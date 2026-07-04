शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • What Is The Right Time To Chant Gayatri Mantra What Is The Rule Religious Importance

Gayatri Mantra: गायत्री मंत्राचा जप सकाळी करावा की संध्याकाळी? जाणून घ्या योग्य वेळ, नियम आणि धार्मिक महत्त्व

Updated On: Jul 04, 2026 | 08:50 AM IST
जाहिरात
सारांश

सनातन परंपरेमध्ये गायत्री मंत्राचा जप अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, त्याच्या नियमित सरावाने मानसिक शांती, सकारात्मक विचार आणि आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होण्यास मदत होते. गायत्री मंत्रांचा जप सकाळी की संध्याकाळी कधी करावा, योग्य वेळ आणि नियम जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गायत्री मंत्राचा जप सकाळी करावा की संध्याकाळी
  • गायत्री मंत्रांचा जप करण्याचे नियम
  • गायत्री मंत्रांचा जप केल्याने काय फायदा होतो
 

 

प्रत्येकाला आयुष्यात कधी ना कधी अशा परिस्थितीचा अनुभव येतो, जेव्हा सर्व काही ठीक असूनही मन अस्वस्थ राहते. काम करणे कठीण होते, विचार गोंधळलेले होतात आणि मनात एक विचित्र प्रकारची पोकळी रेंगाळत राहते. अशा वेळी, अनेक लोक अध्यात्माकडे वळतात आणि गायत्री मंत्राचा जप करणे हे त्यापैकीच एक साधन मानले जाते. सनातन परंपरेत, गायत्री मंत्र हा सर्वात शक्तिशाली मंत्रांपैकी एक मानला जातो. असा विश्वास आहे की, त्याचा नियमित जप केल्याने मन शांत होण्यास, एकाग्रता वाढण्यास आणि सकारात्मक विचार विकसित होण्यास मदत होते. गायत्री मंत्रांचा जप सकाळी की संध्याकाळी कधी करावा, योग्य वेळ आणि नियम जाणून घेऊया

गायत्री मंत्र का मानले जाते विशेष

गायत्री मंत्र हा वेदांमधील सर्वात प्रसिद्ध मंत्र मानला जातो. तो सूर्याची ऊर्जा, ज्ञान आणि चेतना यांचे प्रतीक आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, याचा नियमित जप केल्याने बुद्धीला चालना मिळते आणि जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतात. या मंत्राचा अर्थ केवळ शब्दांपुरता मर्यादित नाही; ही देवाला केलेली एक प्रार्थना आहे की, आपली बुद्धी योग्य निर्णय घेण्यासाठी सक्षम व्हावी आणि जीवनात सत्याचा मार्ग दाखवावा. याच कारणामुळे, अनेक लोक याला आपल्या दैनंदिन आध्यात्मिक साधनेचा एक भाग बनवतात.

Numberlogy:  मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

गायत्री मंत्रांचा जपासाठी योग्य वेळ कोणती

धार्मिक श्रद्धेनुसार, गायत्री मंत्र दिवसाच्या कोणत्याही वेळी म्हणता येतो, परंतु काही विशिष्ट वेळा अधिक शुभ मानल्या जातात. सर्वात पहिली वेळ ब्रह्म मुहूर्त आहे. सूर्योदयापूर्वीची ही वेळ पर्यावरणीय शांतता आणि मानसिक एकाग्रतेसाठी अनुकूल मानली जाते. दुसरी वेळ सूर्योदयाच्या सुमारास असते. असे मानले जाते की, सूर्योदयाच्या पहिल्या किरणांसोबत या काळात मंत्रोच्चार केल्याने मन अधिक स्थिर होते. तिसरी वेळ सूर्यास्तापूर्वीची मानली जाते. दिवसभराच्या धावपळीनंतर मानसिक शांती मिळवण्यासाठी ही वेळ शुभ मानली जाते.

गायत्री मंत्रांचा जप करण्याची काय आहे पद्धत

गायत्री मंत्राचा जप करताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकाग्रता. शांत ठिकाणी ताठ बसून, पाठीचा कणा सरळ ठेवून आणि सामान्य गतीने श्वास घेत मंत्रांचा जप करणे सर्वोत्तम आहे. नवशिक्या २१ वेळा जपाने सुरुवात करू शकतात. अनेक साधक १०८ वेळा जप करण्याची परंपरा पाळतात. असे मानले जाते की जपाच्या संख्येपेक्षा नियमितता आणि भक्ती अधिक महत्त्वाची आहे.

