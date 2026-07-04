IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर Axar Patel, कोणत्याही भारतीय स्पिनरने केला नाही ‘असा’ कारनामा

IND vs ENG: डरहॅमच्या कानाकोपऱ्याबद्दल जाणतो ‘हा’ खेळाडू, इंग्लंडचा बोजवारा उडविण्यासाठी दिल्या टिप्स
भारतासाठी पदार्पण २०१५ मध्ये
गुजरातचा रहिवासी असलेल्या अक्षर पटेलच्या भारतीय संघातील कारकिर्दीची सुरुवात खडतर झाली होती. त्याने २०१५ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध पदार्पण केले होते. तथापि, गेल्या काही वर्षांत त्याने संघात आपले स्थान पक्के केले आहे आणि भारताला सलग दोन टी२० विश्वचषक जिंकण्यात तो एक महत्त्वाचा खेळाडू ठरला आहे. डरहॅम येथे झालेल्या पहिल्या टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्याचा दुसरा डाव पावसामुळे रद्द झाला, त्यामुळे अक्षरला गोलंदाजी करता आली नाही. अन्यथा त्याने हा विक्रम नक्कीच केला असता.
केवळ तीन भारतीयांनी १०० बळींचा टप्पा गाठला आहे. भारतीय टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात, केवळ तीन गोलंदाजांनी १०० बळींचा टप्पा गाठला आहे आणि हे तिन्ही गोलंदाज वेगवान गोलंदाज आहेत. भारतीय फिरकी गोलंदाजांमध्ये अक्षर पटेल आघाडीवर आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया की टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताचे सर्वाधिक बळी घेणारे गोलंदाज कोण आहेत.
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भारतीय संघात कोणताही बदल अपेक्षित नाही
या सामन्यासंदर्भातील आणखी एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे, भारत या दुसऱ्या सामन्यात कोणताही बदल न करता आपला जुनाच संघ मैदानात उतरवू शकतो. गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केल यांनी संकेत दिले आहेत की, १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला त्याच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल, कारण संघ व्यवस्थापनाला विजयी संघात कोणताही बदल करायचा नाही. मात्र, यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनसाठी स्वतःला सिद्ध करण्याची ही शेवटची संधी असू शकते. त्याच्या सातत्यपूर्ण अपयशामुळे त्याला संघातून वगळले जाण्याचा धोका आहे, त्यामुळे ओल्ड ट्रॅफर्डवर धावा करण्यासाठी त्याच्यावर प्रचंड दबाव असेल.