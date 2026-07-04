Ketan Agrawal Muder : केतनच्या हत्येच्या कटाची माहिती चेतनच्या मित्राला? पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू

पुणे : केतन अगरवाल हत्या प्रकरणात दररोज नवीन माहिती समोर येत असून, आरोपी चेतन चौधरी व सिया गोयल यांच्या संपर्कातील मित्र तसेच ओळखीतल्या काही तरुणांचे जबाब पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून नोंदवले जात आहेत. तपासादरम्यान चेतन याच्या एका मित्राला या हत्येसंदर्भात माहिती होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्या मित्राकडे पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू आहे. दरम्यान दोघांच्या संपर्कातील व्यक्तींकडून महत्त्वाची माहिती मिळण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
हत्येच्या नियोजनाबाबत मित्राबरोबर केली होती चर्चा
केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात शुक्रवारी सिया गोयल व चेतन चौधरी यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे; मात्र पोलिसांनी आपल्या तपासाची दिशा कायम ठेवत आता सिया आणि केतनच्या संपर्कातील व्यक्तींची चौकशी सुरू केली आहे. तपासातील माहितीनुसार, केतन अगरवालच्या हत्येच्या कटाची माहिती चेतन चौधरीच्या एका महाविद्यालयिन वर्ग मित्राला होती, असे समोर आले आहे. हा मित्र चेतनच्या संपर्कात होता. त्यावेळी चेतन याने केतनच्या हत्येच्या नियोजनाबाबत त्याच्याशी चर्चा केली. मात्र नंतर मात्र इतर काही माहिती त्या मित्राला नव्हती.
घटनेतील महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले
केतन अग्रवाल प्रकरणातील घटनाक्रमाशी संबंधित काही महत्त्वाचे साक्षीदार पोलिसांसमोर आले आहेत. साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले असून, त्यांच्या माहितीतून तपासाला आणखी महत्त्वाचे धागेदोरे मिळण्याची अपेक्षा पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. तसेच सिया आणि चेतनच्या संपर्कातील इतर व्यक्तींची चौकशीही सुरू आहे, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी दिली.
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पोलिसांकडून दिवसभर सुरू होती मित्राची चौकशी !
दरम्यान, हा मित्र घटनेच्या दिवशी (दि. १८ जून) लोहगडावर गेला नव्हता. त्याला घटनेबाबत काहीही माहिती नव्हते. मात्र, चेतनच घटनेनंतर त्याला भेटला. तसेच त्याला या घटनेची माहिती दिली. हा प्रकार समोर येताच पोलिसांनी त्याच्याकडे दिवसभर चौकशी केली. पोलिसांनी संबंधित तरुणाचा जबाब नोंदवला आहे. दरम्यान या मित्राने चेतनला असे काही करू नका, असा सल्ला दिल्याचीही माहिती समोर आली आहे. या कटाची माहिती आणखी कोणाला होती का, याचाही शोध घेतला जात आहे.\
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