शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Pune Rural Police Are Questioning Chetan Chaudharys Friend

Ketan Agrawal Muder : केतनच्या हत्येच्या कटाची माहिती चेतनच्या मित्राला? पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू

Updated On: Jul 04, 2026 | 12:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

केतन अगरवाल हत्या प्रकरणात दररोज नवीन माहिती समोर येत असून, आरोपी चेतन चौधरी व सिया गोयल यांच्या संपर्कातील मित्र तसेच ओळखीतल्या काही तरुणांचे जबाब पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून नोंदवले जात आहेत.

केतनच्या हत्येच्या कटाची माहिती चेतनच्या मित्राला? पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : केतन अगरवाल हत्या प्रकरणात दररोज नवीन माहिती समोर येत असून, आरोपी चेतन चौधरी व सिया गोयल यांच्या संपर्कातील मित्र तसेच ओळखीतल्या काही तरुणांचे जबाब पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून नोंदवले जात आहेत. तपासादरम्यान चेतन याच्या एका मित्राला या हत्येसंदर्भात माहिती होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्या मित्राकडे पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू आहे. दरम्यान दोघांच्या संपर्कातील व्यक्तींकडून महत्त्वाची माहिती मिळण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

 

हत्येच्या नियोजनाबाबत मित्राबरोबर केली होती चर्चा

केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात शुक्रवारी सिया गोयल व चेतन चौधरी यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे; मात्र पोलिसांनी आपल्या तपासाची दिशा कायम ठेवत आता सिया आणि केतनच्या संपर्कातील व्यक्तींची चौकशी सुरू केली आहे. तपासातील माहितीनुसार, केतन अगरवालच्या हत्येच्या कटाची माहिती चेतन चौधरीच्या एका महाविद्यालयिन वर्ग मित्राला होती, असे समोर आले आहे. हा मित्र चेतनच्या संपर्कात होता. त्यावेळी चेतन याने केतनच्या हत्येच्या नियोजनाबाबत त्याच्याशी चर्चा केली. मात्र नंतर मात्र इतर काही माहिती त्या मित्राला नव्हती.

घटनेतील महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले

केतन अग्रवाल प्रकरणातील घटनाक्रमाशी संबंधित काही महत्त्वाचे साक्षीदार पोलिसांसमोर आले आहेत. साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले असून, त्यांच्या माहितीतून तपासाला आणखी महत्त्वाचे धागेदोरे मिळण्याची अपेक्षा पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. तसेच सिया आणि चेतनच्या संपर्कातील इतर व्यक्तींची चौकशीही सुरू आहे, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी दिली.

हे सुद्धा वाचा : फरार गुंडाच्या बेकायदा हॉटेलवर चालवला बुलढोझर; भारती विद्यापीठ पोलिसांची मोठी कारवाई

पोलिसांकडून दिवसभर सुरू होती मित्राची चौकशी !

दरम्यान, हा मित्र घटनेच्या दिवशी (दि. १८ जून) लोहगडावर गेला नव्हता. त्याला घटनेबाबत काहीही माहिती नव्हते. मात्र, चेतनच घटनेनंतर त्याला भेटला. तसेच त्याला या घटनेची माहिती दिली. हा प्रकार समोर येताच पोलिसांनी त्याच्याकडे दिवसभर चौकशी केली. पोलिसांनी संबंधित तरुणाचा जबाब नोंदवला आहे. दरम्यान या मित्राने चेतनला असे काही करू नका, असा सल्ला दिल्याचीही माहिती समोर आली आहे. या कटाची माहिती आणखी कोणाला होती का, याचाही शोध घेतला जात आहे.\

हे सुद्धा वाचा : महाराष्ट्र पोलिसांचा बिहारमध्ये छापा; टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी तिघांना ठोकल्या बेड्या

Web Title: Pune rural police are questioning chetan chaudharys friend

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 12:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ketan Agrawal Murder Case: ‘जे लग्न होणार नाही…’; सियाच्या कथित चॅटमधून धक्कादायक प्लॅनिंगचा खुलासा!
1

Ketan Agrawal Murder Case: ‘जे लग्न होणार नाही…’; सियाच्या कथित चॅटमधून धक्कादायक प्लॅनिंगचा खुलासा!