Shukra Gochar: शुक्र करणार सूर्याच्या राशीमध्ये प्रवेश, या राशींच्या लोकांनी ऑगस्टपर्यंत राहावे सावध

गायत्री मंत्रांचे काय आहेत फायदे

धार्मिक ग्रंथ आणि आध्यात्मिक परंपरांनुसार, गायत्री मंत्राचा नियमित जप केल्याने मनाला शांती मिळते. यामुळे तणाव कमी होतो आणि सकारात्मक विचारांना चालना मिळते. काही अभ्यासकांच्या मते, ध्यान आणि जप यांसारख्या कृतींमुळे तणाव कमी होण्यास, मानसिक एकाग्रता वाढण्यास आणि भावनिक संतुलन राखण्यास मदत होते. दरम्यान, केवळ गायत्री मंत्रानेच कोणताही आजार बरा होऊ शकतो, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गायत्री मंत्राचा जप करण्यासाठी सर्वात शुभ वेळ कोणती?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, ब्रह्ममुहूर्त आणि सूर्योदयाची वेळ गायत्री मंत्र जपासाठी सर्वात शुभ मानली जाते. तसेच संध्याकाळच्या संधीकाळातही जप करणे लाभदायक मानले जाते.

  • Que: गायत्री मंत्र जपत असताना कोणते नियम पाळावेत?

    Ans: स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावीत, शांत ठिकाणी पूर्व किंवा उत्तर दिशेला तोंड करून बसावे, मन एकाग्र ठेवावे आणि शक्य असल्यास रुद्राक्ष किंवा स्फटिकाच्या माळेने जप करावा.

  • Que: गायत्री मंत्राचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: गायत्री मंत्र हा वेदांतील अत्यंत पवित्र मंत्र मानला जातो. तो बुद्धीची प्रार्थना, आत्मशुद्धी आणि ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग दर्शवणारा मंत्र म्हणून पूजनीय आहे.

Web Title: What is the right time to chant gayatri mantra what is the rule religious importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 08:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Shukra Gochar: शुक्र करणार सूर्याच्या राशीमध्ये प्रवेश, या राशींच्या लोकांनी ऑगस्टपर्यंत राहावे सावध
2

Shukra Gochar: शुक्र करणार सूर्याच्या राशीमध्ये प्रवेश, या राशींच्या लोकांनी ऑगस्टपर्यंत राहावे सावध

Chanakya Niti: ३० वर्षांपूर्वी या सवयी अंगीकारा; करिअर आणि आर्थिक बाबतीत होईल मोठा फायदा
3

Chanakya Niti: ३० वर्षांपूर्वी या सवयी अंगीकारा; करिअर आणि आर्थिक बाबतीत होईल मोठा फायदा

Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व
4

Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gayatri Mantra: गायत्री मंत्राचा जप सकाळी करावा की संध्याकाळी? जाणून घ्या योग्य वेळ, नियम आणि धार्मिक महत्त्व

Gayatri Mantra: गायत्री मंत्राचा जप सकाळी करावा की संध्याकाळी? जाणून घ्या योग्य वेळ, नियम आणि धार्मिक महत्त्व

Jul 04, 2026 | 08:50 AM
चोरी करायला गेले, कार्टून बनून आले…! दुकानदाराची हटके शिक्षा पाहून हसूच आवरणार नाही; Video Viral

चोरी करायला गेले, कार्टून बनून आले…! दुकानदाराची हटके शिक्षा पाहून हसूच आवरणार नाही; Video Viral

Jul 04, 2026 | 08:45 AM
Health Update: ‘टाटा’च्या संशोधनाला जागतिक मान्यता! केमोथेरपीत पपईच्या पानांचा अर्क प्रभावी ठरल्याचे निष्कर्ष

Health Update: ‘टाटा’च्या संशोधनाला जागतिक मान्यता! केमोथेरपीत पपईच्या पानांचा अर्क प्रभावी ठरल्याचे निष्कर्ष

Jul 04, 2026 | 08:45 AM
संगीताचा आनंद होईल दुप्पट! Redmi चे पहिले वायरलेस ओवर-ईयर हेडफोन्स लाँच; 72 तासांची बॅटरी आणि ANC सपोर्टने सुसज्ज…

संगीताचा आनंद होईल दुप्पट! Redmi चे पहिले वायरलेस ओवर-ईयर हेडफोन्स लाँच; 72 तासांची बॅटरी आणि ANC सपोर्टने सुसज्ज…

Jul 04, 2026 | 08:33 AM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
आंबेनळी घाट पुढील चार दिवस वाहतुकीसाठी बंद; रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

आंबेनळी घाट पुढील चार दिवस वाहतुकीसाठी बंद; रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Jul 04, 2026 | 08:20 AM
Travel News : व्हेकेशनहून किती वेगळा आहे स्टेकशन? तरुणांमध्ये का वाढत आहे क्रेझ…

Travel News : व्हेकेशनहून किती वेगळा आहे स्टेकशन? तरुणांमध्ये का वाढत आहे क्रेझ…

Jul 04, 2026 | 08:04 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा