या दैनंदिन आध्यात्मिक साधनेचा एक भाग बनवतात.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, गायत्री मंत्र दिवसाच्या कोणत्याही वेळी म्हणता येतो, परंतु काही विशिष्ट वेळा अधिक शुभ मानल्या जातात. सर्वात पहिली वेळ ब्रह्म मुहूर्त आहे. सूर्योदयापूर्वीची ही वेळ पर्यावरणीय शांतता आणि मानसिक एकाग्रतेसाठी अनुकूल मानली जाते. दुसरी वेळ सूर्योदयाच्या सुमारास असते. असे मानले जाते की, सूर्योदयाच्या पहिल्या किरणांसोबत या काळात मंत्रोच्चार केल्याने मन अधिक स्थिर होते. तिसरी वेळ सूर्यास्तापूर्वीची मानली जाते. दिवसभराच्या धावपळीनंतर मानसिक शांती मिळवण्यासाठी ही वेळ शुभ मानली जाते.
गायत्री मंत्राचा जप करताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकाग्रता. शांत ठिकाणी ताठ बसून, पाठीचा कणा सरळ ठेवून आणि सामान्य गतीने श्वास घेत मंत्रांचा जप करणे सर्वोत्तम आहे. नवशिक्या २१ वेळा जपाने सुरुवात करू शकतात. अनेक साधक १०८ वेळा जप करण्याची परंपरा पाळतात. असे मानले जाते की जपाच्या संख्येपेक्षा नियमितता आणि भक्ती अधिक महत्त्वाची आहे.
धार्मिक ग्रंथ आणि आध्यात्मिक परंपरांनुसार, गायत्री मंत्राचा नियमित जप केल्याने मनाला शांती मिळते. यामुळे तणाव कमी होतो आणि सकारात्मक विचारांना चालना मिळते. काही अभ्यासकांच्या मते, ध्यान आणि जप यांसारख्या कृतींमुळे तणाव कमी होण्यास, मानसिक एकाग्रता वाढण्यास आणि भावनिक संतुलन राखण्यास मदत होते. दरम्यान, केवळ गायत्री मंत्रानेच कोणताही आजार बरा होऊ शकतो, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, ब्रह्ममुहूर्त आणि सूर्योदयाची वेळ गायत्री मंत्र जपासाठी सर्वात शुभ मानली जाते. तसेच संध्याकाळच्या संधीकाळातही जप करणे लाभदायक मानले जाते.
Ans: स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावीत, शांत ठिकाणी पूर्व किंवा उत्तर दिशेला तोंड करून बसावे, मन एकाग्र ठेवावे आणि शक्य असल्यास रुद्राक्ष किंवा स्फटिकाच्या माळेने जप करावा.
Ans: गायत्री मंत्र हा वेदांतील अत्यंत पवित्र मंत्र मानला जातो. तो बुद्धीची प्रार्थना, आत्मशुद्धी आणि ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग दर्शवणारा मंत्र म्हणून पूजनीय आहे.