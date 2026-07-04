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IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर Axar Patel, कोणत्याही भारतीय स्पिनरने केला नाही ‘असा’ कारनामा

Updated On: Jul 04, 2026 | 12:28 PM IST
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सारांश

भारताचा अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात १०० टी-२० आंतरराष्ट्रीय बळी पूर्ण करणारा पहिला भारतीय फिरकी गोलंदाज ठरू शकतो, सध्या त्याच्या नावावर ९९ बळी आहेत.

अक्षर पटेल रचणार इतिहास (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

अक्षर पटेल रचणार इतिहास (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • भारत विरूद्ध इंग्लंडचा दुसरा टी२० सामना 
  • अक्षर पटेल रचणार आज इतिहास 
  • असा कारनामा करणारा ठरणार पहिला भारतीय स्पिनर 
भारताचा स्टार अष्टपैलू आणि डावखुरा फिरकी गोलंदाज अक्षर पटेल आज, ४ जुलै रोजी, मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात इतिहास रचू शकतो. या ३२ वर्षीय खेळाडूने आतापर्यंत आपल्या टी२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत ९९ बळी घेतले आहेत. आजच्या सामन्यात केवळ एक बळी घेतल्यास तो १०० टी२० आंतरराष्ट्रीय बळी घेणारा पहिला भारतीय फिरकी गोलंदाज ठरेल.

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भारतासाठी पदार्पण २०१५ मध्ये

गुजरातचा रहिवासी असलेल्या अक्षर पटेलच्या भारतीय संघातील कारकिर्दीची सुरुवात खडतर झाली होती. त्याने २०१५ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध पदार्पण केले होते. तथापि, गेल्या काही वर्षांत त्याने संघात आपले स्थान पक्के केले आहे आणि भारताला सलग दोन टी२० विश्वचषक जिंकण्यात तो एक महत्त्वाचा खेळाडू ठरला आहे. डरहॅम येथे झालेल्या पहिल्या टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्याचा दुसरा डाव पावसामुळे रद्द झाला, त्यामुळे अक्षरला गोलंदाजी करता आली नाही. अन्यथा त्याने हा विक्रम नक्कीच केला असता.

केवळ तीन भारतीयांनी १०० बळींचा टप्पा गाठला आहे. भारतीय टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात, केवळ तीन गोलंदाजांनी १०० बळींचा टप्पा गाठला आहे आणि हे तिन्ही गोलंदाज वेगवान गोलंदाज आहेत. भारतीय फिरकी गोलंदाजांमध्ये अक्षर पटेल आघाडीवर आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया की टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताचे सर्वाधिक बळी घेणारे गोलंदाज कोण आहेत.

  • अर्शदीप सिंग: ८७ सामन्यांमध्ये १३१ बळी
  • जसप्रीत बुमराह: ९५ सामन्यांमध्ये १२१ बळी
  • हार्दिक पांड्या: १३८ सामन्यांमध्ये ११४ बळी
  • अक्षर पटेल: ९९ बळी
  • युझवेंद्र चहल: ८० सामन्यांमध्ये ९६ बळी
  • कुलदीप यादव: ५४ सामन्यांमध्ये ९५ बळी
जागतिक क्रिकेटमध्ये, टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक बळी घेण्याचा विक्रम अफगाणिस्तानच्या रशीद खानच्या नावावर आहे. त्याच्यापाठोपाठ न्यूझीलंडचा इश सोधी आणि इंग्लंडचा आदिल रशीद यांचा क्रमांक लागतो.

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भारतीय संघात कोणताही बदल अपेक्षित नाही

या सामन्यासंदर्भातील आणखी एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे, भारत या दुसऱ्या सामन्यात कोणताही बदल न करता आपला जुनाच संघ मैदानात उतरवू शकतो. गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केल यांनी संकेत दिले आहेत की, १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला त्याच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल, कारण संघ व्यवस्थापनाला विजयी संघात कोणताही बदल करायचा नाही. मात्र, यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनसाठी स्वतःला सिद्ध करण्याची ही शेवटची संधी असू शकते. त्याच्या सातत्यपूर्ण अपयशामुळे त्याला संघातून वगळले जाण्याचा धोका आहे, त्यामुळे ओल्ड ट्रॅफर्डवर धावा करण्यासाठी त्याच्यावर प्रचंड दबाव असेल.

Web Title: India vs england t20 axar patel can make world record may take 100 t20 wickets against eng

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Published On: Jul 04, 2026 | 12:28 PM

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