Ketan Agrawal Murder Case: सिया-चेतनला मोठा दिलासा! पोलीस कोठडी वाढवण्यास कोर्टाचा नकार; न्यायालयीन कोठडीत रवानगी
2

Ketan Agrawal Murder Case: सिया-चेतनला मोठा दिलासा! पोलीस कोठडी वाढवण्यास कोर्टाचा नकार; न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

Pune Crime : फरार गुंडाच्या बेकायदा हॉटेलवर चालवला बुलढोझर; भारती विद्यापीठ पोलिसांची मोठी कारवाई
3

Pune Crime : फरार गुंडाच्या बेकायदा हॉटेलवर चालवला बुलढोझर; भारती विद्यापीठ पोलिसांची मोठी कारवाई

Siya Goyal Video : हातात बिअर बॉटल अन् तोंडात शिवी…, नाइटक्लबमधील सिया गोयलचा ‘तो’ वादग्रस्त VIDEO व्हायरल
4

Siya Goyal Video : हातात बिअर बॉटल अन् तोंडात शिवी…, नाइटक्लबमधील सिया गोयलचा ‘तो’ वादग्रस्त VIDEO व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ketan Agrawal Muder : केतनच्या हत्येच्या कटाची माहिती चेतनच्या मित्राला? पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू

Ketan Agrawal Muder : केतनच्या हत्येच्या कटाची माहिती चेतनच्या मित्राला? पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू

Jul 04, 2026 | 12:26 PM
Mumbai Metro : मुंबई मेट्रोचा वेग मंदावला! दहिसर-अंधेरी मार्गावर तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांचे हाल

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रोचा वेग मंदावला! दहिसर-अंधेरी मार्गावर तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांचे हाल

Jul 04, 2026 | 12:24 PM
Trump on Khamenei Funeral : ‘ आम्ही आठवड्याभराची मुभा दिली’ ; खामेनेईंच्या अंत्यसंस्कारावरुन ट्रम्प यांनी उडवली इराणची खिल्ली

Trump on Khamenei Funeral : ‘ आम्ही आठवड्याभराची मुभा दिली’ ; खामेनेईंच्या अंत्यसंस्कारावरुन ट्रम्प यांनी उडवली इराणची खिल्ली

Jul 04, 2026 | 12:22 PM
८५ हजारांचे औषध ३५ रुपयांना… भारतातील औषधाची किंमत पाहून अमेरिकन महिला हैराण; म्हणाली, ‘आमची होतेय लूट’

८५ हजारांचे औषध ३५ रुपयांना… भारतातील औषधाची किंमत पाहून अमेरिकन महिला हैराण; म्हणाली, ‘आमची होतेय लूट’

Jul 04, 2026 | 12:17 PM
बिष्णोई गोळीबारप्रकरणी राजस्थानमधून एका आरोपीला अटक; दहा दिवसांच्या प्रयत्नांना अखेर यश

बिष्णोई गोळीबारप्रकरणी राजस्थानमधून एका आरोपीला अटक; दहा दिवसांच्या प्रयत्नांना अखेर यश

Jul 04, 2026 | 12:12 PM
WhatsApp Update: iPad वर व्हॉट्सॲप वापरणे झाले आणखी सोपे! QR कोड स्कॅन करण्याची गरज संपली, असं वापरा नवं फीचर

WhatsApp Update: iPad वर व्हॉट्सॲप वापरणे झाले आणखी सोपे! QR कोड स्कॅन करण्याची गरज संपली, असं वापरा नवं फीचर

Jul 04, 2026 | 12:11 PM
PF खातेधारकांनो लक्ष द्या! EPFO चे पोर्टल सुरू झालंय, पण दोन मोठ्या सेवा बंद केल्या; ‘या’ ॲपवरुन होणार तुमचं काम

PF खातेधारकांनो लक्ष द्या! EPFO चे पोर्टल सुरू झालंय, पण दोन मोठ्या सेवा बंद केल्या; ‘या’ ॲपवरुन होणार तुमचं काम

Jul 04, 2026 | 12:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा